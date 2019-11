La masacre de mormones en México es un punto de inflexión

(CNN) — Todo sucedió tan repentinamente que no tuve tiempo de reaccionar. Fue un fuerte estallido, seguido de gritos y conmoción. Luego pánico. Las madres gritaban por sus hijos y los niños lloraban por sus madres. Y allí estaba yo en medio del caos: asustado, confundido e incapaz de moverme. ¿Qué más podría hacer un niño de siete años?

Era la primera vez que oía un disparo y, desde mi posición, de pie en medio de la pista de baile, pude ver también el revólver.

¿Tenía intención de disparar el hombre de aspecto vaquero que sostenía el arma? Nunca lo supe. Mis padres me habían localizado y ya nos dirigíamos a la salida. La fiesta había terminado. Todavía recuerdo las baldosas rotas en el piso donde golpeó la bala. También se hizo añicos para siempre mi sensación de seguridad, aunque nadie resultó herido.

Al crecer en el noroeste de México, donde el desierto de Sonora se encuentra con la Sierra Madre, las armas nunca estuvieron demasiado lejos. Es una tierra vasta y escasamente poblada de ranchos ganaderos y minas de cobre, justo al sur de Arizona y Nuevo México, donde la aplicación de la ley nunca ha sido históricamente una prioridad para el Gobierno central de México. La Ciudad de México está muy lejos, tanto geográfica como ideológicamente. Las armas locales permanecían fuera de la vista, pero todos sabían que estaban allí.

Solo ocasionalmente vimos las grandes comunidades de sectas menonitas y mormonas que habían establecido comunidades en los estados de Chihuahua y Sonora. Los menonitas, en particular, eran conocidos por visitar periódicamente los pueblos de los alrededores, pero solo para vender algunos de sus productos, especialmente queso. En su mayoría se mantenían ocultos: las autoridades (y los delincuentes) apenas notaron su existencia.

La masacre de esta semana de tres mujeres mormonas y seis niños en el límite Sonora-Chihuahua es muy importante. No solo porque esa es la región donde crecí, sino también porque, a pesar de la presencia de armas, nunca vi este nivel de violencia y horror.

Cuando era niño en esa área, pocas personas sentían la necesidad de cerrar sus puertas. La policía local no era mucho más que policías de tráfico glorificados, pero eso era todo lo que necesitábamos. Los accidentes automovilísticos fatales en las sinuosas y traicioneras carreteras de Sonora y Chihuahua eran comunes, pero los asesinatos eran raros.

Más tarde me enteraría de que era una falsa sensación de seguridad; que las poblaciones en el noroeste de México vivían una mentira. La falta de violencia no significaba falta de delincuencia, solo la ausencia de conflicto. Décadas más tarde, volví a centrar mi atención en el noroeste de México como periodista, y me enteré de que toda la región había estado controlada desde el principio por lo que la policía estadounidense llama “TOCS”: organizaciones criminales transnacionales.

A medida que crecía la demanda de drogas en Estados Unidos, también crecía el poder de las organizaciones criminales. Con el tiempo, los envíos de drogas de varias toneladas comenzaron a moverse hacia el norte. Efectivo y armas cada vez más poderosas iban al sur. Al principio, el cambio era tan lento que pocas personas lo notaban. Y luego, en diciembre de 2006, poco después de asumir el cargo, el presidente de México, Felipe Calderón, declaró la guerra contra los cárteles de la droga, diciendo ante los militares en la Ciudad de México que era “una batalla que debemos luchar”. “Todos los mexicanos unidos prevalecerán sobre el crimen”, dijo.

Muchos mexicanos vieron el anuncio bajo una luz positiva. Finalmente, el Gobierno asumiría la responsabilidad de la seguridad en todo el país, dijeron muchos. Nadie esperaba que las organizaciones criminales reaccionaran de la manera en que lo hicieron: mientras que los capos de la droga eran cazados uno tras otro, sus lugartenientes luchaban entre ellos por el poder dentro de los cárteles. Esa fragmentación dio lugar a más violencia y, cada vez más, los cárteles comenzaron a extenderse a otros delitos como extorsión, robo de combustible y secuestro.

En 2009, Eric LeBarón, de 16 años, miembro de una comunidad mormona en la región llamada Colonia LeBarón, fue secuestrado. Fue devuelto ileso una semana después, pero la familia quedó sacudida. Su hermano mayor Benjamín se convirtió en un activista contra el crimen, ganando fama nacional. Dos meses después, Benjamín, de 32 años, y su cuñado Luis Widmar Stubbs, de 29 años, fueron golpeados y asesinados a tiros después de que hombres armados asaltaran su hogar en Chihuahua.

Cubriendo México a lo largo de los años, noté la caída gradual de la seguridad. Comenzó con tiroteos, luego una ola de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, la ciudad mexicana que limita con El Paso, Texas. Después, México observó con horror cómo los restos humanos y los cuerpos decapitados comenzaron a aparecer en lugares públicos, colgando de puentes y pasos elevados, incluso arrojados a una pista de baile en Michoacán.

Viajé de regreso a Chihuahua, en 2012, para encontrar a los familiares mexicanos del entonces candidato presidencial Mitt Romney. En las onduladas colinas del noroeste de Chihuahua, a unas 180 millas (289 kilómetros) al sur de la frontera con Estados Unidos, encontramos varios Romneys, cuya familia ha llamado a México su hogar desde 1885. Kelly Romney, la prima segunda de Mitt Romney, me mostró su comunidad pacífica y ordenada, rodeada por huertos de manzanas y duraznos.

La comunidad parecía estar lejos de la relativamente cercana Ciudad Juárez, donde los homicidios habían promediado 8,5 por día, solo dos años antes. Romney me habló en español, con un acento típico del norte de México. Luego cambió al inglés estadounidense con un ligero toque de Texas, el mismo acento que escuché esta semana cuando hablé con Dinorah Liddiard.

Liddiard, exresidente de Colonia LeBarón, una de las comunidades mormonas en Chihuahua, es la tía de los cinco niños que murieron, cuñada de Dawna Langford y también pariente de Rhonita Miller, otra víctima. “Para mí, lo más difícil es ver cómo las cosas que le sucedieron a mi familia antes vuelven a ocurrir”, dijo Liddiard, recordando los asesinatos de 2009. “Estoy triste y me siento impotente. Esto es muy doloroso”.

Pero fueron las palabras de otro desconsolado miembro de la familia que parecían un eco del pasado. “Nunca hemos estado involucrados y hemos tratado de evitar ‘vivir por la espada, morir por la espada'”, dijo Kenneth Miller a CNN con respecto al ataque del lunes.

“Nunca hemos estado involucrados en el tráfico, el tráfico de drogas, eso es todo. Hemos tratado de evitarlo y vivir una vida privada y tranquila”, dijo.

He escuchado las mismas palabras muchas veces. No de personas a las que entrevisté como periodista, sino de amigos cercanos y miembros de mi propia familia, quienes sienten que en esta parte de México se está volviendo imposible “vivir una vida privada y tranquila”.