Aplazan juicio contra abuelastro de la bebé que murió al caer de crucero en Puerto Rico

(CNN Español) – El Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, pospuso este miércoles el juicio que iniciaría por el cargo de homicidio negligente contra Salvatore Anello, abuelastro de la niña Chloe Wiegand, y a quien Anello dejó caer al pavimento desde el piso once del barco crucero Freedom of the Seas en el muelle del Viejo San Juan. Anello estuvo presente en el proceso.

El abogado de Anello, José Guillermo Ortiz Pérez, y las fiscales Laura Hernández Gutiérrez y Ivette Nieves Cordero informaron a la jueza Gisela Alonso Fernández que el procedimiento de descubrimiento de prueba del caso no había sido completado. Por ello, la jueza Alonso Fernández pautó para el 17 de diciembre una vista para que se informara el estado de los procedimientos y seleccionar la fecha para el inicio del juicio contra Anello.

La jueza expresó que para esa fecha la defensa debería informar si Anello escogería un juicio por jurado o por tribunal de derecho.

A su salida de la sala de la juez, se le preguntó al abogado de Anello, José Guillermo Ortiz Pérez, si tenía algún comentario sobre el proceso y respondió “ninguno”.

El pasado 28 de octubre la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, la jefa de Fiscales, Arlene Gardón Rivera, junto al fiscal de distrito de la Fiscalía de San Juan, Víctor Carbonell, informaron que radicaron cargos contra Salvatore Anello por homicidio negligente, contemplado en el artículo 96 del Código Penal.

En los hechos ocurridos el 7 de julio de 2019, en la embarcación Freedom of the Seas, en el muelle Panamericano II en San Juan, una menor de un año y siete meses perdió la vida cuando el abuelastro (esposo de la abuela materna) la expuso al vacío por una de las ventanas del piso 11 de la embarcación presuntamente de manera negligente.

La menor cayó desde una altura de 35 metros, lo que causó la muerte en el acto. El juez Jimmy Sepúlveda, de la Sala de Investigaciones de San Juan, determinó causa para arresto contra el imputado, y le impuso una fianza de 80.000 dólares. La vista preliminar quedó señalada para el 20 de noviembre de 2019. La investigación fue llevada a cabo por el agente Carlos Claudio La Santa, de la División del CIC de Homicidios de San Juan, en coordinación con las fiscales Ivette Nieves Cordero y Laura Hernández Gutiérrez.​