Un cupón viral de Costco por US$75 es falso, informa la empresa (por favor, deja de publicarlo)

(CNN) — Ese cupón de 75 dólares de Costco que está circulando en Facebook y parece demasiado bueno para ser verdad es, de hecho, falso.

La compañía desmintió el fraude del cupón que prometía a los usuarios 75 dólares de descuento en sus compras en el almacén mayorista.

“Si bien amamos a nuestros fanáticos y a nuestros miembros, esta oferta es una estafa, y de ninguna manera está afiliada a Costco”, informó la compañía.

La oferta fraudulenta surgió en Facebook a principios de este año, lo que llevó a los usuarios a hacer clic en un enlace no afiliado a Costco para cobrar su cupón de 75 dólares. Para acceder, las personas tendrían que compartir la publicación en Facebook y registrar información personal.

Desacreditar el cupón falso se ha convertido en una tradición anual para la empresa: hace un año, el mismo día, Costco emitió esencialmente la misma declaración, aunque en esa ocasión, el fraude se hizo pasar por el 50 aniversario de la compañía (no lo era).

Costco comparte ofertas legítimas en su sitio web y no acepta cupones que no sean emitidos por Costco. Entonces, si tienes que compartir una cantidad sospechosa de información personal o publicar el cupón en las redes sociales para obtenerlo, probablemente no sea real.