Los impuestos de Trump aún son un misterio: 6 momentos determinantes de lo que ha pasado

(CNN Español) – La batalla por conocer las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump ha sido larga y empezó incluso antes de que llegara a la Casa Blanca. De hecho, en la campaña se llevó el título de ser el primer candidato de unos de los partidos principales en negarse a entregar sus registros tributarios desde Watergate. Y, una vez ganó las elecciones de 2016, también se coronó como el único presidente desde ese escándalo que no ha revelado ninguno de sus impuestos anteriores. Trump rompió con una tradición que durante 40 años se mantuvo entre todos los candidatos y presidentes del país.

Pero, recientemente, la clara determinación del mandatario por mantener bajo llave las declaraciones de impuestos ha sufrido algunos reveses. El último fue este lunes, cuando una corte federal de apelaciones determinó que Trump no puede escudarse en la inmunidad presidencial para evitar que un gran jurado exija conocer los impuestos de ocho años.

¿Cómo se llegó a este punto? Estos son los seis momentos determinantes de la novela por lograr que Trump dé su brazo a torcer y revele sus impuestos.

1. Julio-agosto de 2016: Trump, el candidato, no revela sus impuestos

En julio de 2016, Trump se convierte en el candidato del Partido Republicano para las elecciones de noviembre. Y desde ese periodo se ha rehusado a revelar los detalles de sus impuestos. Un mes después la entonces candidata demócrata Hillary Clinton presenta su declaración de impuestos y reta a Trump a hacer lo mismo. Lo que ocurre luego de que Clinton criticara a su rival por negarse justamente a revelar estos documentos financieros.

2. 11 de mayo de 2017: los divulgará, pero después

Trump asegura que publicará sus declaraciones de impuestos… pero cuando salga de la Casa Blanca. En una entrevista con la revista The Economist, aseguró que “en algún momento” los divulgaría, “tal vez después de terminar (la presidencia) porque estoy muy orgulloso de ellos en realidad. Hice un buen trabajo”, completó.

3. 20-22 de mayo de 2019: fallos judiciales

Dos reveses, en apenas una semana, sufren los intentos de Trump por evitar que sus impuestos sean conocidos. Un juez del Distrito de Columbia determinó que la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes podía obtener los registros de Trump en la firma de contabilidad Mazars, una decisión que fue apelada. Apenas dos días después, un juez de Nueva York se negó a bloquear las citaciones de las comisiones de Inteligencia y Servicios Financieros de la Cámara para los obtener registros bancarios de Trump en Deutsche Bank y Capital One. Sin embargo, luego de unos días los abogados del presidente y los comités llegaron a un acuerdo para retrasar por el momento el cumplimiento de las citaciones correspondientes a estos últimos bancos, según un documento judicial.

4. 8 de julio de 2019: norma en Nueva York

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, firma la enmienda a una norma, aprobada por el la legislatura estatal, que le permitiría al Congreso obtener las declaraciones de impuestos de Trump. Los demócratas que impulsaron la medida la presentaron como una manera de que el presidente entregue sus cuentas, pese a su continua negativa de hacerlo. En ese momento, el mandatario tenía su residencia en Nueva York, así como las sedes principales de buena parte de sus negocios.

5. 11 de octubre de 2019: Trump pierde apelación

Trump pierde en el Circuito del Distrito de Columbia una apelación para evitar que los demócratas de la Cámara de Representantes citaran sus impuestos de su antiguo contador Mazars USA. En un fallo de 2-1, los jueces confirmaron la decisión de un tribunal inferior que decía que la empresa debe entregar ocho años de registros contables. Este fue el primer caso importante el nivel de un tribunal de apelaciones que ha tenido el pulso entre la Cámara Baja y Trump. El presidente ha perdido hasta el momento los recursos que impuesto contra las determinaciones de los tribunales de primera instancia para detener las citaciones de la Cámara.

6. 4 de noviembre de 2019: fallo crucial

Los jueces de una corte federal de apelaciones fallaron en contra de un recurso presentado por Trump para evitar que ocho años de sus declaraciones de ingresos fueran conocidos por un gran jurado de Manhattan. La decisión asegura que Trump no se puede escudar en la inmunidad presidencial para evitar esa acción, pues si bien la política del Departamento de Justicia indica que no se puede acusar a un presidente en funciones eso no impide que la firma involucrada en el caso, Mazars USA, entregue los reportes fiscales del mandatario.

Según el analista político de CNN, Chris Cillizza, este es el momento en que más cerca se ha estado de conocer los impuestos del hoy presidente. Sin embargo, el abogado de Trump Jay Sekulow aseguró en una declaración que apelará el fallo, lo que significa que probablemente el caso escale a la Corte Suprema.