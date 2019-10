Quién es Slenderman, el personaje ficticio relacionado con la niña apuñala 19 veces por sus amigas

(CNN Español) — Es el propio monstruo de Internet, un demonio que acecha en sus rincones más oscuros y, como la propia web, ha mutado una y otra vez para satisfacer los sueños y deseos de sus devotos.

MIRA: ¿Pueden los niños entender la diferencia entre realidad y fantasía?

Él es Slenderman, un espectro amenazante y sin rostro con un traje oscuro, a veces retratado con tentáculos parecidos a pulpos, conocido por perseguir a los niños y a aquellos que buscan exponerlo. Nació en 2009 en un foro en línea para personas que disfrutan creando imágenes sobrenaturales falsas.

El 31 de mayo de 2014, la policía dijo que Slenderman jugó un papel en el intento de asesinato de una niña de 12 años en los suburbios de Milwaukee por dos compañeras de clase que la apuñalaron 19 veces. Según la policía, las chicas dijeron que el ataque estaba destinado a impresionar al hombre ficticio.

Para ser claros, la historia del origen del monstruoso personaje (a veces conocido como The Slender Man) de ninguna manera instó a los lectores a matar para ganar su favor. Pero Slenderman ha sufrido cientos de permutaciones en línea en sus cinco años de existencia.

LEE: Niña apuñalada 19 veces por amigas de 12 años en pijamada cuenta su historia

En junio de 2009, se lanzó un concurso de Photoshop para imágenes que parecían ser paranormales en un foro en el sitio web Something Awful. Según Know Your Meme, un blog que narra la cultura web, el objetivo del concurso era crear las imágenes y luego usarlas para engañar o a otros usuarios de la web enviándolos a sitios web paranormales.

El miembro del sitio Eric Knudsen (bajo el nombre de “Victor Surge“) presentó dos imágenes al concurso, ambas imágenes en blanco y negro de niños, una de las cuales parecía mostrar una figura en gran parte indefinida al acecho en el fondo.

Se dijo que las imágenes eran de 1984, y uno incluía el texto “‘No queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su silencio persistente y sus brazos extendidos nos horrorizaron y nos consolaron al mismo tiempo… ‘, 1983, fotógrafo desconocido, presuntamente muerto”. (Know Your Meme ha documentado estas publicaciones, aunque los enlaces al hilo original ya no funcionan).

Un día después, según Know Your Meme, Knudsen agregó una tercera foto y un relato ficticio de un asesinato en masa. Y, a partir de ahí, comenzó el asalto de Slenderman en Internet.

MIRA: Momo Challenge: Por qué los padres de familia no deberían preocuparse de este desafío viral

“Algunas personas bromearon en el hilo, ‘¿No sería divertido si algunos de estos terminaran en esos sitios web paranormales o alguien dijera que estas imágenes parecen reales'”, dijo Knudsen en una entrevista de 2014 con el podcast “TLDR” de WNYC. “Pero no creo que nadie realmente esperara que eso sucediera”.

Otros usuarios de Something Awful comenzaron a crear sus propias historias de Slenderman. Y se extendieron a otros sitios. En los últimos cinco años, ha aparecido en fan art, cuentos, videos, videojuegos y otros medios en toda la web.

Una búsqueda en Google de “Slenderman” de este sábado arrojó más de 23 millones de resultados.

“Avispones de mármol” es una de las permutaciones más populares. Es una serie de videos en YouTube, presentada en el estilo de falso documental “Blair Witch Project”, con casi 380.000 suscriptores.

Slenderman también ha sido un tema popular de “creepypasta“, una forma de ficción corta basada en la web. Una obra de teatro sobre el término “copypasta”, que en sí se deriva de la acción del teclado “copiar y pegar”, es una ficción de terror escrita pensando en la web y, a menudo, realizada en un estilo que hace que parezca una noticia u otra pieza del verdadero crimen.

LEE: Dos niñas apuñalaron a una amiga 19 veces para “hacer realidad” una leyenda de internet

Las chicas acusadas en el apuñalamiento de Milwaukee le dijeron a la policía que conocían al personaje del Creepypasta Wiki, un sitio que recopila tal ficción. El sitio ha emitido un comunicado condenando el ataque.

“Este es un incidente aislado, y (no) representa… a la comunidad Creepypasta en su conjunto”, dice la declaración. “Este wiki no respalda ni aboga por el asesinato, el culto y la reproducción de rituales de obras de ficción. Existe una línea entre la ficción y la realidad, y depende de usted darse cuenta de dónde está la línea. Somos un sitio de literatura, no un culto satánico”.

Knudsen también se ha lamentado por perder el control de su creación.

“Me siento menos creador y más administrador, en muchos aspectos, o gerente”, dijo a NPR en una entrevista de enero de 2014. Knudsen ha solicitado un derecho de autor sobre el personaje.

“Siento que soy el manager de Slenderman, y él está haciendo lo suyo, y necesito vigilarlo y cuidarlo”.