“No puedo respirar”: ella pudo haber enviado este mensaje desde el camión con 39 cuerpos de Essex

(CNN) — Están creciendo los temores de que ciudadanos vietnamitas se encuentren entre las 39 personas encontradas muertas este miércoles en un camión refrigerado en un parque industrial en Grays, Essex.

Una fuente del gobierno vietnamita le dijo a CNN que el gobierno ha sido contactado por un padre que cree que su hija, Pham Thi Tra My, de 26 años, puede ser una de las víctimas.

El padre envió una solicitud de emergencia a la autoridad local en la provincia de Ha Tinh, a cerca de 321 kilómetros (200 millas) al sur de Hanoi, informando que Pham desapareció después de que ella se fue a Reino Unido el 3 de octubre, viajando por China y Francia.

Pham le envió mensajes de texto a su madre, según Hoa Nghiem, coordinadora del Espacio de Derechos Humanos de Hanoi, quien ha estado en contacto con un representante de la familia. Pham dijo que no podía respirar en el que se cree que es su último mensaje de texto a su madre, según una captura de pantalla compartida por Nghiem.

La embajada de Vietnam en Londres ha estado trabajando con las autoridades británicas luego de recibir este viernes solicitudes “de algunas familias vietnamitas pidiendo ayuda de la embajada” para averiguar si sus familiares estaban entre las víctimas, escribió la embajada en un comunicado.

La policía de Essex informó inicialmente que creía que todas las víctimas eran ciudadanos chinos, pero dijo este viernes que “ahora es una situación en desarrollo”. Se negaron a comentar cuando CNN les preguntó si los ciudadanos vietnamitas estaban entre las víctimas.

“La policía no hará comentarios sobre ninguna especulación sobre las nacionalidades de aquellos que han perdido trágicamente sus vidas”, dijo este viernes la subdirectora de la policía de Essex, Pippa Mills, en un comunicado televisado.

“Insto encarecidamente a los periodistas y las personas en las redes sociales a que no especulen sobre las identidades de los involucrados o las circunstancias que rodean esta investigación”, agregó.

“No puedo respirar”

Los mensajes de texto de Pham se enviaron a las 4:28 a. m. de este miércoles, hora vietnamita, que habría sido a las 10:28 p. m. del martes, hora de Reino Unido. Ese momento corresponde al momento en que el remolque estaba en tránsito hacia el puerto inglés de Purfleet, según los cuadros marítimas vistos por CNN.

El texto decía: “Lo siento, papá y mamá. La forma en que fui al extranjero no fue exitosa. Mamá, amo tanto a papá como a ti. Me muero porque no puedo respirar. Nghen, Can Loc, Ha Tinh, Vietnam. Mamá, lo siento mucho, mamá”.

La BBC informó este viernes que habló con los miembros de la familia de Pham, quienes dijeron que no habían tenido noticias de Pham desde ese mensaje de texto, y agregó que pagaron £ 30.000 (38.000 dólares) para que ella fuera llevada de manera ilegal a Gran Bretaña.

En un grupo de Facebook, el hermano de Pham envió un mensaje implorando a otros que brinden información sobre el paradero de su hermana.

“El 3 de octubre, mi hermana se dirigió desde la provincia de Ha Tinh a Hanoi para trabajar en los procedimientos para volar a China, algunos días después voló a Francia y luego a Reino Unido”, escribió Pham Manh Cuong.

“Hace unos días fue capturada por la policía británica y la policía la envió de regreso a Francia, y ella regresó a Reino Unido. Recibí la información de que ahora está muerta. Así que publico este mensaje aquí pidiendo su ayuda si tienen alguna información sobre ella.”

Los arrestos continúan

Tres personas más fueron arrestadas este viernes cuando la investigación entró en su tercer día

Incluyen a un hombre de 48 años en Irlanda del Norte, que fue arrestado bajo sospecha de homicidio involuntario y de conspiración para traficar personas en relación con la investigación.

Un hombre y una mujer, ambos de 38 años y de Warrington en el norte de Inglaterra, fueron arrestados bajo sospecha de tráfico y homicidio involuntario, según la policía de Essex.

El camionero de 25 años de Irlanda del Norte, que fue arrestado este miércoles, permaneció bajo custodia bajo sospecha de asesinato, agregó la policía.

Este viernes, Cobelfret Ferries confirmó a CNN que uno de sus transbordadores transportó el remolque, pero se negó a detallar cuál. CNN comprobó el viernes que el ferry que transportaba el remolque se llama Clementine.

El tráiler fue enviado fuera de Zeebrugge en Bélgica el martes por la tarde, según los fiscales belgas, que abrieron una investigación de trata de personas.

El tráiler llegó al Reino Unido poco después de las 12:30 a. m. GMT del miércoles, aproximadamente una hora antes de que las autoridades descubrieran los cuerpos en el Parque Industrial Waterglade en Grays, según la policía de Essex.

El viernes por la tarde, más cuerpos de las víctimas fueron transportados desde el remolque al Hospital Broomfield en Chelmsford para exámenes post mortem, según la agencia de noticias británica de Pensilvania.

“Se llevarán a cabo procesos formales de identificación, así como los exámenes para determinar las causas de sus muertes“, dijo a los periodistas Mills, subdirector de la policía de Essex.

“Es probable que este proceso sea largo, pero es crucial y estamos trabajando con el forense de su majestad para asegurar que la dignidad de las víctimas y el respeto por sus seres queridos estén a la vanguardia de nuestra investigación”.

La investigación de esta semana es un doloroso recordatorio de los trágicos eventos del 2000, cuando 58 inmigrantes chinos fueron encontrados muertos en un camión en Dover.

Sharon Braithwaite y Vasco Cotovio, de CNN ,informaron desde Londres. Nguyen The Phuong informó desde Hanoi. Lan Huynh tradujo en Atlanta.