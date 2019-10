Así se usaron transacciones de bitcoin para rastrear a un surcoreano de 23 años que operaba un sitio global de pornografía infantil desde su habitación

(CNN) — Durante casi tres años, “Welcome To Video” fue una guarida encubierta para personas que intercambiaron videos de niños que fueron agredidos sexualmente.

Allí, en el sitio de videos de explotación infantil más grande conocido de la internet profunda (o deepweb), cientos de usuarios de todo el mundo accedieron a material que mostraba el abuso sexual de niños de hasta seis meses de edad.

Luego todo comenzó a desmoronarse.

El miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) reveló cómo había seguido un rastro de transacciones de bitcoin para encontrar al administrador sospechoso del sitio: un hombre surcoreano de 23 años llamado Jong Woo Son.

Pero el caso es mucho más grande que un solo hombre. Durante los casi tres años que el sitio estuvo en línea, los usuarios descargaron archivos más de un millón de veces, según una acusación del Departamento de Justicia recientemente revelada. Al menos 23 niños en Estados Unidos, España y Reino Unido que fueron abusados por los usuarios del sitio han sido rescatados, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

“Los niños de todo el mundo están más seguros debido a las acciones tomadas por las fuerzas del orden público estadounidenses y extranjeras para procesar este caso y recuperar fondos para las víctimas”, dijo Jessie K. Liu, abogada del Distrito de Columbia donde se archivó el caso estadounidense. “Continuaremos persiguiendo a esos delincuentes dentro y fuera de la red oscura en Estados Unidos y en el extranjero, para asegurarnos de que reciban el castigo que merecen sus terribles crímenes”.

En total, 337 personas de al menos 18 países que usaron Welcome To Video han sido arrestadas y acusadas, dijo el Departamento de Justicia. Y en un comunicado el jueves, la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur (NPA) dijo que 223 de ellos eran surcoreanos.

Muchos usuarios de Welcome To Video probablemente pensaron que no podían ser rastreados.

El sitio estaba en la darknet, la parte más vulnerable de la web profunda a la que no puede acceder un navegador normal. Según las autoridades, algunos clientes pagaron por las imágenes explícitas de abuso sexual infantil en bitcoin, una moneda digital que se puede gastar sin que los usuarios revelen su verdadera identidad.

Pero la caída de Welcome To Video muestra que bitcoin no es tan privado como algunos ciberdelincuentes podrían haber pensado.

Desmantelan red de pornografía infantil por WhatsApp

¿Qué era Welcome to Video?

Según el documento publicado el miércoles por el Departamento de Justicia, Welcome To Video comenzó a funcionar alrededor de junio de 2015.

El sitio funcionaba así: cualquiera podía crear una cuenta gratuita. Las autoridades dicen que los usuarios pueden descargar los videos si pagan en bitcoins, o si ganan puntos al recomendar nuevos clientes o al subir sus propios videos. Según la demanda, la página de carga en Welcome To Video decía: “No cargue pornografía de adultos”.

En ese momento, bitcoin todavía no era un método de pago ampliamente utilizado. La organización sin fines de lucro Internet Watch Foundation, que trabaja para eliminar imágenes y videos de abuso sexual infantil de la web, descubrió que algunos de los sitios comerciales más prolíficos de abuso sexual infantil comenzaron a aceptar bitcoin como pago en 2014. Según el Departamento de Justicia, Welcome To Video fue “uno de los primeros de su tipo en monetizar videos de explotación infantil utilizando bitcoin”.

Bitcoin puede ser atractivo para las personas que esperan pasar desapercibidas. La moneda digital está descentralizada, lo que significa que no hay una compañía o banco oficial que supervise las transacciones. Los usuarios almacenan sus bitcoins en una cuenta virtual, conocida como billetera digital, sin tener que demostrar su verdadera identidad, como lo harían con un banco físico.

Desde junio de 2015 hasta marzo de 2018, Welcome To Video recibió al menos 420 bitcoins a través de 7.300 transacciones con usuarios en numerosos países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur, según muestra la demanda publicada el miércoles. Esas transacciones valían más de 370.000 dólares en ese momento.

Algunas de esas transacciones finalmente ayudarían a provocar el colapso del sitio.

Así fue como las autoridades derribaron Welcome To Video

Para acceder al sitio, los usuarios tenían que tener un software especial.

Debido a que Welcome To Video estaba alojado en la darknet, los navegadores como Google Chrome o Safari no podían acceder a él. Los usuarios necesitaban descargar software, como Tor, que ocultaba su dirección de Protocolo de Internet (dirección IP), un número único asignado a cada dispositivo conectado a Internet.

Pero en septiembre de 2017, las autoridades hicieron algo simple, según los documentos: hicieron clic derecho en la página de inicio de Welcome To Video y seleccionaron “ver fuente de la página”.

Cuando hicieron eso, descubrieron una dirección IP oculta. Esa dirección IP y otra encontrada de la misma manera en octubre de 2017 se remontaron a una dirección residencial en Corea del Sur: la supuesta casa de Son.

Al mismo tiempo, los investigadores estadounidenses estaban llevando a cabo una operación encubierta. Una vez en septiembre de 2017 y dos veces en febrero de 2018, un agente encubierto envió bitcoin a una cuenta proporcionada por Welcome To Video.

Cada vez, los fondos se transfirieron posteriormente a otra cuenta de bitcoin, a nombre de Son, y se registraron utilizando el número de teléfono y el correo electrónico de Son, alegaron las autoridades estadounidenses en la demanda.

En marzo de 2018, las autoridades registraron la casa de Son y encontraron que el servidor de Welcome To Video estaba alojado en la habitación de Son. Las autoridades también incautaron ocho terabytes que contenían 250.000 videos de agresión sexual. En total, el 45% de los videos analizados por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados contenían imágenes que “no se sabía que existieran anteriormente”.

Desde allí, las autoridades pudieron localizar a otros sospechosos. “(Este caso) involucró mucha cooperación entre muchas personas diferentes”, dijo Urszula McCormack, socia de la firma de abogados King and Wood Mallesons en Hong Kong que se especializa en blockchain, la tecnología detrás de bitcoin. “A menudo son esos eslabones débiles los que exponen el todo”.

Los datos del servidor se compartieron con agentes de policía en todo el mundo, que los utilizaron para rastrear y procesar a clientes del sitio en 18 países, según un comunicado del Departamento de Justicia.

En marzo de 2018, Son fue arrestado en Corea del Sur y declarado culpable de producir y distribuir pornografía infantil, un cargo que conlleva una posible pena de prisión de 10 años según la ley de Corea del Sur. En mayo de este año, fue sentenciado a 18 meses en la cárcel, dijo el NPA de Corea del Sur.

Pero Son aún podría enfrentar más tiempo en prisión.

En agosto del año pasado, Son fue acusado de varios cargos de pornografía infantil en Estados Unidos, incluida publicidad de pornografía infantil que conlleva una posible sentencia de 30 años.

Para poder enfrentar esos cargos, Son necesitaría ser extraditado a Estados Unidos, que tiene un tratado de extradición con Corea del Sur. O podría ser arrestado si viaja allí por su propia voluntad. Una de las razones por las que Estados Unidos está interesado en enjuiciar a Son es que se accedió al contenido desde ese país.

CNN se ha comunicado con el Departamento de Justicia para preguntar si solicitarán una extradición. La Policía surcoreana le dijo a CNN que no han recibido una solicitud de extradición de Estados Unidos, y mientras esté en prisión, Son no puede verse afectado por la acusación en Estados Unidos.

Los defectos en bitcoin

Si bien bitcoin tiene una reputación entre el público en general por ser secreto, la realidad es un poco diferente.

Cada vez que se transfiere bitcoin, los detalles de la operación se registran en un libro de contabilidad permanente disponible públicamente, dijo Yihao Lim, analista senior de la firma de ciberseguridad FireEye. Por lo tanto, es posible ver lo que hace un individuo, incluso si no puedes ver su identidad en el mundo real.

Hay otros agujeros en la capacidad de bitcoin para mantener el anonimato. En Estados Unidos, los intercambios de divisas virtuales, las plataformas donde las personas pueden comprar y vender bitcoins con dinero real están obligados por ley a verificar las identidades del mundo real de sus clientes. Los países desarrollados están adoptando cada vez más esas medidas.

Todo esto significa que bitcoin no es realmente anónimo, es seudónimo. Para las autoridades, la dificultad no es ver las transacciones, sino vincular la cuenta de bitcoin con la persona del mundo real detrás de ellas, dijo Lim.

Hay maneras para que los usuarios de bitcoin permanezcan bajo el radar. Pero en general, las autoridades se están poniendo al día.

Durante 2018, las herramientas que pueden analizar las transacciones de bitcoin se han desarrollado a un alto nivel, dijo McCormack, del bufete de abogados de Hong Kong. “Las personas (en el pasado) no sabían que esto era una posibilidad. Creo que muchas personas en estos días no son conscientes de la sofisticación de esas herramientas y de cuánto pueden extraer de los patrones”, dijo.

Lim dijo que fue un malentendido público que usar bitcoin era seguro. “Sí, han tenido éxito en ser anónimos al principio, pero la policía ya se ha puesto al día”.

Lo que sucede ahora

A pesar de las brechas de seguridad de bitcoin, algunos cibercriminales sin experiencia probablemente lo seguirán usando, dijo Lim. Después de todo, este no es el primer caso de alto perfil en el que bitcoin ha ayudado a capturar a un sospechoso. Durante el juicio de 2015 del creador del sitio de Silk Road, un mercado digital que permitía a los usuarios comerciar drogas ilegalmente, los fiscales mostraron que habían rastreado millones de dólares en bitcoins hasta la computadora portátil personal del fundador.

“Muchos ciberdelincuentes todavía están mal informados”, dijo Lim sobre el inframundo criminal. “Están ahí afuera para hacer dinero rápido, no hicieron su tarea lo suficiente”.

En cuanto a los cibercriminales experimentados, muchos ya se habían cambiado a otras criptomonedas, dijo Lim.

Pero las personas que han usado bitcoin en el pasado podrían ser localizadas en cualquier momento. Debido a que el libro público que registra las transacciones de bitcoin es inmutable, no hay forma de eliminar la evidencia de negocios pasados. Cuando se trata del caso Welcome To Video, Lim espera que sean atrapadas más personas conectadas con el sitio.

En un segundo documento de la corte publicado el miércoles, las autoridades de Estados Unidos argumentaron que se deben sancionar 24 cuentas de bitcoin ante las autoridades, alegando que se usaron “para financiar el sitio web y promover la explotación de niños”. Algunas de las cuentas también se utilizaron para realizar transacciones en otros sitios de darkweb, como Silk Road y Evolution, donde los usuarios pueden comprar drogas e información robada.

En el comunicado de prensa del miércoles, el Departamento de Justicia dijo que planeaba recuperar los fondos ilícitos y devolverlos a las víctimas del crimen.

“Los niños son nuestra población más vulnerable, y crímenes como estos son impensables”, dijo la directora ejecutiva interina de Investigaciones de Seguridad Nacional, Alysa Erichs, en un comunicado.

“(La) acusación envía un fuerte mensaje a los delincuentes de que no importa cuán sofisticada sea la tecnología o cuán extendida sea la red, la explotación infantil no será tolerada en Estados Unidos

“Todo nuestro sistema judicial no se detendrá ante nada para evitar estos atroces crímenes, salvaguardar a nuestros hijos y brindar justicia a todos”.

Cómo obtener ayuda: En EE. UU., comunícate con RAINN llamando a su línea directa nacional de agresión sexual 24/7 al +1 800 656 4673 o chatea con un miembro de su personal. En Reino Unido, llama a la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños al 0800 808 5000 o visite su sitio web. Puede encontrar más recursos para proteger a los niños del abuso sexual en Darkness to Light.

— Sophie Jeong de CNN contribuyó a este informe de Seúl