Así es Guillermo Torres, ‘el cantante de las FARC’ y el primer exguerrillero del grupo elegido alcalde

(CNN Español) — Lo conocen como el cantante de las FARC, estuvo preso en Venezuela por más de tres años, lo dieron por muerto en la operación que abatió al número dos esa guerrilla, Raúl Reyes, Estados Unidos llegó a ofrecer por su captura hasta 2,5 millones de dólares, fue negociador de los acuerdos de paz en La Habana, Cuba, y ahora es el primer excombatiente en ser elegido como alcalde.

Guillermo Torres, más conocido por su alias durante el conflicto, ‘Julián Conrado’, obtuvo este domingo más de 21.400 votos en su natal Turbaco, en el departamento de Bolívar, logrando alzarse como el ganador de las elecciones a alcalde del municipio con más del 50% de los votos.

Bajo el lema “Amados venceremos”, Torres presentó su proyecto político centrado en combatir la corrupción, un punto clave para la costa colombiana. Los partidos de centro o alternativos tuvieron una buena jornada este domingo en las elecciones generales de 2019, y en muchos departamento superaron a las maquinarias políticas.

Conrado apoyó abiertamente el proceso de paz y durante su campaña reforzó su mensaje de “amor contra la guerra” y criticó a quienes quieren “devolverlo al monte”

Mi reflexión hoy en la JEP: Con la consigna del amor volveremos trizas el proceso de guerra. pic.twitter.com/6nQTL1dSpW — Julián Conrado (@alzadoencanto) April 29, 2019

Conrado celebró su victoria con un mensaje en Twitter:

Turbaco, pueblo mío, gracias por tanto amor… Ahora sólo pido sabiduría y ciencia para lograr, entre todos, los cambios que nos lleven hacia la prosperidad con valores. Amando Venceremos!!! — Julián Conrado (@alzadoencanto) October 28, 2019

Torres no se lanzó a la alcaldía por el partido de las FARC, conformado por excombatientes después del proceso de paz de 2016 en el que se desmovilizaron gran parte de los guerrilleros del grupo, sino por la alianza de los partidos Colombia Humana y la Unión Patriótica.

El alcalde electo nació el 17 de agosto de 1954 en Bolívar. Fue miembro del Estado Mayor de las FARC y según el Departamento de Estado de EE.UU., participó en las operaciones de narcotráfico del grupo guerrillero y en las políticas de “asesinato de cientos de personas que interfirieron con la política de cocaína de las FARC”. Por información que llevara a su captura o arresto, EE.UU. llegó a ofrecer hasta 2,5 millones de dólares. Torres hizo parte de la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Las FARC dijeron que los delitos que se le imputaban a Conrado eran “irrisorios” y afirmaron en la web oficial de Conrado de las FARC que: “salvo alguna discreta reivindicación de su militancia, la organización guerrillera dejó en manos de la solidaridad internacional la lucha por su liberación”.

Conrado nunca enfrentó a la justicia colombiana por los cargos que se le acusa, pues como todos los excombatientes en el proceso de paz, se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz en la que compareció sobre los secuestros en abril de este año.

“Tienen una equivocación con ese tema, yo no soy del estado mayor, ni del secretariado de las Farc, es decir, no entiendo porque me citaron a mí porque en estas declaraciones están citando a los miembros del estado mayor, sin embargo, yo asumo mi responsabilidad como cantor del pueblo y de la verdad”, dijo Torres frente a la JEP, según el diario El Pilón.

En el proceso de paz de Colombia, el narcotráfico quedó establecido como delito conexo a los delitos políticos, uno de los puntos más polémicos de los acuerdos.

En 2008, durante la operación en la que fue abatido Raúl Reyes –y que desató un problema diplomático con Ecuador– inicialmente se reportó que Conrado estaba entre los fallecidos. Posteriormente las autoridades aclararon que no fue así

En 2011 fue capturado en Venezuela donde permaneció tres años preso. En enero de 2014 fue liberado para que hiciera parte del grupo de negociadores en el proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. El acuerdo se firmó en 2016 y ‘Julián Conrado’ se desmovilizó.

En una entrevista en 2013, Conrado relató que Jacobo Arenas, uno de los fundadores de las FARC, fue quien le dijo que se dedicara a cantar.

“Me dijo que la Revolución cubana se hizo más a punta de canciones que de bala. Y que la nicaragüense se hizo más de canción que de bala. Yo quería ser guerrillero como todos los guerrilleros”, recordó.

Torres venció en Turbaco a candidatos de partidos tradicionales como Cambio Radical y el Partido Conservador. El partido de la FARC celebró su elección, como también lo hicieron excabecillas, excombatientes y otros:

Guillermo Torres, artista de la paz y poeta de la vida es el primer exguerrillero de las antiguas FARC-EP en ganar una alcaldía. El pueblo de Turbaco celebra este logro del proceso de paz. Los mejores deseos, ¡amamos la paz y amando venceremos!#FirmesConLaPaz 🌹🇨🇴 @alzadoencanto pic.twitter.com/xxsqU1S1rC — FARC (@PartidoFARC) October 27, 2019

#FelizLunes que suenen los acordes de la paz y la reconciliación. Ante toda dificultad, seguimos abriendo brecha y caminos para una #NuevaColombia 🌹🕊️ @alzadoencanto felicitaciones. pic.twitter.com/QpIUeCFZXz — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) October 28, 2019