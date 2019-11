Trump deberá pagar 2 millones de dólares para resolver una demanda contra su fundación y sus hijos

(CNN) – Una jueza estatal de Nueva York le ordenó al presidente de EE.UU., Donald Trump, pagar dos millones de dólares a varias organizaciones sin fines de lucro para resolver una demanda civil interpuesta por la fiscalía del estado que asegura que la Fundación Trump de coordinó ilegalmente con la campaña presidencial de 2016.

En su decisión presentada este jueves, la jueza Saliann Scarpulla señaló que “el señor Trump incumplió su deber fiduciario con la fundación”, al haber “permitido que su campaña orquestara” un evento televisado de recaudación de fondos aparentemente para la fundación en Des Moines, Iowa, en enero de 2016 y luego dejar que el dinero obtenido fuera distribuido por la campaña para promoverla.

LEE: Donald Trump no ha donado a su propia fundación de caridad desde 2008

Sin embargo, el fallo no impuso ninguna de las sanciones que buscaba la oficina de la fiscal general de Nueva York: la prohibición de que Trump y sus hijos pertenezcan a la junta directiva de cualquier otra organización sin fines de lucro de Nueva York y que el presidente pagara daños punitivos.

La orden judicial y el acuerdo ponen fin a las dudas que surgieron inicialmente durante la campaña de 2016 sobre si Trump utilizó el dinero recaudado bajo la apariencia de trabajo caritativo con el objetivo de obtener ganancias políticas. El fallo deja al presidente en la posición inusual de tener que pagar millones en daños mientras está en el cargo, justo en un momento en el que se enfrenta a una gran cantidad de otras batallas legales personales.

Presentada en junio de 2018, la demanda argumentaba que el presidente y sus tres hijos mayores —Don Jr., Ivanka y Eric— violaron las leyes federales y estatales de financiamiento de campañas y abusaron del estado exento de impuestos de la Fundación Donald J. Trump. Según el recurso, los Trump permitieron que la fundación se usara “como poco más que una chequera para servir los intereses políticos y comerciales de Trump”.

La oficina de la fiscal general de Nueva York había buscado varias sanciones, incluyendo 2,8 millones de dólares en restitución, más multas. El propio Trump había prometido luchar contra la demanda, tuiteando el año pasado: “¡No resolveré este caso con un acuerdo!”.

Pero los abogados de ambas partes llegaron a una “resolución consensuada de la mayor parte de este procedimiento” en octubre, señaló la jueza en su decisión, y acordaron que el fallo judicial determinaría la cantidad de daños que Trump tendría que pagar.

MIRA: Fiscal de Nueva York demanda a la Fundación Trump por uso indebido de fondos

El acuerdo llega luego de un acuerdo de la fundación en diciembre para disolverse bajo supervisión judicial.

“La decisión de la corte, junto con los acuerdos que negociamos, son una gran victoria en nuestros esfuerzos por proteger los activos de caridad y responsabilizar a quienes abusen de las caridades para beneficio personal”, aseguró la fiscal general de Nueva York Letitia James en un comunicado. “Mi oficina continuará luchando por la rendición de cuentas porque nadie está por encima de la ley, ni un hombre de negocios, ni un candidato para un cargo, ni siquiera el presidente de Estados Unidos”, añadió.

Como parte del acuerdo, Trump también acordó reembolsar 11.525 dólares a la fundación por el pago de los artículos para una subasta de un evento benéfico y cumplir con ciertas restricciones si desea unirse a la junta de otra organización sin fines de lucro de Nueva York. Esas restricciones incluyen que la mayoría de los miembros de la junta directiva de la organización benéfica no sean miembros de la familia Trump ni tener ninguna relación comercial con él, sus empresas o cualquier compañía propiedad de sus familiares.

LEE: Fundación Trump acuerda disolverse bajo la supervisión de la corte

La lista de organizaciones que la jueza aprobó para recibir los dos millones de dólares de Trump incluyen a Army Emergency Relief, Children’s Aid Society, City Meals-on-Wheels, Give an Hour, Martha’s Table, United Negro College Fund, United Way of Capital Area y Holocaust Memorial Museum.

Esas organizaciones también recibirán porciones iguales de los activos líquidos restantes de la organización, que suman aproximadamente 1,8 millones de dólares, según la orden de la jueza.

“Nos complace que la corte, al rechazar la frívola solicitud del la fiscal general sobre multas legales, intereses y otros daños, reconoció que cada centavo recaudado por la Fundación Trump ha ido a ayudar a los más necesitados”, dijeron los abogados de la fundación, Alan Futerfas y Marc Mukasey. “Ahora que este asunto concluyó, la Fundación Trump se enorgullece de hacer esta contribución adicional”, indicaron.

Como lo hicieron previamente en el caso, los abogados de Trump también se refirieron a la demanda este jueves como “motivada políticamente”, una acusación que la oficina de la fiscal general ha disputado.