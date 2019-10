Trump en carta a Erdogan, presidente de Turquía: “¡No seas tonto!”

Washington (CNN) — En una rara carta enviada la semana pasada al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría destruir la economía turca si la situación en Siria no es contenida y resuelta de manera humana, confirmó CNN.

El tono de la carta es consistente con el enfoque poco convencional de Trump hacia la diplomacia, particularmente cuando se trata con líderes fuertes, ya que le dice a Erdogan: “¡Hagamos un buen trato!” y “¡No seas tonto!”.

Pero es sorprendente ver a un presidente estadounidenses usar ese lenguaje. Trump también advirtió a su homólogo turco que no sea “un tipo duro”.

La carta está fechada el 9 de octubre –tres días después de que los dos líderes hablaron por teléfono–, el mismo día que comenzó la incursión turca en Siria, un detalle que plantea más preguntas sobre lo que Trump le dijo a Erdogan en comparación con el contenido de su correspondencia escrita

“No decepciones al mundo”, escribió Trump, y agregó que los kurdos están dispuestos a negociar y a “hacer concesiones que nunca habrían hecho en el pasado”.

Trump termina diciendo: “La historia te mirará favorablemente si haces esto de la manera correcta y humana”. Advierte que la historia verá a Erdogan “para siempre como el diablo si no ocurre algo bueno”.

La carta fue reportada por primera vez por Fox Business.

La carta de Trump está fechada pocos días después de haber hablado con Erdogan por teléfono, el 6 de octubre. A esa conversación siguió un anuncio de la Casa Blanca de que Turquía pronto comenzaría una ofensiva militar y que las fuerzas estadounidenses no participarían en la operación.

“Turquía pronto avanzará con su operación largamente planeada en el norte de Siria”, dijo un comunicado de la Casa Blanca en ese momento. “Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no apoyarán ni participarán en la operación, y las fuerzas de los Estados Unidos, después de haber derrotado al ‘Califato’ territorial de ISIS, ya no estarán en el área inmediata”.

Estados Unidos se retira de Siria

Una semana después de la llamada, el domingo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, anunció que Trump había ordenado que los soldados estadounidenses restantes salieran del norte de Siria.

“Tenemos fuerzas estadounidenses probablemente atrapadas entre dos ejércitos opuestos que avanzan y es una situación insostenible. Anoche hablé con el presidente, después de las discusiones con el resto del equipo de seguridad nacional, y él ordenó que comenzáramos un retiro deliberado de fuerzas del norte de Siria”, dijo Esper en” Face the Nation” de CBS. “Que es donde están la mayoría de nuestras fuerzas”.

El miércoles, el demócrata de mayor nivel en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Bob Menéndez de Nueva Jersey, escribió al secretario de Estado, Mike Pompeo, solicitando detalles relacionados con la llamada del 6 de octubre entre Trump y Erdogan, comparándolo con las revelaciones sobre la conversación del 25 de julio entre el presidente Trump y el mandatario de Ucrania, que se ha convertido en la pieza central de la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes.

“Es imperativo que el Congreso y el pueblo estadounidense conozcan lo que el presidente Trump dijo en su llamada con el presidente Erdogan”, escribió Menéndez, citando las descripciones contradictorias del secretario y preguntando si él o algún otro funcionario del Departamento de Estado había estado en la línea. “Como hemos visto en la llamada del presidente Trump del 25 de julio de 2019 con el presidente ucraniano Zelensky, el presidente Trump no está por encima al anteponer sus propios intereses personales a los intereses de seguridad nacional de EE. UU. y usted está dispuesto a participar en su traición al cargo y al país”.

Trump dijo el miércoles que la incursión de Turquía en el norte de Siria “no tiene nada que ver con nosotros” y agregó que los antiguos aliados de Estados Unidos, los kurdos, “no son ángeles”.

También afirmó falsamente que los kurdos “están mucho más seguros ahora”, a pesar de su reciente decisión de retirar a las fuerzas estadounidenses del norte de Siria, donde Estados Unidos había estado luchando junto a los kurdos.

“Nuestros soldados no están en peligro, como no deberían estarlo, ya que dos países luchan por una tierra que no tiene nada que ver con nosotros. Y los kurdos están mucho más seguros ahora. Los kurdos saben cómo luchar y, como dije, no son ángeles”, dijo Trump durante una reunión en la Oficina Oval con el presidente de Italia, Sergio Mattarella.

“Pero pelearon con nosotros. Pagamos mucho dinero para que pelearan con nosotros, y eso está bien. Lo hicieron bien cuando pelearon con nosotros. No lo hicieron tan bien cuando no pelearon con nosotros, “agregó.

Jake Tapper de CNN contribuyó a este informe.