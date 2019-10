5 cosas 28 de octubre: Fernández, virtual ganador la elección presidencial en Argentina

La NASA publica foto del Sol en la que parece una calabaza de Halloween. Se lanza Apple TV+ con contenido de Oprah, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steven Spielberg y J.J. Abrams. Esto es lo que necesitas saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Alberto Fernández, virtual ganador la elección presidencial en Argentina

El candidato opositor Alberto Fernández se impuso en primera vuelta en Argentina, aunque con una diferencia menor de la esperada frente a Mauricio Macri. Fernández, cuya vicepresidenta será la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, aseguró la victoria sin ir a balotaje debido a que sumó más del 45% de los votos.

2. Trump no informó a los demócratas sobre el operativo contra Baghdadi

El presidente Donald Trump admitió este domingo que la Casa Blanca no informó a algunos demócratas clave sobre la audaz incursión que resultó en la muerte del líder del ISIS Abu Bakr al-Baghdadi . La decisión de no dar a conocer a líderes notables va en contra de la tradición habitual de operaciones de alto perfil. El elogio bipartidista para la misión de EE.UU. fue socavado por las críticas de que la administración Trump no informó a los líderes del Congreso sobre esto con anticipación y surgió en medio de preocupaciones más amplias sobre la estrategia en la región después de que EE.UU. retirara a las tropas de Siria .

3. Manifestación en Barcelona a favor de la unidad española

Fin de semana de movilizaciones en Barcelona, España. Este domingo, unas 80.000 personas, según datos de la Guardia Urbana, se manifestaron en la capital catalana a favor de la unidad de España y en contra del “Procés”. Vera Cataño estuvo en la manifestación y este es el informe .

4. Cuestionamiento electoral en Bolivia

El Órgano Electoral de Bolivia presentó este viernes el 100% de las actas electorales escrutadas. El cómputo oficial está siendo cuestionado desde muchos frentes. Uno de ellos lo conforma un grupo de ingenieros que dice no tener ningún tipo de afiliación política. Lo hablamos con Édgar Villegas, ingeniero de sistemas informáticos y quien encabezó este análisis, en el que asegura que alrededor de 3% de las actas tuvieron alteraciones. Villegas también señala que información de la página web del Órgano Electoral de Bolivia comenzó a desaparecer luego de que él y su equipo hicieran público su análisis.

5. Indagaciones del juicio político

Dos testigos claves en la investigación de juicio político testifican esta semana. Este lunes se espera que el exasesor del presidente para asuntos de seguridad nacional, Charles Kupperman, se presente en una sesión cerrada. Según los informes, él escuchó la llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, que está en el centro de la investigación. Además, este jueves Timothy Morrison, uno de los principales asesores de Rusia y Europa en el Consejo de Seguridad Nacional, debe corroborar que Trump presionó a Ucrania por ayuda política a cambio de la ayuda estadounidense.

A la hora del café

Se lanza Apple TV +

El nuevo servicio de transmisión incluirá contenido original de Oprah, un nuevo show protagonizado por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, y colaboraciones con Steven Spielberg y J.J. Abrams

Dos pilotos de Southwest veían en la cabina transmisión de video en vivo del baño de un avión, alega una demanda

El presunto incidente ocurrió el 27 de febrero de 2017, mientras Renee Steinaker estaba trabajando en el vuelo 1088 de Pittsburgh a Phoenix, según la denuncia que Steinaker y su esposo, David Steinaker, presentaron contra la aerolínea y los pilotos.

La cifra del día

10

Las atracciones de las casas embrujadas, que han crecido en popularidad en EE.UU. en los últimos años, proporcionan una multitud de emociones que inducen la adrenalina. Hay muchas opciones excelentes, pero aquí están 10 de las mejores para tus terroríficos planes de viaje en Halloween 2019.

La cita del día

“John Kelly nunca dijo eso, nunca dijo algo así. Si hubiera dicho que lo habría echado del cargo. Solo quiere volver a la acción como todos los demás”.

El presidente Donald Trump disputó en un comunicado a CNN la versión del ex secretario general de la Casa Blanca, John Kelly, de que advirtió al presidente antes de abandonar la Casa Blanca el año pasado que no contratara a un reemplazo que no le dijera la verdad o que sería sometido a juicio político.

Y para terminar

La NASA publica foto del Sol en la que parece una calabaza de Halloween

La agencia espacial capturó la imagen espeluznante el 8 de octubre de 2014. La cara es el resultado de regiones activas del sol que arden más intensamente que otras, dijo la NASA.