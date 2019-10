La incertidumbre buscada por la Casa Blanca

Donald Trump, en "guerra comercial" con China

(CNN Español) — En el GloboEconomía de esta semana hemos dedicado todo nuestro tiempo a hacer un poco de “bola de cristal” sobre cómo serán los escasos dos meses y medio que nos quedan ya de 2019. Un ejercicio que hemos hecho con Alberto Bernal, jefe de estrategia de inversión en XP Securities.

Bernal está bastante positivo en lo que podremos ver en las principales economías del mundo y en los mercados hasta que termine 2019, porque a pesar de la incertidumbre que han introducido las guerras comerciales de Trump el consumidor sigue haciendo “su tarea” en la economía estadounidense, y China por su parte está teniendo cintura para mantener su objetivo de crecimiento anual.

Pero la reflexión inevitable que uno no puede eludir —y a la que hemos dedicado también un tiempo en el programa— es lo absolutamente gratuita que resulta esta dosis de incertidumbre innecesaria y autoinflingida que la Casa Blanca de Trump ha puesto en escena con el tema de los aranceles comerciales.

Nadie duda que con China hay muchos temas que resolver en lo referido a comercio internacional, pero es un tema que afecta a la comunidad internacional, y, como tal, como un tema multilateral y con aristas muy distintas debió plantearse.

No como una guerra unilateral, que ahora se corre a cerrar como sea —es decir en falso, con pocas o ninguna consecución reales—. Pero que urge ya terminar porque el numero de platos rotos de este desafortunado tema es cada día mas difícil de aguantar. Espero que os interese.

