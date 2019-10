5 frases clave de AMLO sobre la situación en Sinaloa

(CNN Español) — Hablando en Oaxaca el viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que la situación en Culiacán, Sinaloa, este jueves, que se volvió muy complicada y que “muchos ciudadanos, personas y seres humanos estaban en riesgo”, y agregó que “se decidió proteger la vida de las personas”.



Estas fueron las 5 frases clave que dijo el presidente:

1. La decisión la tomó el gabinete de seguridad, de manera conjunta. (…) Yo respaldé esa postura”

“La decisión la tomó el gabinete de seguridad, de manera conjunta, los secretarios de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública. Yo respaldé esa postura porque considero que lo más importante es la protección de las personas”. Así explicó este viernes en conferencia de prensa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando le preguntaron por qué fue liberado Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras ser detenido este jueves en Culiacán, Sinaloa.

Las fuerzas de seguridad mexicanas participaron en un tiroteo prolongado con presuntos miembros del cártel fuertemente armados en el estado de Sinaloa el jueves en una operación que atrapó a un hijo del narcotraficante encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán. Guzmán López fue posteriormente liberado.

2. “Muchos ciudadanos, personas y seres humanos estaban en riesgo”

Hablando en Oaxaca el viernes, López Obrador dijo que la situación se volvió muy complicada y que “muchos ciudadanos, personas y seres humanos estaban en riesgo”, y agregó que “se decidió proteger la vida de las personas”.

Los presuntos miembros del poderoso cartel de drogas de Sinaloa al parecer dominaron a las fuerzas de seguridad durante el tiroteo, que luego suspendió las operaciones.

3. “La captura de un criminal no puede valer más que la vida de las personas”

“No se trata de masacres. Eso se acabó”, dijo el presidente reiterando la decisión de detener las operaciones. “No se puede apagar el fuego con fuego”, añadió.

4. “Las estrategias anteriores convirtieron a nuestro país en un cementerio”

“No queremos la guerra”, continuó López Obrador. “Las estrategias anteriores convirtieron a nuestro país en un cementerio. Lo he dicho muchas veces. Nada a través de la fuerza. No es fácil, es un proceso”, dijo apoyando a su administración.

5. “Aquí lo importante es mantener las convicciones, los principios, no zigzaguear”

“Esa política autoritaria de la razón de estado causó miles de muertos, más de un millón de víctimas. Nosotros no vamos a seguir con eso. No queremos la guerra”, dijo López Obrador explicando la decisión de liberar al hijo del Chapo.

“Desde hace mucho he sostenido que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Y no voy a cambiar. Aquí lo importante es mantener las convicciones, los principios, no zigzaguear. Nosotros tenemos una política definida para garantizar la paz y la tranquilidad. Y ya sabemos lo que no hay que hacer. El uso de la fuerza, de la violencia, las masacres. Ya sabemos que eso, no da resultados”.