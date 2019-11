Nuevo descubrimiento en investigación de enfermedades relacionadas al vapeo: acetato de vitamina E vinculado al THC sería el culpable

(CNN) – El acetato de vitamina E, un aditivo que a veces se usa en el THC y otros productos de vapeo, podría ser el responsable del brote de lesiones pulmonares a nivel nacional relacionadas con el uso de cigarrillos electrónicos y que están vinculadas a decenas de muertes, según funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

La doctora Anne Schuchat, subdirectora principal de los CDC, señaló que caracterizaría este hallazgo con un avance en la investigación de la agencia, aunque aún se necesitan más pruebas.

MIRA: Más de 2.000 casos de lesiones pulmonares relacionados con vapeo en EE.UU., dicen los CDC

“Estos hallazgos son significativos”, aseguró la funcionaria durante una conferencia de prensa este viernes. “Tenemos un culpable fuerte”, añadió.

Sin embargo, todavía queda trabajo por hacer y los CDC indicaron que continuarán analizando una amplia gama de productos químicos.

“Esto no descarta que haya otras posibles sustancias”, destacó Schuchat. “Puede existir más de una causa”.

Los CDC explicaron que sus pruebas encontraron acetato de vitamina E en muestras de 29 pacientes que sufrieron enfermedades relacionadas con el vapeo en 10 estados. El THC, o tetrahidrocannabinol, componente psicoactivo primario de la planta de cannabis, o sus metabolitos, se detectaron en 23 de 28 pacientes. También se hallaron metabolitos de nicotina en 16 de 26 muestras de pacientes.

Durante la conferencia de prensa, el doctor James Pirkle de los CDC describió al acetato de vitamina E como “enormemente pegajoso” cuando ingresa a los pulmones. Pirkle dijo que no sería inusual que el THC esté ausente en algunas de las muestras porque sale de los pulmones más rápido. Agregó que encontrar THC en el 82% de las muestras de 28 pacientes es “destacado”.

LEE: Dispositivos de vapeo camuflados desconciertan a padres y escuelas

En septiembre pasado, autoridades de salud de Nueva York vincularon casos de la grave enfermedad pulmonar con el acetato de vitamina E en productos de vapeo que contenían cannabis. En ese momento, los expertos dijeron que era “un foco clave” en la investigación del estado sobre dicho padecimiento.

“Los informes de los CDC respaldan lo que el Wadsworth Center Lab del estado de Nueva York ha encontrado en los productos de vapeo analizados desde principios de septiembre y refuerza la importancia del papel que el acetato de vitamina E puede desempeñar en el brote actual de enfermedades relacionadas con el uso vapeo”, señaló Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, en un comunicado este viernes. “Como no se ha encontrado una causa definitiva, lo he dicho desde el principio: si no sabes lo que está fumando, no lo fumes”.

Hasta que la investigación termine, los CDC sugieren que las personas se abstengan de usar todos los productos de vapeo con THC, sin importar dónde los compren. La pesquisa ha encontrado que muchos de los productos que los pacientes consumieron fueron adquiridos en línea o recibidos a través de amigos o familiares, en lugar de las tiendas de vapeo o en dispensarios de THC con licencia.

La vitamina E se usa en varios productos, como lociones y suplementos, pero los CDC aclararon que existe una “gran diferencia” en poner vitamina E en la piel o tomarla en pastillas e inhalar la vitamina aceitosa.

MIRA: 805 casos en 46 estados de lesiones pulmonares relacionadas con el vapeo en EE.UU.

La doctora Jennifer Layden, directora médica y epidemióloga estatal del Departamento de Salud Pública de Illinois, dijo en la conferencia de prensa que en su estado, encontraron que en la mayoría de casos las personas enfermas consumieron THC y que sus materiales venían de “fuentes informales”. En Illinois, indicó, no registraron ningún caso asociado con el programa de marihuana medicinal del estado.

Hasta el 5 de noviembre se reportaron 2.051 casos de enfermedades asociadas al vapeo en todos los estados, excepto en Alaska. Los estados han reportado al menos 40 muertes.