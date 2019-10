Chile: ¿cómo llegamos hasta aquí, qué ha pasado hasta ahora y qué sigue?

(CNN Español) — Hace más de una semana comenzaron las protestas que han sacudido a Chile. Iniciaron por un aumento de precio propuesto para los boletos de metro en la ciudad capital, Santiago, pero desde entonces se han expandido, dejando un saldo de 18 muertos y miles de detenidos, y revelando un descontento social entre los chilenos.



Esto es lo que debes saber para entender la situación:

1. Así comenzaron

Desde el pasado lunes habitantes de Santiago iniciaron manifestaciones masivas por cuenta del aumento del pasaje del metro por cerca de 30 pesos, lo que dejó el precio máximo del pasaje en 1,19 dólares aproximadamente.

El aumento para el alza del pasaje, según expertos, se dio bajo el argumento del alza en el precio del dólar y el petróleo. Los manifestantes rechazaron un aumento del pasaje en metro mientras el salario mínimo se mantiene en cerca de 420 dólares, por lo que mensualmente implicaría un gasto de 47 dólares solo en transporte.

Las protestas se han vuelto violentas.

2. Y siguen a pesar de las medidas

Este miércoles chilenos vuelven a protestar a Plaza Italia, centro neurálgico de las manifestaciones en Santiago, en respuesta al llamado de varias organizaciones sociales para continuar con el rechazo a las medidas anunciadas por el presidente Sebastián Piñera.

El sábado 19 de octubre, Piñera anunció que retiraría el aumento del pasaje del metro. Sin embargo las protestas continuaron.

Este martes, el mandatario le habló a su país, pidió perdón y anunci óun aumento en las pensiones, la creación de un ingreso mínimo garantizado y de un mecanismo para estabilizar los precios de la luz.

“Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacia décadas. Es verdad también que los distintos gobiernos no fueron y no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, ya ha significado una expresión genuina y autentica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas”, dijo.

3. Aumentan los muertos

Ya son 18 las personas que han perdido la vida durante las violentas manifestaciones en Chile. El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, indicó durante una conferencia de prensa que tres personas más fallecieron. Una de las víctimas murió después de ser atacada por la policía chilena en Santiago, dijo el subsecretario Ubilla citando a familiares de la víctima. Las otras dos fueron asesinadas cuando un vehículo no identificado embistió una protesta en la ciudad de San Pedro de la Paz. Un niño de cuatro años fue atropellado. Los dos incidentes están siendo investigados.

4. Toque de queda y estado de emergencia

Este martes el Gobierno extendió el toque de queda en la capital por cuarta noche consecutiva.

El viernes 18 de octubre en la noche el presidente Sebastián Piñera declaró estado de Emergencia para Santiago y Chacabuco y otras comunas de la región metropolitana de Santiago, con el que Gobierno se reserva el poder de restringir o suspender el ejercicio de algunos derechos ciudadanos en virtud de la defensa o seguridad nacional.

5. Desigualdad, la gasolina del descontento social

En un informe reciente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dijo que la calidad de vida ha mejorado para los chilenos en las últimas décadas y que la disminución de la tasa de pobreza es mejor que la de Estados Unidos.

Pero hay un abismo entre el 10% más rico y el 10% más pobre de su población. Según la OCDE, casi un tercio de los trabajadores chilenos están empleados en trabajos informales o no permanentes, y uno de cada dos chilenos tiene poca alfabetización.

Muchos chilenos dijeron que están frustrados con el aumento de los costos de vida, los bajos salarios y lo que ven es un sistema de pensiones inadecuado.

“Llevamos más de 30 años aguantando la injusticia, la desigualdad, que somos casi a nivel mundial los número 1 en desigualdad. Entonces eso es lo que no queremos. Por eso estamos acá, alzando la voz” dijo a CNN en Español una de las manifestantes que se unieron a las marchas este miércoles.

Catalina Magaña, vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), dijo que las manifestaciones se deben al descontento de la gente en ese país.

“Esto es lo que se está viviendo en Chile durante todos días desde que se anunció el alza de pasaje, este es el descontento de la gente en realidad. Son años de represión, son años de vivir en la miseria, son años de que el Gobierno impone medidas a costa de la gente y cuando uno sale a las calles a exigir sus derechos, a exigir vida digna, nos ponen las fuerzas represivas”, le dijo Magaña a CNN en Español este lunes.

6. Piñera, en el blanco de las críticas

Otros han dirigido su ira hacia el presidente Piñera, un multimillonario de centro derecha a quien fotografiaron comiendo en un restaurante italiano de lujo mientras se producían protestas.

Piñera fue reelegido en 2017 después de gobernar el país de 2010 a 2014 con la promesa de transformar su patria en una nación desarrollada para 2020.

En una entrevista con el Financial Times una semana antes de que comenzaran las protestas, el presidente comparó a Chile con otros países de América Latina arruinados por la agitación económica y política.

“Argentina y Paraguay están en recesión, México y Brasil estancados, Perú y Ecuador en una profunda crisis política y en este contexto Chile parece un oasis”, dijo Piñera.

Santiago será el anfitrión de los líderes mundiales en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) del 11 al 17 de noviembre. Pero en lo que sería un duro golpe para Chile, los disturbios podrían amenazar la cumbre y una reunión comercial muy esperada entre Estados Unidos. El presidente Donald Trump y el presidente de China Xi Xinping.