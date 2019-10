Protestas en el metro de Santiago por el incremento del pasaje

(CNN Español) — Este viernes se cumplió el quinto día de protestas ciudadanas en distintas estaciones del Metro de Santiago de Chile, que han terminado con destrozos de infraestructura pública, enfrentamientos con la policía y personas lesionadas. ¿La razón?: el alza del pasaje que aplicó el Gobierno por cerca de 30 pesos chilenos, llegando a un máximo de 1,19 dólares aproximadamente.

A través de redes sociales, distintos actores han llamado a la población a no pagar el pasaje a la hora de tomar el transporte subterráneo, el cual fue aumentado por un panel de expertos bajo el argumento del alza en el precio del dólar y el petróleo, entre otros factores. Los manifestantes, por su parte, acusan que el sueldo mínimo se mantiene en cerca de 420 dólares, lo que implicaría un gasto de casi 47 dólares al mes solo en ir y volver del trabajo usando el Metro.

“Una cosa es manifestarse y otra cosa es el vandalismo que hemos observado. El metro es vital para todos los habitantes de la Región Metropolitana.

Este afán de todo esto no es protesta, es delincuencia. Todos tenemos derecho a expresarnos, pero no a destruir”, señaló el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, asegurando que “las personas que agredieron a Carabineros y destruyeron, van a tener que enfrentar la justicia. No podemos tolerar de que haya un grupo que cree que tiene el derecho de destruir la propiedad pública”.

El descontento social se ha hecho notar especialmente en los estudiantes secundarios, quienes fueron los primeros en impulsar las movilizaciones a pesar de que ellos mantienen su tarifa preferencial en el Metro. “Este es el momento que el gobierno saque a los Carabineros de las estaciones y ponga en una mesa a los trabajadores y a los estudiantes a conversar”, señaló el presidente de la Federación de Sindicatos del Metro de Santiago, Eric Campos, agregando que “todos sabemos que en este gobierno la tarifa ha crecido mucho más que durante el gobierno pasado, dado que se han cometido errores como comprar buses eléctricos sin bases de licitación, lo que evidentemente sube el valor del pasaje”.

De momento, el gobierno mantiene de punto fijo en varias estaciones del Metro a un contingente policial para evitar la evasión de los pasajes, mientras que los manifestantes aseguran que seguirán protestando.