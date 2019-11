Fuente confirma que Duque llamó al embajador Francisco Santos a Bogotá para que explique diálogo con Claudia Blum

(CNN Español) – Una fuente de la Casa de Nariño le confirmó a CNN que el presidente de Colombia Iván Duque “le pidió al embajador en Washington, Francisco Santos, que venga al país para que le explique las circunstancias y el contexto en el que se produjo una conversación con la designada canciller Claudia Blum” y que hoy fue hecha pública por el periódico de distribución gratuita Publimetro.

CNN no ha podido establecer de qué manera o quién grabó la conversación entre los dos funcionarios, la cual el propio Santos aceptó en conversación con la emisora local W Radio como verídica y que ocurrió en un salón privado en un hotel en Washington.

“A veces los cancilleres tienen que viajar y uno los tiene que encontrar donde estén. Ella me pidió que fuera allá, encontramos un lugar privado. Lo que me preocupa es que el audio se escucha perfecto. Eso quiere decir que lo grabaron de mi teléfono. No sé cómo lo habrán grabado porque era un sitio donde estábamos los dos solos”, le dijo Santos a la W.

En la conversación, publicada en la edición de Publimetro este miércoles, Santos y Blum se refieren a varios temas delicados para la política exterior de Colombia, como el papel del Departamento de Estado de EE.UU. en la crisis de Venezuela, la situación del Grupo de Lima, la gestión del exministro de Defensa, Guillermo Botero, y del excanciller y ahora ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

En un aparte del audio difundido por La W se escucha:

Francisco Santos: “Yo quiero que te conozcan (a Claudia Blum) y vamos armando una agenda estratégica, porque Carlos (Holmes Trujillo) no hizo nada. No tenía una estrategia”.

Claudia Blum: “No, estaba haciendo política”.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo este miércoles a varios medios colombianos, al salir de una reunión en la Casa de Nariño, que no había tenido oportunidad de escuchar la grabación. Que tiene “muy buena relación de amistad con Santos” y que solo el presidente Iván Duque puede juzgar su trabajo al frente de la Cancillería.

En su defensa, Santos ha catalogado la conversación de “la presentación de un informe de un funcionario a su jefe”, en la que “no hay absolutamente nada grave, nada complejo y nada complicado”.

En otro de los apartes de la conversación publicada por Publimetro, el embajador Santos le habla a la designada canciller Claudia Blum del papel de Estados Unidos en la crisis de Venezuela:

“Estoy armando una agenda de visita de congresistas a ver frontera y a ver drogas el próximo año. Eso lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer y que no se pierda en Washington la importancia de Venezuela. Que ellos entiendan que este mierdero va a desestabilizar a todo el continente, porque aquí no hay memoria. Es que aquí, a los 10 minutos se aburren y se van a otro tema. Me toca a mí inventarme cosas para que ellos tengan en el top of mind (en la cabeza) Venezuela. Esa es la tarea con la que estoy con Venezuela”.

Sobre el Departamento de Estado de EE.UU., se escucha a Santos decir a Blum en el audio:

“Aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido. No existe. No existe. Trump puso a Tillerson y Tillerson le salió con un chorro de babas. Hace diez años yo venía acá. Yo venía mucho a EE.UU. mucho porque yo era el que manejaba Derechos Humanos… Entonces yo llegaba al Departamento de Estado y uno sabía cómo funcionaba eso, pero la entrada era siempre al Departamento de Estado. Uno sabía que esto era predecible, que esto iba así. Hoy en día eso se acabó”.

CNN está tratando de contactar directamente a los involucrados en esta polémica conversación. Tanto a Santos como a Blum y también obtener alguna reacción

oficial del Departamento de Estado. Hasta el momento no hemos recibido respuestas.

Varios sectores de oposición en Colombia piden la renuncia del embajador Santos y que la canciller designada no tome posesión de su cargo, debido a las implicaciones internacionales que puede tener esta filtración por la gravedad de las cosas que allí se hablaron. Las congresistas Katherine Miranda y Juanita Goebertus, del partido Alianza Verde, por ejemplo, así lo han expresado públicamente.