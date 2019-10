5 cosas 21 de octubre de 2019: protestas en Chile y elecciones en Bolivia

Descubren treinta sarcófagos egipcios en Luxor. ¿Qué significa ser asexual? Enrique y Meghan se tomarán un tiempo libre “para estar en familia”. Esto es lo que deberías saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Protestas en Chile

El ministro del interior de Chile, Andrés Chadwick, informó este domingo que en el país se han registrado 103 “eventos graves” y que se han arrestado a más de 700 personas en las últimas horas. Al menos diez muertos han sido reportados. Las protestas comenzaron en Santiago después de que el gobierno propuso aumentar el precio de los boletos de Metro. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el sábado que los ministros suspenderán el plan, luego de declarar el estado de emergencia el día anterior. Pero la revocación no ha logrado detener la acción.

2. Elecciones en Bolivia

Esta madrugada la Misión de Observación Electoral de OEA en Bolivia denunció vía Twitter la interrupción de “la transmisión de resultados preliminares” de las elecciones en ese país y pidió que “el proceso de publicación de los datos del cómputo se desarrolle de manera fluida”.

CNN consultó al vocero del Tribunal Electoral, Antonio Costas, sobre los señalamientos hechos por la OEA y este dijo que “están en Sala Plena, con el cómputo internacional”, sin dar una respuesta precisa sobre el porqué no se han publicado más datos de resultados.

Durante toda la madrugada la página oficial del Órgano Electoral Plurinacional (Tribunal Supremo Electoral de Bolivia) al recuperar la transmisión de datos preliminares reflejó contradicciones en el conteo de votos en Bolivia. Según las cifras del propio organismo electoral la transmisión de las actas favorece a Evo Morales, mientras que el cómputo de votos favorece a Carlos Mesa.

En votos computados válidos, Carlos Mesa obtiene un 50,35% de los votos y Evo Morales el 34,01%.

Más temprano, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia informó en rueda de prensa que con el 86% de las actas computadas, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Molares tenía el 45, 28% de los votos y Comunidad Ciudadana del expresidente Carlos Mesa un 38,16% por lo que “la diferencia entre ambos es del 7,11% lo que determina una segunda vuelta según la información preliminar”. La ley electoral boliviana establece que se va a una segunda vuelta cuando la diferencia entre el primero y segundo candidato es inferior al 10% de los votos escrutados.

3. Esta semana, en la investigación de juicio político

Está programado que Laura Cooper, subsecretaria suplente de defensa, testifique en privado este jueves en la investigación de juicio político de la Cámara de Estados Unidos sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su cartera incluye Rusia y Ucrania. El jefe de personal interino de Trump la semana pasada dijo que el presidente congeló casi 400 millones de dólares en ayuda de seguridad de Estados Unidos a Ucrania en parte para presionar a ese país a investigar a los demócratas.

4. Secretario de Defensa de EE.UU. habla de Siria

El secretario de Defensa, Mark Esper, tiene prevista para este jueves una reunión de ministros de defensa mundial en Bruselas. Se espera que discuta la violencia en el norte de Siria, donde Turquía lanzó una ofensiva contra los kurdos aliados de Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció la semana pasada un alto el fuego, aunque Turquía lo calificó como una pausa de solo un día en la incursión. Mientras tanto, CNN observó a cientos de camiones que transportaban personal estadounidense reunidos cerca de Hasakah, Siria, en ruta hacia el este, hacia la frontera con Iraq.

5. Canadienses, a las urnas

Este lunes están disponibles 338 escaños parlamentarios y, por extensión, el mandato del primer ministro liberal, Justin Trudeau, quien ha tenido una campaña difícil por cuenta de las revelaciones de que se había pintado su rostro para un evento de “Noches árabes”. Trudeau se vio obligado a disculparse después de que Time, afiliada de CNN, publicara la foto de él con la cara maquillada de color café cuando era maestro en 2001. Sin embargo, obtuvo un respaldo clave del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Según los informes, la atención médica, la crisis climática y el costo de vida son los principales problemas de los votantes.

A la hora del café

Las escaleras de “Joker” podrían ser la nueva atracción turística de Nueva York

En la película Joker, el protagonista, interpretado por Joaquin Phoenix, baila por las escaleras mientras “Rock and Roll Part 2” de Gary Glitter suena de fondo. La escena fue hecha tan bien que incluso se ha convertido en un GIF muy utilizado.

¿Qué significa ser asexual? La asexualidad no es celibato o abstinencia. Esto es lo que es, y no es

Muchas personas tienen dificultades para entender cómo alguien no podría estar interesado en el sexo. ¿Están reprimidos? ¿Tienen miedo a la intimidad? ¿Acaso no han conocido a la persona adecuada todavía?

Enrique y Meghan se tomarán un tiempo libre “para estar en familia”, dice una fuente

Enrique y Meghan, duque y duquesa de Sussex, se tomarán un descanso de los deberes reales hacia fines de año, dividiendo su tiempo entre Estados Unidos y el Reino Unido, dijo una fuente real a CNN.

La cita del día

20 años después.

Han pasado casi 20 años, pero Reese Witherspoon y Jennifer Aniston aún causan sensación. Los dos actrices recrearon una escena del exitoso programa de televisión “Friends” en una entrevista, que Witherspoon luego publicó en Instagram.

La frase del día

“Nadie va a venir aquí para pisotear nuestras leyes”.

Un comandante mexicano camina frente a una línea de tropas, preparándolas para la misión del día en la frontera entre Estados Unidos y México. Según informes de los medios locales, la policía militar de la Guardia Nacional de México bloqueó a un gran grupo de migrantes en Tuzantán, México, que habían estado tratando de dirigirse hacia el norte. Se está argumentando que México construyó el muro fronterizo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de todo, no con concreto, ladrillos o acero, sino con miles de fuerzas federales como este comandante vestido de camuflaje y las tropas siguiendo sus órdenes.

Y para terminar

Descubren 30 sarcófagos egipcios en Luxor

En los coloridos ataúdes de madera, encontrados en la ciudad de Luxor, estaban los restos de sacerdotes, sacerdotisas y niños de la vigésima segunda dinastía faraónica y datan del año 1.000 antes de Cristo.