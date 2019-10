Así puedes ayudar a las víctimas de los incendios en California

(CNN) — Los incendios forestales de California han obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares mientras los bomberos luchan en condiciones históricamente terribles. Mientras las familias se apresuran a buscar refugio, se han establecido varios fondos para ayudar a los evacuados a lidiar con el daño anticipado que enfrentarán cuando regresen a sus hogares y negocios.

United Way of the Wine Country creó el Fondo de Ayuda y Recuperación de Emergencias contra el Incendio de Kincade para ayudar a las víctimas tanto a corto como a largo plazo.

Las donaciones al Fondo de Resiliencia de la Fundación Comunitaria del condado de Sonoma ayudarán a pagar una amplia gama de asistencia, desde salud mental hasta vivienda.

La Cruz Roja ha abierto múltiples refugios mientras que el Ejército de Salvación brinda comidas, apoyo emocional y espiritual a los evacuados.

Para apoyar a todas las organizaciones que ayudan, puedes hacer clic en el botón de arriba o hacer clic aquí.

Para verificar la condición de familiares o amigos que viven cerca del incendio de Kincade en el condado de Sonoma, Facebook ha configurado su Safety Check aquí. También puedes marcar tu estatus seguridad si vives en el área. La Cruz Roja también tiene una “Lista de seguridad y bienestar” para comunicar tu seguridad o controlar a tus seres queridos.

Airbnb está ofreciendo viviendas temporales y gratuitas para los evacuados de incendios de Kincade hasta el 7 de noviembre como parte de su programa Open Homes que ayuda a las víctimas de desastres. Si operas un Airbnb o necesitas una vivienda, puede registrarse aquí.