Por primera vez hay esperanza de algún tipo de regreso de “Friends”

El elenco ganaba 22.000 dólares por episodio en la primera temporada y al final terminaron cobrando un millón de dólares por episodio.

(CNN Español) — Se lo han preguntado a su elenco durante años y su respuesta siempre es la misma: “Friends” no tendrá un reboot. Pero ahora, según un informe del Hollywood Reporter, ese mismo elenco y los creadores originales de la popular comedia estadounidense estarían analizando las condiciones para un cierto tipo de regreso.

En septiembre pasado, “Friends” cumplió 25 años de haberse estrenado en horario estelar para luego permanecer por diez temporadas al aire. Fue un aniversario que se celebró de varias maneras, incluyendo la proyección de capítulos especiales de la serie en salas de cine y cuya idea se repetirá a finales de noviembre en unas 700 salas, donde el público podrá apreciar ocho capítulos dedicados a la fiesta de Acción de Gracias.

La fiebre que aún desata este grupo de seis amigos de la ciudad de Nueva York indicaría que la versión del Hollywood Reporter, sobre una reunión oficial de su elenco, es más probable que nunca. Aunque fuentes cercanas al proyecto aseguran que todavía no hay un acuerdo al respecto, por lo pronto los principales involucrados sí quieren que ocurra. Otro detalle que se reveló es que la idea, cualquiera que sea, se estaría desarrollando para la plataforma HBO MAX, que se lanzará el próximo año.

A juzgar por recientes declaraciones de Jennifer Aniston, quien en la serie hizo el papel de Rachel, un eventual regreso de “Friends” no sería necesariamente a través de la continuación de la serie.

En octubre, Aniston dijo en una entrevista radial con Howard Stern que cualquier intento por relanzar la serie podría arruinar su legado y que si el proyecto no llegaba a ser tan bueno como el primero, no se justificaba hacerlo. Sin embargo, en una posterior, esta vez en el programa de Ellen Degeneres, Aniston admitió que algo se estaba cocinando, aunque sin saber qué forma tendría. Ellen se atrevió a especular que quizá sería una película, pero Aniston insistió en que aún no se había definido nada.

Además de que las repeticiones de “Friends” se pueden ver hoy en día en televisión por cable, Netflix tiene también los derechos de streaming. Esto último cambiará el próximo año cuando sus diez temporadas pasen a ser contenido exclusivo de la plataforma HBO MAX.