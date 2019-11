¿Quiénes son los mormones y cómo es la versión fundamentalista de los LeBarón? 

(CNN Español) — Este lunes, tres mujeres y seis niños con doble ciudadanía, estadounidense y mexicana, fueron víctimas de una terrible masacre en Chihuahua. Las víctimas son parte de una comunidad mormona de aproximadamente 3.000 miembros que viven en México.

Generalmente, la comunidad LeBarón practica una versión fundamentalista del mormonismo, y uno de los miembros de la familia de las víctimas le dijo a CNN que algunos practican la poligamia. La poligamia es ilegal tanto en Estados Unidos como en México.

Un portavoz de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como la Iglesia Mormona, dijo que las víctimas no eran miembros.

“Estamos desconsolados al escuchar la tragedia que ha afectado a estas familias en México. Aunque entendemos que no son miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nuestro amor, oraciones y simpatías están con ellos mientras lloran y recuerdan a sus seres queridos”.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

La comúnmente conocida como Iglesia Mormona, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue fundada alrededor de 1830 por Joseph Smith Jr., visto como un profeta viviente.

“El Libro de Mormón” se cree que es el resultado de la comunión de Joseph Smith con lo divino. También es la fuente del nombre de la iglesia y sus seguidores, los mormones.

Joseph Smith afirmó haber comenzado a recibir mensajes a los 14 años de parte de Dios, Jesucristo y otros mensajeros celestiales.

Los mormones se consideran cristianos. Siguen las enseñanzas que se encuentran en la “Biblia” cristiana, “El Libro de Mormón”, “Doctrina y Convenios” y “Perla de gran precio”.

“El Libro de Mormón” cuenta la historia de los israelitas que dejaron Jerusalén alrededor del año 600 a.C. y viajaron a América del Norte después de un llamado de Dios. Establecieron civilizaciones y siglos después fueron testigos de la aparición de Jesucristo después de su crucifixión y resurrección.

Creen que Dios envió a profetas para difundir su palabra después de la muerte y resurrección de Jesucristo.La iglesia está dirigida por un profeta que también sirve como presidente de la iglesia. El presidente sirve de por vida.

Siguen un estricto código de salud que prohíbe el consumo de tabaco, alcohol, té y café. Se les anima al diezmo, dando el 10% de sus ganancias a la iglesia.

Muchos miembros de la iglesia, entre las edades de 18 y 25 años para hombres y 19 y 25 para mujeres, se convierten en misioneros. Los hombres solteros sirven por dos años; las mujeres solteras por 18 meses.

La iglesia tiene su sede en Salt Lake City, Utah, en Estados Unidos.

En 1890, la iglesia prohíbe la práctica de la poligamia. Para 1910, los miembros que continúan la práctica ya fueron excomulgados.

En 2015, en una conferencia de prensa, los líderes de la iglesia se comprometen a apoyar las leyes contra la discriminación para gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero, siempre que las leyes también protejan los derechos de los grupos religiosos. También afirman que esta promesa no cambia la doctrina de la iglesia, incluida su oposición al matrimonio homosexual, y que es “injusto” caracterizar el anuncio de la iglesia como una campaña nacional de no discriminación.

En 2016, la iglesia lanza Mormon and Gay, una nueva sección de su sitio web oficial que tiene como objetivo facilitar la comprensión y proporcionar información sobre identificación sexual, doctrina de la iglesia y recursos de salud mental.

En 2019, la iglesia anuncia que aquellos en matrimonios del mismo sexo ya no serán tratados como “apóstatas”. Sus hijos pueden ser bautizados sin la aprobación especial de los líderes de la iglesia. Otorga a los obispos la opción de responder a los matrimonios del mismo sexo dentro de cada congregación.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene más de 16,3 millones de miembros en todo el mundo, más de 65.000 misioneros y 162 templos en todo el mundo.

La Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos

Según un artículo publicado en la Revista Electrónica Científica de Investigación Educativa (RECIE) en 2017, “la Colonia LeBarón emergió en 1955 cuando un hijo de Alma Dayer aseguró ser visitado por unos mensajeros quienes le indicaron que él era el nuevo profeta”.

“Fue así como decidió establecer una rama fundamentalista del mormonismo a través de una nueva iglesia llamada Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos (Church of the First Born of the Fullness of Times) para lo que promovió rápidamente una sede en territorio del Municipio de Galeana, Chihuahua”, dice el artículo.

Crimen organizado

La familia LeBarón ya había sido víctima de la violencia del cartel de drogas en México.

En 2009, Eric LeBarón fue secuestrado y regresó ileso una semana después, como informó CNN en ese momento. Posteriormente, su hermano mayor Benjamin se convirtió en un activista contra el crimen conocido a nivel nacional que presionó a la comunidad local a tomar una posición contra la violencia.

Dos meses después, Benjamin LeBarón, de 32 años, y su cuñado Luis Widmar fueron golpeados y asesinados a tiros después de que hombres armados asaltaran su hogar en Chihuahua.