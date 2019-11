Trump da una muestra de alarma mientras se acelera el juicio político de los demócratas

(CNN) — Los demócratas han lanzado una nueva fase crítica de su investigación de juicio político al publicar las primeras transcripciones de las declaraciones de los testigos mientras buscan construir un caso público en el que el presidente Donald Trump abusó de su poder en una operación de política exterior en Ucrania.

Tres comisiones que investigan el escándalo publicaron transcripciones y resúmenes de entrevistas a puerta cerrada con la exembajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch y Michael McKinley, exasesor principal del secretario de Estado Mike Pompeo.

La medida señala el comienzo de un cambio de la investigación a puertas cerradas de la política encubierta de Trump en Ucrania a un intento de convencer a los estadounidenses de que debería ser destituido de su cargo en dramáticas audiencias televisadas.

Las señales de que la divulgación del testimonio era inminente llevaron a Trump a emitir un torrente de ataques personales contra el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, que fue extraordinariamente personal incluso para sus propios estándares.

“Los republicanos de la Cámara de Representantes no deben tener nada que ver con la interpretación de Shifty de esas entrevistas. ¡Es un mentiroso, un pervertido y un monstruo que es realmente el que debe ser acusado!”, tuiteó Trump.

En el testimonio emitido el lunes, Yovanovitch dijo que estaba conmocionada y se sintió amenazada después de enterarse de que Trump la atacó en una llamada con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diciendo que eran “malas noticias“.

“No sé lo que significaba. Estaba muy preocupada. Todavía lo estoy”, dijo Yovanovitch en la entrevista realizada el 11 de octubre.

La divulgación del testimonio se produjo después de que quedó claro que al menos seis miembros del poder ejecutivo que deberían dar declaraciones en los próximos días no se presentarían. Pero esta semana aún podría tener un final amargo.

El exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, una figura ardiente que fue despedido recientemente por Trump, debe testificar el jueves, aunque hay dudas sobre si aparecerá.

Una aparición de Bolton provocaría un frenesí, ya que otros testigos han testificado que denunció la decisión de Trump de externalizar la política de Ucrania, una trampa que un exalto funcionario calificó como un “acuerdo de drogas”.

Nadie podría estar seguro de lo que podría decir Bolton. ¿Se mantendría fiel a su antiguo jefe o al enfoque iconoclasta de la política exterior que lo condujo a través de una colorida carrera en Washington?

“Me gusta John Bolton. Siempre me llevé bien con él”, dijo Trump el domingo, al tergiversar su relación con el famoso matón de Washington en lo que quizá pueda ser una señal de preocupación por su posible testimonio. Cuando se le preguntó si Bolton iba a hablar, Trump respondió: “… eso dependerá de él”.

Los demócratas creen que han construido un caso sólido en el que Trump presionó a Ucrania para que investigara a un rival interno, el candidato demócrata 2020 Joe Biden, durante semanas de declaraciones con funcionarios de carrera.

Pero si los funcionarios de la rama ejecutiva que van a testificar esta semana no se presentan, pueden llegar a un punto en que hay poco que ganar al retrasar una fase más visible de la investigación. Los líderes del partido creen que ya tienen un caso lo suficientemente fuerte como para seguir adelante sin testigos ausentes, aunque más evidencia podría reforzar aún más su confianza.

Larga lista de posibles testigos

Los cuatro funcionarios de la Casa Blanca que tienen previsto realizar declaraciones el lunes durante la investigación de destitución de la Cámara no aparecerán, pues una fuente con conocimiento de la situación le dijo a CNN que los abogados del Consejo de Seguridad Nacional John Eisenberg y Michael Ellis no testificarán.

Los dos funcionarios se unirán a Robert Blair, asistente del presidente y asesor principal del jefe del secretario general interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y Brian McCormack, director asociado de recursos naturales, energía y ciencia en la Oficina de Administración y Presupuesto, que no testificarán el lunes, según informó CNN previamente. El secretario de Energía, Rick Perry, quien debía presentarse el miércoles, no participará en una declaración a puerta cerrada, dijo el viernes un portavoz del Departamento de Energía.

El abogado de Bolton ha dicho que no aparecerá sin una citación. Pero no está claro si testificará incluso si es citado. Y dado que los demócratas han dicho que no permitirán que la campaña de juicio político se atasque en desafíos legales como el que podría ser necesario para forzar el cumplimiento de Bolton, pueden avanzar sin él.

Los demócratas también han advertido que considerarán los intentos de la administración Trump de bloquear el testimonio de los funcionarios como una señal de obstrucción que podría incorporarse en artículos del juicio político.

Cuando la Cámara llena regrese después de un descanso de una semana el próximo lunes, quedarán dos semanas antes del receso de Acción de Gracias, una ventana potencial para audiencias públicas. En el curso normal de los eventos, el calendario para los asuntos del comité de la próxima semana se anunciaría a mediados de esta semana.

Los demócratas esperan traer a testigos importantes, por ejemplo, el principal diplomático estadounidense en Kiev, Bill Taylor, quien creen que los ayudará a construir una imagen devastadora de malversación presidencial y malcomportamiento inconstitucional.

El presidente de la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Eliot Engel, expuso la teoría del caso, y un desafío para los republicanos que quieren proteger a Trump, en una aparición televisiva el domingo.

“Ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos ha hecho algo así”, dijo Engel en el programa This Week de ABC News.

“Intentó esencialmente sobornar a una potencia extranjera para interferir en las elecciones estadounidenses a su favor y perseguir a uno de sus oponentes políticos”, argumentó Engel.

Nueva táctica de los denunciantes

En un nuevo desarrollo durante el fin de semana, los abogados de la comunidad de inteligencia que denunciaron por primera vez los tratos de Trump con Ucrania dijeron que su cliente estaba dispuesto a responder preguntas escritas directamente de los republicanos sin pasar por la mayoría demócrata.

El equipo legal del funcionario no identificado ha advertido sobre amenazas a su seguridad. Y los demócratas ahora dicen que su caso es tan fuerte que el denunciante puede no ser necesario para testificar en público.

Pero Steve Scalise, el republicano número dos de la Cámara, pidió que el denunciante testificara ante la comisiones que investigan la destitución, quejándose de que “alguien a puerta cerrada, en secreto” estaba “tratando de sacar a un presidente en funciones”.

El representante Jim Jordan, el principal republicano en la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, dice que las respuestas escritas del denunciante anónimo no son suficientes, y que los legisladores necesitan escuchar al denunciante en persona.

“Las respuestas escritas no proporcionarán una oportunidad suficiente para investigar todos los hechos relevantes e interrogar al llamado denunciante. No puede iniciar un esfuerzo de juicio político y nunca dar cuenta de sus acciones y su papel en la organización de la misma. Tenemos preguntas serias sobre el sesgo político de este individuo y las motivaciones partidistas y parece que Mark Zaid y Adam Schiff están tratando de ocultar estos hechos del escrutinio público. El testimonio de la semana pasada planteó aún más preocupaciones sobre el denunciante anónimo y nuestra necesidad de escuchar de ellos en persona”, dijo Jordan en un comunicado.

La lucha republicana para contrarrestar los hechos del caso que se filtró de las audiencias se reflejó en las defensas dispersas hechas por los leales de Trump en los programas de entrevistas dominicales.

En el programa “State of Union” de CNN, la consejera de la Casa Blanca Kellyanne Conway dijo que no sabía si Trump retuvo la ayuda militar a Ucrania, el asunto clave en el caso.

Pero mantuvo la respuesta de la Casa Blanca de que no había un quid pro quo entre Trump y el exestado soviético.

“El presidente Trump nunca le dijo al presidente ucraniano ‘haz esto y obtendrás tu ayuda’. Simplemente no está aquí”, dijo, refiriéndose a una transcripción aproximada de una llamada del 25 de julio entre Trump y el presidente de Ucrania.

“Quid pro quo, sí o no?”, le preguntó Dana Bash de CNN a Conway.

“Te acabo de decir. No sé si la ayuda fue retenida y por cuánto tiempo”, respondió Conway.

“No es procesable”

Los legisladores republicanos probaron varias líneas de defensa para el presidente, quien, según los informes, se ha sentido frustrado de que no se lo defienda por los méritos del caso.

“Mira, si creyera todo lo que dicen los demócratas, todavía diría que esto no es un delito procesable”, dijo el representante republicano de Oklahoma Tom Cole en “Meet the Press” de NBC. Cole es un veterano de nueve períodos que una vez dirigió el brazo de campaña del Partido Republicano en la Cámara y fue consultor de campaña al principio de su carrera.

“¿Ahora vamos a hacer esto en una llamada telefónica? Quiero decir, simplemente no creo que esto llegue al nivel”, dijo.

El caso que los demócratas están construyendo se relaciona con mucho más que la llamada telefónica entre los dos presidentes. Las filtraciones de las declaraciones sugieren que altos funcionarios creen que hubo un plan de larga data para obligar a Ucrania a investigar a Biden y una teoría de conspiración conservadora que fue Kiev y no Moscú quien interfirió en las elecciones de 2016.

Pero argumentar que la conducta de Trump no cumple con los altos estándares de delitos y delitos menores para la destitución podría ser un camino viable para los republicanos atrapados entre el apoyo conservador de base al presidente y la inquietud personal sobre su comportamiento.

Sin embargo, ese enfoque no le sienta bien a Trump, cuyo código de vida le impide cualquier admisión de irregularidades y argumentó el domingo que la llamada de julio fue “perfecta” y “totalmente apropiada”.

“Se informan historias falsas de que algunos senadores republicanos dicen que el presidente Trump pudo haber hecho un quid pro quo, pero no importa, no hay nada de malo en eso, no es un evento procesable. Quizás sea así, pero lean la transcripción, no hay quid pro quo!”, tuiteó Trump el domingo.

— Manu Raju de CNN, Phil Mattingly, Ted Barrett, Jeremy Herb, Pamela Brown, Rene Marsh y Adam Levine contribuyeron a esta historia.