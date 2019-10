Casa Blanca: John Kelly estaba “completamente incapacitado para manejar el genio de nuestro gran presidente”

(CNN) — El presidente Donald Trump disputa la versión del ex secretario general de la Casa Blanca, John Kelly, de que advirtió al presidente antes de abandonar la Casa Blanca el año pasado que no contratara a un reemplazo que no le dijera la verdad o que sería sometido a juicio político.

Kelly, un general retirado de la Infantería de Marina, hizo los comentarios durante una entrevista en la conferencia política de Sea Island Summit organizada por el Washington Examiner este fin de semana.

Kelly dijo que si se hubiera quedado como secretario general de la Casa Blanca, Trump no estaría en medio de la actual investigación de juicio político, lo que implica que los asesores de la Casa Blanca podrían haberlo evitado.

“Dije, hagas lo que hagas, y todavía estábamos en el proceso de tratar de encontrar a alguien que tomara mi lugar, dije lo que sea que hagas, no contrates a alguien que diga ‘sí’ a todo, alguien que no te diga la verdad. No hagas eso”, dijo Kelly. “Porque si lo haces, creo que serás investigado”.

Los comentarios de Kelly se producen después de que su sucesor, ahora jefe de gabinete interino Mick Mulvaney, confirmó descaradamente y luego negó a principios de este mes que Trump congeló casi US$ 400 millones en ayuda de seguridad estadounidense a Ucrania en parte para presionar a ese país a investigar a los demócratas.

Trump sopesó el sábado la entrevista de Kelly con el Washington Examiner y dijo en un comunicado a CNN: “John Kelly nunca dijo eso, nunca dijo algo así. Si hubiera dicho que lo habría echado del cargo. Solo quiere volver a la acción como todos los demás”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, agregó: “Trabajé con John Kelly, y él estaba completamente incapacitado para manejar el genio de nuestro gran presidente”.

Mulvaney no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de CNN.

Kelly también sugirió que la administración Trump podría haber evitado la investigación actual sobre el presidente, informó el Examiner.

“Alguien tiene que ser una guía que le dice [al presidente] que usted tiene la autoridad o no, o el ‘Sr. presidente, no lo haga'”, dijo Kelly, y agregó que “el sistema que debería efectuarse, claramente, el sistema de asesoramiento —la incorporación de expertos, las conversaciones con el presidente para que pueda tomar una decisión informada— eso claramente no ocurre”.

Kelly también dijo que a la luz de la investigación, “me siento mal por haberme ido”.

“Eso fue hace casi 11 meses, y tengo muchísimas dudas, por decir lo menos, sobre irme”, agregó. “Me duele ver lo que está sucediendo porque creo que si todavía estuviera allí o alguien como yo estuviera allí, no estaría en esa situación”.

Jeremy Diamond, Kevin Liptak y Katelyn Polantz de CNN contribuyeron a esta noticia.