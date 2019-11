Estos son los regalos tecnológicos más espeluznantes para la Navidad de 2019, según Mozilla

(CNN Business) — Los regalos navideños están destinados a ser divertidos, pero los investigadores de seguridad dicen que algunos pueden ser francamente espeluznantes.

Investigadores de Mozilla, la organización sin fines de lucro de Internet detrás del navegador Firefox, publicaron el miércoles su tercera lista anual de “Privacidad no incluida”, sobre regalos populares conectados a internet. Mozilla investigó 76 artículos para determinar cuánto protegen la privacidad y seguridad de los clientes algunos de los regalos más populares.

La seguridad y la privacidad se han vuelto cada vez más importantes, a medida que los dispositivos conectados a internet son más habituales en las casas de las personas. Varias de las principales compañías tecnológicas, incluidas Amazon, Facebook y Google han sido objeto de escrutinio por monitorear la información de los usuarios.

Para recibir la insignia estándar de seguridad mínima de Mozilla, los productos deben usar un sistema de cifrado, tener actualizaciones de seguridad automáticas, implementar programas de recompensas de errores para ayudar a informar vulnerabilidades y requerir que los usuarios cambien la contraseña predeterminada.

Aquí están los productos que no cumplieron con los estándares mínimos de seguridad de Mozilla … y los dos que obtuvieron el puntaje más alto:

Dispositivos Ring

Tres reconocidos dispositivos Ring no alcanzaron los estándares mínimos de seguridad de Mozilla, incluido el timbre de video Ring, la cámara interior y cámaras de seguridad.

Mozilla dijo que la compañía no tiene un “gran historial para proteger los datos de los clientes o contratar ingenieros de seguridad experimentados”, y los investigadores no pudieron determinar si los productos de Ring usan u cifrado seguro. Mozilla también dijo que la búsqueda de Ring de un “jefe de investigación de reconocimiento facial” contradice la afirmación de la compañía de que no utiliza dicha tecnología.

“En general, esta es una cámara de seguridad que plantea demasiadas preguntas sobre privacidad y seguridad, en nuestra opinión”, dijo Mozilla en un comunicado.

En respuesta, Ring, que es propiedad de Amazon, señaló en un comunicado que “se toma muy en serio la seguridad del cliente y contamos con equipos completos y dedicados para garantizar la seguridad de nuestros productos y sistemas”.

Wemo Wifi Smart Dimmer

El regulador de luz inteligente de US$ 60 no pasó los estándares mínimos de seguridad porque Mozilla no pudo determinar cuán seguro y privado era el producto.

“Los investigadores de seguridad descubrieron que el enchufe inteligente Belkin Wemo Insight aún está en riesgo de ataque a pesar de que las vulnerabilidades de seguridad habían sido identificadas y reveladas hace más de un año”, dijeron los investigadores de Mozilla, y agregaron que podría afectar a toda la línea de dispositivos domésticos inteligentes Wemo.

Artie 3000 Coding Robot

El robot de juguete de US$ 63 enseña a los niños a codificar. El robot tiene Wi-Fi incorporado y Mozilla no pudo determinar si los datos enviados entre la aplicación y el robot estaban encriptados. La falta de seguridad fue alarmante para un producto infantil.

PetChatz HD

La cámara para perros de US$ 330, que incluye un difusor de aroma, tiene una política de privacidad extraña que no se aplica al dispositivo, solo a su sitio web.

“Y aunque es poco probable, es posible que alguna persona terrible pueda hackear, difundir el aromaterapia de tu mascota en el medio de la noche provocando un ataque de estornudos que te da insomnio, lo que hace que te quedes dormido al volante camino al trabajo la siguiente mañana y destrozas tu auto “, dijo Mozilla en un comunicado.

Litter Robot 3 Connect

Sí, puedes comprar una caja de arena para gatos de $ 500 que recoge los excrementos automáticamente. Mozilla advirtió a los compradores que no pueden cambiar la contraseña cuando el dispositivo se conecta a Wi-Fi.

OurPets SmartScoop Intelligent Litter Box

Una caja de arena más barata de US$ 100 incumplió varios de los requisitos de seguridad de Mozilla, incluido el cifrado y la instalación de actualizaciones de seguridad automáticas.

Los que mejor puntuaron

Mozilla llamó al popular sistema de juegos Nintendo Switch un “buen chico” por enfatizar que los “controles parentales son fáciles de usar”.

Aunque Nintendo no comparte datos de usuarios con terceros, algunos juegos de terceros para Switch “podrían estar recopilando y compartiendo sus datos”.

Y Mozilla dijo que el altavoz Sonos One SL recibió altas calificaciones porque no tiene micrófono.

“Para pensar, un altavoz simplemente construido para reproducir música y no escucharte durante todo el día. ¡Loco!”, dijo Mozilla en un comunicado.