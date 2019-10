Los votantes jóvenes de Bolivia están preocupados por el desempleo

(CNN Español) — Los jóvenes bolivianos esperan con mucha atención las elecciones presidenciales del domingo. Está previsto que ese día vote alrededor de un millón un medio de jóvenes entre los 18 y 26 años, de un padrón de 7 millones de electores habilitados en el país. Se trata de un segmento cuyo voto tendrá un impacto significativo en los comicios, según los expertos.

CNN conversó con algunos de ellos, todos estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en La Paz.

Encontramos a Luis Ángel Sonco en el atrio de la UMSA y nos dijo que le preocupa la educación, “porque un país sin educación no es nada”.

En el mismo grupo está Grecia Soria, quien nos explica que con su profesión espera “tener un buen trabajo, pero no por un color o partido político, sino por sus logros”. Por su parte, Antonio Casas les hace una pregunta a los candidatos: “¿Cómo van invertir en los jóvenes para motivar que sigan estudiando?”.

Álvaro Flores se pregunta sobre su futuro económico: “Ahora estamos en la Universidad. Luego, saliendo de aquí no tenemos fuentes de empleo, eso nos preocupa a los jóvenes”.

En los pasillos de la UMSA también encontramos a Daniela Cuevas, que coincide con Álvaro. “Salimos de la universidad, no tenemos un trabajo a donde ir” nos dice visiblemente preocupada.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo juvenil de 2018 fue 8,5%. En líneas generales, la tasa de desempleo para el 20% de la población económicamente activa que tiene un empleo en Bolivia es del 4%. El problema aquí está en que el 80% —la mayoría de la población— está en el sector informal

Luis Arce, ministro de Hacienda de Bolivia, dijo a CNN que a pesar de la crisis internacional que ha provocado una desaceleración de la economía mundial y regional, “Bolivia seguirá siendo la economía de mayor crecimiento económico de la región” y que, a su juicio, viene lo mejor para el país, pues todo lo que se ha trabajado en estos años dará paso a generar una economía diversificada”.

El ministro Arce agrega que los jóvenes no están muy informados sobre los proyectos que implementa el gobierno del presidente Evo Morales porque los medios de comunicación, afirma, no lo informan. “Por supuesto que las políticas económicas del Gobierno han apuntado a la juventud”, dice Arce y menciona programas como Mi primer empleo. “Hay programas para introducir a los jóvenes a las fuentes de trabajo del sector privado donde uno de los elementos fundamentales es que no tiene experiencia y conocimiento”. Otros proyectos incluyen el apoyo a los emprendedores y viviendas populares para jóvenes.

Los informes del Fondo Monetario Internacional reflejan el crecimiento sostenido de Bolivia en los últimos años y una baja importante en los indicadores de pobreza extrema del 38% en 2005 a 15,2% en 2018.

Sin embargo, para el analista económico Gonzalo Chávez, “Bolivia es un país que económicamente, a pesar de la bonanza que ha tenido en los últimos 12 años, no ha sido capaz de diversificar su economía y sigue siendo muy vulnerable a los precios del gas, el petróleo, los minerales, la soya porque no hemos hecho ninguna diversificación productiva”.

En los jardines de la UMSA encontramos a Carlos Apaza, quien dice que es muy importante que la economía boliviana haya logrado una estabilidad sostenida en estos años, mientras Noelia dice que no la sintió y reafirma, “hay mucha falta de oportunidades para los jóvenes”.

Otros, como Israel Mendoza, quien votará por primera vez el domingo, nos dice que irá a cumplir su deber democrático, con esperanza.

“Espero que vengan mejores días para todas las personas que somos el futuro de este país”.