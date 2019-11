Juicio político: diplomático clave cambia de testimonio y admite quid pro quo con Ucrania

(CNN) — En un cambio significativo, un importante diplomático de EE.UU. cambió su testimonio ante los investigadores de juicio político para admitir un quid pro quo que vincula la ayuda estadounidense a Ucrania con una investigación sobre el rival político del presidente Donald Trump.

El embajador de EE.UU. en la Unión Europea, Gordon Sondland, envió este lunes a las comisiones una adición de tres páginas a su testimonio, diciendo que había recordado una conversación del 1 de septiembre en la que le dijo a un importante asistente del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que la ayuda de seguridad estaba vinculada a investigaciones sobre el exvicepresidente Joe Biden y las elecciones de 2016.

“Ahora recuerdo haber hablado individualmente con el señor (Andriy) Yermak, donde dije que la reanudación de la ayuda estadounidense probablemente no ocurriría hasta que Ucrania proporcionó la declaración pública anticorrupción que habíamos estado discutiendo durante muchas semanas”, dijo Sondland.

El nuevo testimonio de Sondland, que se incluyó en la comunicación pública de su transcripción de la deposición a puerta cerrada este martes, se suma a la evidencia de los demócratas de que el presidente conectó el congelamiento de la ayuda de seguridad de Estados Unidos a Ucrania a las investigaciones sobre Biden, así como a la piratería de los servidores de la Comisión Nacional Demócrata durante las elecciones de 2016, lo que corta el corazón de su juicio político contra Trump. Las comisiones han tenido noticias de varios testigos, incluido el principal diplomático de EE. UU. en Ucrania, Bill Taylor, y el asesor del Consejo de Seguridad Nacional, Tim Morrison, quienes han testificado que las investigaciones de Ucrania estaban vinculadas a 400 millones de dólares en ayuda de seguridad de EE. UU. y una reunión individual entre Trump y Zelensky.

Las comisiones de Inteligencia, Asuntos Exteriores y Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron este martes las transcripciones de las declaraciones de Sondland y el ex enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, Kurt Volker, mientras se desplazaban hacia la fase pública de su investigación de juicio político.

En su declaración el mes pasado, Sondland declaró que en última instancia no sabía por qué se retuvo la ayuda a Ucrania. Pero dijo a los legisladores que los esfuerzos del abogado personal del presidente Rudy Giuliani para persuadir a Ucrania de abrir una investigación sobre los rivales políticos de Trump “se volvieron más insidiosos” a medida que pasaba el tiempo, y sugirió que los esfuerzos de Giuliani podrían haber sido ilegales, según la transcripción de la declaración.

Sondland declaró que sería “inapropiado” que Giuliani empujara a los ucranianos a investigar a Biden o que se involucrara en las elecciones de 2020. Cuando se le preguntó si era ilegal, Sondland dijo: “No soy abogado, pero supongo que sí”.

En su propio testimonio, Volker dijo que los ucranianos habían pedido ponerse en contacto con Giuliani, cuyos esfuerzos han sido descritos por otros testigos como una política exterior oculta fuera de los canales del Departamento de Estado, porque creían que “ese flujo de información llegaría al Presidente.” Dijo que se había sorprendido y preocupado por lo que se dijo en la llamada del 25 de julio entre Trump y Zelensky.

Aún así, el testimonio de Volker también les dio de qué hablar a Trump y sus aliados, porque han estado presionando para que se publique. Volker dijo a los legisladores que no sabía de ningún “quid pro quo” que vincule la asistencia militar de Estados Unidos con el anuncio de investigaciones ucranianas sobre Biden y los demócratas.

“Me preguntaste qué conversaciones tuve sobre ese quid pro quo, etc.”, dijo Volker. “Ninguna, porque no sabía que había un quid pro quo”.

Testificó que después de enterarse de la retención de la ayuda militar de Estados Unidos, había trabajado para que se reanudara la asistencia, y que nunca había creído que estuviera relacionada con el deseo de Trump de una investigación de los Biden.

Volker también dijo que los ucranianos no sabían sobre la interrupción de la asistencia militar hasta después de que la administración Trump dejó de presionarlos para anunciar una investigación sobre los Biden. Este testimonio refuerza un principio clave de la defensa de Trump: que no había “quid pro quo” con Ucrania porque el nuevo gobierno en Kiev no sabía que se estaba reteniendo ayuda militar.

“Que yo sepa, las noticias sobre una suspensión de la asistencia de seguridad no entraron en los círculos del gobierno ucraniano, como me indicó el actual ministro de Relaciones Exteriores, entonces asesor diplomático, hasta finales de agosto”, dijo Volker. “Y para cuando tuvimos eso, habíamos abandonado la idea de incluso mirar una declaración”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, dijo en un comunicado que Sondland había testificado que no sabía por qué la ayuda de Ucrania estaba congelada, y que Volker “confirma que no pudo haber habido un quid pro quo porque los ucranianos no sabían sobre la ayuda militar en el momento “.

Pero Volker parecía ignorar que el 1 de septiembre, Sondland le había dicho al asesor político de Zelensky que la ayuda de seguridad y el anuncio de una investigación pública estaban, de hecho, vinculados.

Demócratas de la Cámara de Representantes han publicado ahora transcripciones de cuatro de las 13 declaraciones a puerta cerrada que han llevado a cabo hasta el momento en que se dirigen a audiencias públicas, que podrían comenzar tan pronto como la próxima semana, en la investigación de juicio político.

Volker y Sondland, junto con el Secretario de Energía Rick Perry, se autodenominaron los “tres amigos” que manejaron la política entre Estados Unidos y Ucrania. Los mensajes de texto proporcionados al Congreso por Volker, quien renunció el mes pasado mientras se desarrollaba el escándalo de Ucrania, muestran sus intercambios con Giuliani y altos diplomáticos del Departamento de Estado. Negó participar en cualquier esfuerzo por desenterrar la suciedad política en Biden, pero los textos revelaron que había hablado con funcionarios ucranianos sobre el lanzamiento de investigaciones con carga política.

Los demócratas buscan aclaraciones de Sondland

El cambio del testimonio de Sondland esta semana se produce después de que los demócratas le habían pedido que aclarara su testimonio a puerta cerrada después de su declaración el 17 de octubre. El testimonio inicial de Sondland parece haber sido contradicho por al menos otros dos testigos, según informes de CNN y declaraciones publicadas.

En el corazón de la discrepancia –que su aclaración parece estar tratando de abordar– es si Sondland alguna vez vinculó explícitamente las acciones de Estados Unidos con las solicitudes de Ucrania para iniciar investigaciones sobre los Biden, y si había suspendido las visitas a la Casa Blanca o la ayuda militar de EE.UU. un potencial quid pro quo.

En su testimonio de octubre, Sondland dijo que el presidente le había dicho directamente que “no hay quid pro quo”, lo que lo llevó a decirle a Taylor que su sugerencia de que la ayuda estadounidense estaba vinculada a las investigaciones era inexacta.

Sondland explicó que en una llamada telefónica del 9 de septiembre con Trump, el presidente le dijo: “No quiero nada. No quiero un quid pro quo. Quiero que Zelensky haga lo correcto”.

“Y dije: ‘¿Qué significa eso?’ Y él dijo: ‘Quiero que haga lo que hizo’. Y ese fue el final de la conversación. No diría que me colgó, pero fue casi como si me colgara”, agregó Sondland.

Sondland dijo a los comités de la Cámara que eventualmente se dio cuenta de que la ayuda de Ucrania se detuvo para atraer investigaciones de corrupción en Ucrania, y finalmente se dio cuenta de que las investigaciones estaban vinculadas a los Biden.

“Finalmente, en algún momento hice la conexión Biden-Burisma, y luego se publicó la transcripción”, dijo Sondland durante su testimonio. Dijo que no podía recordar fechas específicas, y que por algún tiempo no había hecho la conexión entre Bidens y Burisma, la compañía ucraniana de gas natural para la cual Hunter Biden se sentó en la junta.

Sondland describió “una progresión”, comenzando con una reunión el 23 de mayo y “terminando al final de la línea cuando salió la transcripción de la llamada”.

“Comenzó hablando con Rudy, luego otros hablan con Rudy”, explicó. “Se mencionó la corrupción. Luego, a medida que pasó el tiempo, y, una vez más, no puedo precisar las fechas, hagamos que los ucranianos den una declaración sobre la corrupción. Y luego, no, la corrupción no es suficiente, necesitamos para hablar sobre las elecciones de 2016 y las investigaciones de Burisma”.

El testimonio de Sondland incluye otras discrepancias con los funcionarios de Trump que se presentaron ante la comisión. Su descripción de una reunión del 10 de julio con el entonces asesor de seguridad nacional John Bolton, por ejemplo, está en desacuerdo con el testimonio del ex asesor de la Casa Blanca en Rusia, Fiona Hill, quien dijo que la reunión fue “terminada abruptamente y que se usaron palabras de enojo”.

Sondland dijo que eso era contrario a su memoria, y se preguntó si “había dormido algo”.

Sondland también describió su trabajo con Giuliani que fue documentado en los mensajes de texto que los demócratas publicaron el mes pasado entre diplomáticos estadounidenses, Giuliani y el ayudante de Zelensky.

Sondland discutió cómo el esfuerzo de Giuliani y otros para incitar a Ucrania a hacer un anuncio público sobre su investigación necesitaría estar en la televisión para que Trump lo viera.

“Creo que esta fue la declaración de prensa que se había transformado en una especie de entrevista que el presidente Zelensky le daría a una estación de televisión”, dijo Sondland a las comisiones.

Cuando se le preguntó en qué red debería hacerse la declaración, respondió: “No sé, pero algo que el presidente Trump obviamente vería”. Luego mencionó a Fox y su anfitrión Tucker Carlson, lo que provocó risas en la sala de la comisión, según la transcripción.

Sondland reconoció en el testimonio que había hablado con Perry antes de su declaración para “refrescar mi memoria”. Y dijo que también había hablado brevemente con el presidente durante una reunión en la Casa Blanca, donde Trump le dijo que “fuera a decir la verdad”.

El ex enviado de Estados Unidos ilumina la reunión clave

El testimonio de Volker proporcionó más detalles sobre sus esfuerzos para trabajar con Giuliani, Sondland y los ucranianos en medio del impulso de Ucrania para abrir una investigación y el congelamiento de la ayuda de seguridad de Estados Unidos.

Volker testificó que la retención de la ayuda “me pareció inusual”. Dijo que se dio cuenta de la suspensión de la ayuda el 18 de julio, antes de la llamada Trump-Zelensky, pero no descubrió la razón por la que la ayuda se había congelado.

“Nadie dio una razón por qué”, dijo Volker.

Dijo que en una reunión del 23 de mayo con Trump en la que el presidente ordenó a sus ayudantes que “hablaran con Rudy” sobre Ucrania, Volker y otros funcionarios de la administración recomendaron que Trump programara una reunión de la Oficina Oval con el recién elegido presidente ucraniano. Pero Trump era escéptico.

“Todos son corruptos, son personas terribles”, recordó Volker que dijo Trump. “No quiero pasar tiempo con eso”.

Volker dijo que le contó a Zelensky y a otro funcionario ucraniano sobre el “factor Giuliani”, que el abogado personal del presidente estaba amplificando una “narrativa negativa” sobre Ucrania.

“Se lo expliqué al presidente Zelensky y al Jefe de Administración Presidencial, Andriy Bohdan, que estaba de pie junto a él. Y le expliqué que pensaba que hay una narrativa negativa sobre Ucrania que está contrarrestando todas las cosas buenas que está haciendo, y que estamos comunicándonos oficialmente y que Rudy Giuliani está amplificando esto”, dijo Volker.

Aún así, Volker declaró que nunca sintió que Giuliani hizo algo contra los intereses de Estados Unidos, rompiendo con otros testigos como Hill. De hecho, Volker creía que Giuliani estaba ayudando a promover los intereses estadounidenses, y por eso puso en contacto a los ucranianos.

Volker dijo que pensaba que era “probablemente muy útil” que le hubiera mencionado esto a Zelensky antes de su llamada con Trump el 25 de julio.

Después de que Volker y Sondland propusieran que Zelensky anunciara una investigación que mencionara Burisma y las elecciones de 2016, Volker dijo que aconsejó a los ucranianos a que lanzaran un anuncio público después de enterarse de que el Departamento de Justicia no había solicitado sondeos sobre las elecciones de 2016 y Burisma, a pesar de lo que Giuliani estaba promoviendo.

“Murió. Quiero decir, nadie. Una vez que comenzamos a ver un ritmo de compromiso con Ucrania, primero tuvimos la sensación de que Rudy no iba a estar convencido de que significaba nada y, por lo tanto, transmitir un mensaje positivo al Presidente si no dijo Burisma y 2016”, dijo Volker. “Estuve de acuerdo con los ucranianos en que no deberían hacerlo, y de hecho les dije que simplemente lo dejaran, esperen hasta que tengan su propio fiscal general. Trabajemos en asuntos sustantivos como este, asistencia de seguridad y todo. Hagamos eso. Así que lo dejamos caer”.

Volker testificó que personalmente le había dicho a Giuliani que la fuente de muchas de esas teorías “no era creíble”. Giuliani ha pasado gran parte de este año difundiendo teorías sobre el Joe Biden y los demócratas vendidos por el ex fiscal general ucraniano Yuriy Lutsenko.

