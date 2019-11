Instagram ahora prueba ocultar los ‘me gusta’ a nivel mundial

(CNN) – Algunos usuarios de Instagram en todo el mundo tendrán que despedirse de sus “me gusta”.

El jueves, Instagram anunció que está expandiendo al resto del mundo su prueba de meses para esconder la cifra de “me gusta”, moviendo a la compañía a implementar formalmente un cambio esencial en la forma en que los usuarios interactúan con esta plataforma de compartir fotos.

Instagram ya había probado eliminar los me gusta en varios países, incluidos Australia, Brasil y Canadá. La semana pasada, la compañía dijo que los me gusta también estarían ocultos para algunos usuarios en Estados Unidos.

Los usuarios que forman parte de la prueba ya no verán el número total de me gusta y vistas en fotos y videos en el feed, tampoco en las páginas de perfil. Sin embargo, aún podrán ver cuántos me gusta recibieron sus propias publicaciones.

“Si bien los comentarios de las primeras pruebas han sido positivos, este es un cambio fundamental en Instagram, por lo que continuamos nuestra prueba para aprender más de nuestra comunidad global”, dijo un portavoz de Facebook, propietario de Instagram, en un comunicado.

Los usuarios todavía pueden darle me gusta al contenido haciendo doble clic en una foto o video, o presionando el “corazón” debajo de una publicación, pero no aparecerá un total en la cantidad de me gusta.

Entonces, cuando a una cuenta que sigues le ha gustado la foto de otra persona, dirá “[nombre de la cuenta de Instagram] y otros” debajo de la publicación donde normalmente aparecerían los me gusta. Luego, los usuarios pueden hacer clic para ver solo una lista de las cuentas a las que les ha gustado la publicación.

Varios usuarios de CNN Business hablaron y expresaron alivio sobre la medida. Pero los cambios podrían crear desafíos para los influenciadores de redes sociales que se ganan la vida en línea y obligarlos a adaptar algunas de sus estrategias.

“Entendemos que el número de me gusta es una métrica importante para muchos creadores, y aunque esta prueba se encuentra en etapas exploratorias, estamos pensando en formas para que los creadores comuniquen valor a sus interlocutores”, dijo un portavoz de Facebook a CNN Business.

Queda por ver si Instagram ocultará los me gusta de forma permanente.