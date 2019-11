Nicolás Maduro: La dolarización informal es “una válvula de escape”

(CNN Español) — El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que la dolarización informal es una “válvula de escape” para un sector de la economía venezolana.

Este domingo, en una entrevista con la televisora privada Televén, comentó que “ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía. Es una válvula de escape, gracias a Dios existe”.

“Quizás lo que voy a decir puede ser un pecado para los dueños de los dogmas, pero yo sí te voy a decir una cosa, yo no lo veo mal, no lo veo mal, me declaro pecador”, agregó antes de afirmar que el fenómeno surgió por la “autorregulación necesaria” de la economía venezolana.

El bolívar fuerte es la moneda oficial junto con el petro, que es la criptomoneda del país, y ambas son las divisas oficiales usadas actualmente por los residentes de Venezuela.

Hace más de 15 años rige un control por parte del gobierno de Venezuela en cuanto al acceso de divisas extranjeras. Los venezolanos recurren a métodos informales para adquirir dólares y poder usar esta moneda en el territorio venezolano.