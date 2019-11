EE.UU. lleva 10 años seguidos de crecimiento económico: ¿se acerca el final de este ciclo?

(CNN Español) – En Estados Unidos estamos viviendo el ciclo de crecimiento económico más largo de la historia: superamos 10 años seguidos de números positivos en julio pasado. Y ahí seguimos con un crecimiento anual cercano al 2% y repitiendo una pregunta, clave en este momento en Wall Street: ¿estaremos próximos al final del ciclo?

Pues bien, esa duda la hemos tratado esta semana en GloboEconomía con Mel Lagomasino, directora ejecutiva y managing partner de WE Family Offices. Su respuesta ha sido rápida: “Los ciclos económicos no mueren de viejos”, mueren porque se produce algún tipo de catalizador, del tipo que sea, que termina con ellos.

Ese catalizador podría ser una crisis geopolítica, un mal manejo monetario, o cualquier otra circunstancia distinta, que hoy por hoy puede estar en el horizonte, pero que nadie se aventura a pronosticar. Con lo que es importante estar prevenido, pero tampoco exagerar.

La recomendación de Mel Lagomasino para el inversor en estos momentos es sobre todo “proteger lo ganado”, y para eso es importante tener una “estrategia defensiva”.

Una táctica que, dice Lagomasino, conviene concretar en tres puntos. El primero es mantener más liquidez de la habitual. Por un lado, explica, como precaución, pero también porque si hay una caída de las bolsas habrá oportunidades y es bueno que entonces tengamos reservas para comprar.

Segundo, es recomendable ir subiendo la calidad de todas nuestras inversiones. Si vienen mal dadas, van a sufrir más las inversiones dudosas, que las que tienen una mayor consistencia.

Y tercero diversificar. Procura tener en tu cartera inversiones que no estén demasiado vinculadas unas con otras. Es decir que si un sector cae, no se las lleve a todas por delante por estar demasiado vinculadas. Cuanto mas independientes sean unas de otras, mejor.

