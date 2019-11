Desde “El mal querer” de Rosalía hasta la protesta de Mon Laferte por Chile, esto es lo que ocurrió en los Latin Grammy

Las Vegas (CNN Español) – Este jueves se llevó a cabo en la ciudad de Las Vegas la vigésima entrega de los Latin Grammy. Una gala que celebró dos décadas de música latina con canciones icónicas interpretadas por una decena de artistas en el acto de apertura.

El disco “El mal querer” de Rosalía fue la producción que se robó todas las miradas y votaciones de los miembros de la Academia Latina de la Grabación y conquistó un total de 5 gramófonos dorado, dos de ellos en categorías técnicas por los trabajos de Man Mouretan y Tamara Pérez en el diseño de empaque, y para El Guincho y Brian Hernández, en la categoría “mejor ingeniería de grabación para un álbum”.

“No puedo creer lo que ha pasado después de sacar ese disco. Este disco ha sido una bendición muy grande. Haberlo podido compartir con el mundo y que la gente lo haya recibido con tanto amor, pues me siento muy agradecida, de corazón”, dijo Rosalía en entrevista con CNN en la alfombra roja tras ganar el primero de los tres premios.

Y no fue la única cantante de España que triunfó a lo grande. Alejandro Sanz también recibió tres galardones, dos de ellos por “Mi persona favorita”, tema que interpreta junto a Camila Cabello. El sencillo que se desprende de su más reciente producción discográfica resultó vencedor en las categorías “grabación del año” –una de las más importantes de la noche– y “mejor canción pop”.

El tercer Latin Grammy de Sanz fue por el documental “Lo que fui es lo que soy”, que se llevó el premio como “mejor video musical versión larga”.

Juanes y Metallica

Las sorpresas para Juanes, Persona del Año 2019, no finalizaron durante la gala la noche anterior, y aunque no se llevó ninguno de los tres Latin Grammy en los que estaba nominado, sí recibió el reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación de manos de uno de sus ídolos, Lars Ulrich, baterista de Metallica, la banda favorita del Colombiano.

En el escenario, Ulrich se declaró fanático de Juanes.

“Soy Lars, y en representación de Metallica, estoy muy honrado de estar acá con todos ustedes. Tuve el placer de conocer a Juanes hace unos años durante un concierto en México y he seguido intensamente su música, su creatividad y su humanidad radiante. En ese entonces, me enteré que era fanático de Metallica y esta noche cerramos el círculo, me declaro fanático de Juanes. Mi hermano en rock, mi amigo, mi parcero, estoy orgulloso de darte el reconocimiento como la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación”, dijo Ulrich en su discurso durante la ceremonia.

En el centro de prensa, Juanes dijo que no podía creer el momento y que ver a Ulrich parado en el escenario era como “ver un fantasma”.

“Hace 30 años estaba en mi casa, con afiches de Metallica por todo lado. Cuando tenía 15 años, cuando mis amigos hablaban mal de Metallica me ponía bravo. Aunque mi música no suene así, fue la semilla”, dijo el colombiano a los medios.

#SinReggaetonNoHayLatinGrammy

La famosa etiqueta que viralizaron algunos intérpretes del género urbano tras el anuncio de las nominaciones en septiembre, fue uno de los temas de los que también se hablaron no solo durante la vigésima ceremonia de los premios, sino durante la semana y eventos relacionados con la premiación.

En un almuerzo organizado por YouTube Music para la prensa, la trapera argentina Cazzu dijo a los medios que sentía que el mensaje se tergiversó.

“El conflicto de redes sociales fue una gran tergiversación y un envío incorrecto. Cuando uno necesita protestar y luchar contra algo(…) tiene que ser muy didáctico, tiene que saber explicar por lo que estamos peleando y creo que ningún artista ha tenido la delicadeza de comprender dentro de su enojo, dentro de su molestia, creo que nadie pudo comunicar realmente lo que se estaba pidiendo. De hecho, hubo artistas muy mainstream que terminaron perjudicando aún más la problemática o el momento de la protesta desviando el foco”, dijo Cazzu.

La protesta por Chile

Otro de los momentos comentados de la noche fue el protagonizado por la cantante chilena Mon Laferte.

Su singular protesta sobre la alfombra roja por la violencia desatada en la crisis de su país fue uno de los momentos más comentados de la noche. Después de dar entrevistas, la cantante descubrió su torso desnudo ante las cámaras y sobre su piel tenía escrito el mensaje: “EN CHILE, TORTURAN, VIOLAN Y MATAN”.

Esta no fue la única declaración de Laferte sobre la situación en su país.

“Es tan contrastante estar viendo las desigualdades y las brechas. Hay tanta diferencia y luego estar aquí en Las Vegas pero también siento que es necesario, es parte de mi trabajo precisamente eso, contarle al mundo lo que vi, lo que viví, lo que sintió mi alma, lo que vieron mis ojos, que hoy en Chile se violan derechos humanos, hay mucha violencia, hay represión por parte de la policía del Estado, entonces te digo, es muy extraño para mí, es demasiado el contraste, pero aprovecho la instancia para poder hablar”, dijo la ganadora del Latin Grammy por “mejor álbum alternativo” a CNN durante la alfombra roja de la Persona del Año.

Con información de Iván Romero.