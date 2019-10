“Si contratas a alguien diga ‘sí’ a todo, te llevarán a juicio político”: John Kelly le habría dicho esto a Trump

(CNN) — El ex secretario general de la Casa Blanca, John Kelly, dijo que antes de abandonar la Casa Blanca el año pasado, advirtió al presidente Donald Trump que no contratara a un reemplazo que no le dijera la verdad o iría a un juicio político, informó este sábado Washington Examiner.

Kelly, un general retirado del Cuerpo de Marines, dijo durante una entrevista en la conferencia política de Sea Island Summit, organizada por el Washington Examiner este fin de semana, que si se hubiera quedado como secretario, Trump no estaría en medio de la indagación actual, lo que implica que los asesores de la Casa Blanca podrían haberlo evitado.

“Dije, hagas lo que hagas, y todavía estábamos en el proceso de tratar de encontrar a alguien que tomara mi lugar. Dije ‘lo que sea que hagas, no contrates a alguien que te diga sí a todo, alguien que no te diga la verdad, no hagas eso'”, dijo Kelly. “‘Porque si lo haces, creo que irás a un juicio político'”.

Los comentarios de Kelly se producen después de que su sucesor, ahora secretario interino Mick Mulvaney, confirmó descaradamente, y luego negó a principios de este mes, que Trump congeló casi 400 de dólares millones en ayuda de seguridad estadounidense a Ucrania en parte para presionar a ese país a investigar a los demócratas.

La Casa Blanca y Mulvaney no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Kelly también sugirió que la administración Trump podría haber evitado la investigación actual sobre el presidente, informó Examiner.

“Alguien tiene que ser un guía que le diga [al presidente] con autoridad ‘señor Presidente, no lo haga'”, dijo Kelly, y agregó que “el sistema que debería ser en su lugar, claramente, el sistema de asesoramiento, la incorporación de expertos y las conversaciones con el presidente para que pueda tomar una decisión informada, eso claramente no está en su lugar”.

Kelly también dijo que a la luz de la investigación, “Me siento mal por haberme ido”.

“Eso fue hace casi 11 meses, y tengo muchísimas dudas, por decir lo menos, sobre irme”, agregó. “Me duele ver lo que está sucediendo porque creo que si todavía estuviera allí o alguien como yo estuviera allí, no estaría un poco por todas partes”.

Jeremy Diamond, de CNN, Kevin Liptak y Katelyn Polantz contribuyeron a este informe.