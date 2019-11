Emma Watson dice que es su “autopareja”, no una soltera

attends the 2018 Vanity Fair Oscar Party hosted by Radhika Jones at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on March 4, 2018 in Beverly Hills, California.

(CNN) — Emma Watson ha dicho que prefiere denominarse su “autopareja” en lugar de soltera mientras se acerca a su 30 cumpleaños.

Watson, de 29 años, quien saltó a la fama como Hermione Granger en las películas de Harry Potter, acuñó la frase en una entrevista con British Vogue en la que habló sobre las presiones de cumplir 30 años.

La actriz y activista, cuyo cumpleaños es en abril, dijo que inicialmente no entendió el “alboroto” que rodeó el hito.

Más recientemente, sin embargo, admitió sentirse “estresada y ansiosa” por su próximo cumpleaños.

Ella le dijo a British Vogue: “Si no has construido una casa, si no tienes un esposo, si no tienes un bebé y estás cumpliendo 30 años, y no estás en un lugar increíblemente seguro y estable en tu carrera, o todavía está resolviendo las cosas… Hay una increíble cantidad de ansiedad”.

Hablando de cómo ella nunca había creído la frase “Estoy feliz soltera”, agregó: “Me tomó mucho tiempo, pero estoy muy feliz [de estar soltera]. Yo lo llamo autoemparejada”.

La nueva frase recuerda el uso que hizo el actor Gwyneth Paltrow del término “desacoplamiento consciente” para describir sus procedimientos de divorcio del cantante de Coldplay Chris Martin, en 2014.

Más tarde este año, Watson volverá a la pantalla interpretando a Margaret “Meg” March en “Little Women” junto a Laura Dern y Meryl Streep, a quienes conocía previamente a través de su activismo.

La entrevista completa aparecerá en la edición de diciembre de British Vogue y estará disponible a partir del 8 de noviembre.