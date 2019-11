5 tipos de personas que ya no deberías tener como “amigos” en redes sociales

(CNN) — Ya es hora de que lo hagas.

Sí, deja de seguir a ese molesto primo cuarto que ya habías eliminado dos veces. Descarta a esa chica con la que te encontraste en el pasillo una vez en séptimo grado.

Hoy es el “Unfriend Day” (El día nacional de eliminar amigos de Facebook), y podría ser un buen momento para poner orden en tus redes sociales.

En 2010, Jimmy Kimmel eligió el 17 de noviembre para esta “conmemoración” en un intento por inspirar a la gente a eliminar a esos “amigos” en las redes sociales que apenas conocen, y en algunos casos, ni siquiera se conocieron. Y todos tenemos algunas personas de las que podríamos considerar despedirnos electrónicamente.

Esos nombres que no conoces

Cuando un nombre aparece en tu fuente de noticias y te preguntas, espera, ¿quién?, probablemente no has hablado con esta persona desde la escuela primaria. O viven en otro estado, pero se conocieron a través de un amigo en común. No le has visto en años … si alguna vez le conociste.

La psicóloga social Erin Vogel dice que es común, en una era de hiperconectividad, conectarse virtualmente con personas que no conocemos tan bien. A veces, dice ella, esas conexiones pueden ser realmente positivas. Otras veces, son innecesarias y “no nos sirven gran cosa”.

¿No reconoces un nombre en tu lista de amigos de Facebook? Tal vez deberías cortar el cordón (virtual).

Tu ex lo que sea

Ese molesto exnovio, exnovia, ex mejor amigo o ex compañero de laboratorio. Quienquiera que sea el ex, hoy es el día para despedirse. La psicóloga clínica Suzana Flores conoce el impacto de las relaciones persistentes en las redes sociales. Esto le dijo a Bustle en 2015:

“El setenta por ciento de las personas acechan a sus ex en las redes sociales”, dice Flores, autor de “”Facehooked: How Facebook Affects Our Emotions, Relationships, and Our Lives”.

No siempre es necesario dejar de ser “amigo” o dejar de seguir a tu ex, pero si tu uso de las redes sociales comienza a “interferir con tu sueño, salud mental o responsabilidades diarias”, dice Vogel, podría ser una buena solución.

Cualquiera que te desanime

Puede ser cualquier persona, desde un viejo amigo de la escuela secundaria o un pariente distante y malhumorado hasta un influencer o una celebridad que simplemente no te hace sentir bien contigo mismo. Si no te animan, corta con ellos.

Vogel dice que las plataformas de redes sociales, como Facebook y Twitter, pueden ser perjudiciales para la salud mental de los usuarios cuando las personas se comparan con aquellas que siguen.

“A los influencers se les paga para que sus vidas se vean perfectas. Seguirlos puede hacernos sentir que nuestras propias vidas no están a la altura”, dice Vogel, miembro del Centro de Investigación de Prevención de Stanford. “El uso de las redes sociales puede ser tóxico cuando lo usamos para compararnos con versiones idealizadas de la vida de otros”.

Varios estudios han encontrado beneficios de crear entornos positivos en las redes sociales. Un estudio de 2016 publicado en el Journal of Medical Internet Research encontró que la ansiedad y la depresión son más frecuentes en los usuarios de redes sociales que tuvieron interacciones negativas en las redes sociales, y menos comunes en los usuarios que tuvieron “interacciones positivas, apoyo social y conexión social” en las redes sociales.

El detestable vociferador político

Facebook es el hogar de los que vociferan de la política. Pero a veces, puede ser más que una voz promedio de opiniones. Si te sientes bombardeado en las redes sociales con publicaciones furiosas de una página sobre política, no te sientas culpable por ya no seguirla.

Si simplemente no es realista dejar de ser amigo de tu vociferador político local, Vogel sugiere otra opción.

“Intenta usar la función ‘silencio’ en aplicaciones como Facebook o Instagram”, dijo. “A veces no es realista dejar de ser amigo de alguien, aún cuando ver sus publicaciones en las redes sociales te afecte negativamente”.

Esa persona con la que simplemente ya no conectas

En cuanto a las personas con las que ya no eres cercano: un viejo compañero de trabajo, una ex profesora de la universidad o un vecino de tu infancia, no te sientas culpable por sacarlos de tus redes sociales.

“Eliminar las conexiones puede hacer más espacio en tu canal de noticias para las personas cercanas”, dijo Vogel, “lo que es una forma más gratificante de usar las redes sociales”.

Las redes sociales están arraigadas en la cultura actual, desde los “me gusta” y los retuits hasta los seguidores y los “amigos”. Pero Vogel dice que el “Unfriend Day” es una buena oportunidad para reconocer cómo nos afectan las redes sociales.

“Tener muchos seguidores o amigos en las redes sociales puede hacernos sentir y parecer que estamos bien conectados y gustados”, dice.

Un recordatorio de Vogel para todos los usuarios de redes sociales: no se desanimen por perder algunos amigos de Facebook o seguidores de Instagram en este “Unfriend Day”. Puede parecer un rechazo, dice, pero “es perfectamente normal que las conexiones con los demás cambien con el tiempo”.