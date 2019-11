La historia de Jolly Joseph: mamá, religiosa, vecina conversadora… y presunta asesina en serie

(Crédito foto ilustración: Getty/CNN)

(CNN) — Durante años, Jolly Joseph hablaba sobre cómo su casa fue maldecida, según los vecinos.

Su suegra aparentemente murió de una misteriosa enfermedad. Al menos tres de sus parientes cercanos sufrieron ataques cardíacos fatales, y su sobrina de dos años murió ahogada con un pedazo de comida.

En octubre, sin embargo, la policía india presentó una teoría diferente y no se mencionó ninguna maldición. En su lugar, presuntamente, Joseph los había envenenado a todos, uno por uno, y luego encubrió sus crímenes con mentiras que hasta ahora comienzan a desenredarse.

Su nombre completo es Joliyamma, pero la gente la llama Jolly para abreviar. Ella vivía en una casa de tres pisos de color rosa pastel en Koodathai, un pequeño pueblo de solo 12.000 habitantes en el distrito de Kozhikode del estado de Kerala, en el sur de la India.

De 47 años y madre de dos hijos, parecía una ciudadana honrada, dicen los vecinos. Todos los días, salía de su casa y le decía a la gente que iba a su trabajo como profesora en la prestigiosa universidad Instituto Nacional de Tecnología de Calicut (NIT), a media hora de distancia, según la policía. Lucía un sari limpio, y en su tiempo libre iba regularmente a la iglesia y ayudaba a sus vecinos cuando estaban enfermos.

“Jolly nos parecía una mujer perfecta”, dijo Saidu NK, de 30 años, quien vivió al lado de Joseph durante más de dos décadas y que, como otros indios del sur, usa una abreviatura como apellido.

“Nunca tuvimos una duda sobre Jolly hasta el reciente giro de los acontecimientos”, aseguró otra vecina cuyo nombre CNN acordó no publicar, porque teme repercusiones de otros residentes por hablar sobre el caso, un asunto muy delicado en Koodathai.

Una casa color rosa pastel con un oscuro secreto

Cuando Joseph se mudó a la zona, ella parecía amigable y amable, según sus vecinos.

Era 1997 y Joseph acababa de casarse con Roy Thomas, hijo desempleado de una popular pareja local, dijeron los vecinos. Se mudó a la casa de la familia de Thomas, una propiedad espaciosa con una cerca de hierro que sobresalía entre la exuberante vegetación que hay alrededor de Koodathai. Una pequeña placa en la puerta lleva el nombre de “Tom Thomas”, el padre de Roy Thomas.

Joseph a menudo conversaba con la familia de Saidu mientras colgaba la ropa en el balcón, que estaba forrado con barandas blancas. “Era muy platicadora y educada”, dijo.

“Jolly era muy amorosa”, afirmó la vecina que CNN acordó no identificar. “Ella estaba aquí si necesitábamos algo o si alguien se enfermaba”.

En la ciudad, predominantemente musulmana, Joseph y la familia de su esposo eran algunos de los pocos cristianos, según Mohammed Bava, de 37 años, quien vivía al lado y asistió a la boda de Roy Thomas y Joseph. Ella era una feligresa habitual, dijo Bava.

La pareja había estado casada por cinco años cuando ocurrió la tragedia.

En 2002, la madre de Roy Thomas, Annamma Thomas, de 57 años, murió en circunstancias no explicadas, pero debido a que tenía problemas de salud, su muerte no se consideró sospechosa y no hubo autopsia. En la India, las autopsias solo son necesarias si la muerte no es natural o es sospechosa. Pueden ser solicitadas por la familia de la persona fallecida, pero algunos indios son reacios a hacerlo debido a la creencia cultural de que las autopsias son una profanación del cuerpo.

Después de la muerte de Annamma Thomas, el estado de ánimo cambió, dijo Bava, quien para ese momento era tan cercano a la familia Thomas que ocasionalmente le preparaban un plato extra para que comiera algo después de llegar del trabajo. “No había en la casa la dicha que solía haber cuando (Annamma Thomas) estaba viva”, dijo Bava.

En 2008, Bava recordó haber escuchado a alguien que estaba sufriendo violentamente en la casa de al lado. Dijo que Joseph lo llamó y con calma le contó que el padre de Roy Thomas, Tom Thomas, de 66 años, no estaba bien. Cuando Bava llegó allí, relató que encontró a Tom Thomas acostado boca arriba, con espuma en la boca. Bava lo llevó al hospital donde los médicos lo declararon muerto por un ataque al corazón. Según Bava, Roy Thomas y Joseph heredaron la propiedad en el testamento de Tom Thomas. Sin embargo, las investigaciones policiales descubrieron que, en el momento de la muerte del anciano Thomas, todos sus activos habían sido transferidos a Joseph.

Tres años después, Roy Thomas, de 40 años, también estaba muerto. Nuevamente, Joseph llamó a Bava, quien aseguró que encontró al hombre acostado en el piso del baño, y que le salía espuma por la boca. Esta vez, el tío de Roy Thomas, Mathew Manjadiyil, insistió en que el esposo de Joseph necesitaba una autopsia y lo llevó al hospital. La autopsia reveló que Roy Thomas había muerto después de consumir cianuro, un químico comúnmente utilizado en minería y fabricación de joyas que puede ser fatal en altas dosis. La policía lo calificó de suicidio y no investigó más, según Bava. Pero nuevamente, Joseph les contó a otros, incluido Bava, que se trató de un ataque al corazón. “Es un hecho que las investigaciones en ese momento no fueron para tratar de averiguar de dónde recibió el cianuro”, dijo el superintendente de policía del distrito de Kozhikhode, KG Simon, en una conferencia de prensa en octubre.

Después de eso, según los vecinos, Joseph se alejó más de la comunidad. “Ella ya no era tan amigable o cercana, pero realmente no nos importó, porque sabíamos que era mujer y viuda”, dijo Biju Mon, quien solía transportar al hijo mayor de Joseph y Roy Thomas a la escuela.

Pero las muertes continuaron. En 2014, el tío de Roy Thomas, Mathew Manjadiyil, de 67 años, murió en presencia de Joseph, otro ataque cardíaco dijo la mujer, según Bava. Ese mismo año, Alphine, la hija de dos años del primo de Roy Thomas, Shaju Sakhariyas, murió después de presuntamente atragantarse con comida en una ceremonia de bautizo. Luego, en 2016, también murió la esposa de Sakhariyas, de 43 años, llamada Sili.

En 2017, un año después de la muerte de Sili Sakhariyas, Joseph se volvió a casar. Su nuevo esposo era Shaju Sakhariyas, viudo de Sili Sakhariyas.

Levantando sospechas

Para cuando se volvió a casar, las personas cercanas a Joseph comenzaron a sospechar que algo andaba mal.

Tras la muerte del primer esposo de Joseph en 2011, Bava dijo que vio una nueva versión del testamento de Tom Thomas, que decía que la casa familiar debería transferirse a Joseph. Sospechoso del cambio de testamento, el hermano de Roy Thomas, Rojo Thomas, comenzó a buscar a las personas que habían sido testigos, dijo Bava. Rojo Thomas le comentó a Bava que, en el curso de sus investigaciones, descubrió que Joseph no trabajaba en el NIT tal como ella había asegurado.

“Toda la familia lo atacó. No estaban listos para creer en Rojo”, dijo Bava. “Tal era la influencia y la imagen que Jolly tenía en la familia; todos pensaron que Rojo Thomas estaba diciendo eso porque tenía un ojo puesto en la casa y la propiedad”.

Para 2017, Bava también tenía dudas.

Rojo solicitó una copia de la autopsia realizada a Roy Thomas y encontró una discrepancia en la historia de Joseph, detalla Bava. Joseph le había dicho a Bava que le estaba preparando a su esposo una tortilla para la cena cuando de repente corrió al baño y se derrumbó. Pero según el informe post mortem que Rojo Thomas compartió con Bava, Roy Thomas había comido una cena de arroz y curry de garbanzos la noche que murió. CNN no ha podido confirmar de forma independiente el contenido de la autopsia.

Cuando Rojo Thomas confrontó a Joseph por las inconsistencias, ella se apegó a su historia original, dijo Bava. Los hombres comenzaron a sospechar más.

Entonces, Bava, Rojo Thomas y la hermana de Rojo, Ranji Thomas, empezaron a observar de cerca todas las muertes. En cada caso, encontraron un vínculo común: Joseph había estado presente.

A principios de este año se quejaron ante la policía del distrito, que remitió su queja a la estación de policía Thamarassery en la cercana Kozhikode. No obstante, dice Bava que les dijeron que no había nada que investigar porque la autopsia mencionaba el suicidio como la causa de muerte de Roy Thomas. Se quejaron nuevamente ante la unidad delictiva de la policía de Kozhikode, y esta vez, la policía aceptó que había un posible caso criminal.

La historia de Jolly comienza a tambalearse

La policía informó que comenzaron a investigar en agosto y pronto encontraron inconsistencias en las historias de Joseph.

Al igual que Rojo Thomas, la policía encontró que Joseph no era realmente una profesora de la universidad NIT como ella había sostenido. Aunque tenía un carnet de la universidad, la policía reveló que había fingido su rol de profesora para obtener el respeto de la gente. El encargado del registro en el NIT, Pankajakshan K, confirmó a CNN que Joseph nunca había trabajado allí, aunque las investigaciones policiales indicaron que a veces ella iba al campus y compraba té en la cafetería.

Sin embargo, eso no fue lo único extraño que la policía dijo haber descubierto sobre Joseph.

Pensaron que era extraño que ella le contara a la gente que Roy Thomas había muerto de un ataque al corazón, cuando sabía que la causa era suicidio por cianuro. En total, las autoridades hallaron cerca de 50 discrepancias entre sus declaraciones a la policía y otras pruebas.

Como no se había realizado ninguna autopsia excepto la de Roy Thomas, la policía ordenó que los cuerpos fueran exhumados y examinados.

Después de dos meses de analizar la evidencia, la policía india estaba lista para informar al público. En una conferencia de prensa el 5 de octubre, atestada de prensa local, el superintendente de policía del distrito de Kozhikhode, KG Simon, anunció un avance significativo.

Joseph confesó haber asesinado a los seis miembros de la familia, afirmó Simon, y agregó que los había envenenado con cianuro para obtener el control de los activos de la familia y luego casarse con el hombre al que tenía en la mira.

La policía dijo que Joseph envenenó a sus suegros para apoderarse de la casa, y cuando su matrimonio con Roy Thomas empeoró, lo mató. Luego, supuestamente, asesinó a Manjadiyil, tío de su esposo, quien había insistido en que Roy Thomas necesitaba una autopsia, mezclando veneno en una bebida alcohólica, según muestran documentos policiales. Supuestamente le quitó la vida a Sili Sakhariyas y a su hija Alphine envenenando su agua y comida, respectivamente, para acercarse a Shaju Sakhariyas. “Jolly le dijo a muchas personas que deseaba un esposo como Shaju”, dijo Simon.

Según documentos policiales, Joseph fue arrestada por el presunto asesinato de Manjadiyil, Alphine y su suegro, Tom Thomas. El arresto se produjo semanas antes de que un hombre en otra parte de la India fuera detenido luego de supuestamente haber confesado el asesinato de 10 personas al darles ofrendas religiosas o medicamentos con cianuro para robarles su dinero, oro o plata.

La otra cara de Jolly

No pasan muchas cosas en Koodathai. El pueblo es tan verde que parece que podría ser tragado por la manigua y huele a tierra húmeda. Perros callejeros deambulan por la calle principal oliendo residuos. En general, las personas saben lo que hacen sus vecinos.

Pero ahora, la gente se pregunta qué sabían realmente sobre Joseph.

“No es poca cosa ser capaz de engañar a las personas con la identidad falsa de un profesor del NIT durante 14 años”, dijo Simon.

Por su parte, los vecinos manifestaron que vieron otras cosas que parecían contradecir la imagen perfecta de Joseph.

Aunque varias personas le dijeron a CNN que Joseph iba regularmente a la iglesia local de Lourdes Matha, el reverendo Joseph Kizhakkepurakkal lo puso en duda. “Ni siquiera es miembro de esta diócesis. Vino aquí después de casarse”, afirmó. “Jolly no era una visitante frecuente, ni tenía nada que ver con las actividades de la iglesia”.

Más allá de Koodathai, la historia ha sido noticia en la India, donde muchos se han sorprendido de que una mujer sea sospechosa de tantos asesinatos.

En todo el mundo, las mujeres son significativamente más propensas a ser víctimas de asesinato, y es significativamente menos probable que sean las autoras del crimen. La India no es diferente: solo el 6,7% de las personas arrestadas por asesinato son mujeres.

La proporción de mujeres asesinas en serie es aún menor. Según Amit Thakre, profesor asistente de Psicología Criminal en el Instituto Nacional de Criminología y Ciencias Forenses en Nueva Delhi, los asesinos en serie masculinos son mucho más comunes que las mujeres, así como hay una mayor tasa de hombres con rasgos psicópatas, en donde son incapaces de sentir empatía por otros. “No encontramos mujeres asesinas en serie con demasiada frecuencia”, dijo.

Por supuesto, todavía no se ha probado si Joseph es una de ellas. Las autoridades dicen que confesó los crímenes, pero su abogado, K Haider, asegura que si la acusan de asesinato, planea declararse inocente. No respondió a las preguntas sobre la defensa de la mujer.

Por ahora, la casa por la que Joseph al parecer mató a personas para obtenerla, está en mal estado. La maleza se arrastra sobre el camino de entrada y una cerradura cuelga sobre la puerta oxidada.

Joseph permanece tras las rejas, mientras la policía continúa sus investigaciones. Según la ley india, los sospechosos de delitos graves como el asesinato pueden permanecer detenidos hasta 90 días como parte del proceso de investigación. Ella todavía no ha sido acusada. La policía dijo que seguirán las investigaciones y que irán a juicio una vez se presente y consolide un pliego de cargos.

Si Joseph es acusada y condenada, podría enfrentar cadena perpetua, o incluso la muerte.

Julia Hollingsworth de CNN informó y escribió desde Hong Kong. Manveena Suri de CNN informó desde Nueva Delhi, y el periodista Ananthu Sureshkumar reportó desde Koodathai, estado de Kerala.