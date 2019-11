Los 11 momentos clave del tercer día de audiencias en el proceso de juicio político contra Trump

(CNN) – Este martes, la investigación de juicio político contra Donald Trump que avanza en la Cámara de Representantes tuvo su tercer día de audiencias públicas, con Alexander Vindman, asesor sobre Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional, y Jennifer Williams, asesora del vicepresidente Mike Pence, durante la mañana.

La jornada de la tarde contó con el ex enviado especial de EE.UU. a Ucrania, Kurt Volker y Tim Morrison, ex asesor del Consejo de Seguridad Nacional, especializado en Rusia y Europa.

Observé las audiencias y tomé notas, ¡para que no tuvieras que hacerlo! A continuación, los momentos más importantes.

1. Adam Schiff intenta prevenir ataques contra Vindman y Williams

Incluso antes de que Vindman o Williams pronunciaran una palabra, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, intentó advertir a sus colegas republicanos contra el ataque hacia cualquiera de los testigos.

Sobre Vindman, quien recibió un Corazón Púrpura después de ser herido en Iraq, Schiff dijo: “Hemos visto ataques bastante injuriosos contra su figura, y observamos cómo ciertas personalidades en Fox han cuestionado su lealtad. Sé que se ha derramado sangre por Estados Unidos y tenemos una inmensa deuda de gratitud por eso”.

Tras señalar que Trump había atacado tanto a Vindman como a Williams, Schiff agregó: “Espero que nadie en esta comisión se convierta en parte de esos ataques viciosos”.

2. A Devin Nunes no le gustan los medios… en serio

Al escuchar la declaración de apertura del representante Devin Nunes no resultaría sorprendente que llegaras a pensar que la audiencia de este martes fue una evaluación de los medios nacionales y su papel en la política.

Nunes afirmó que los medios de comunicación fueron responsables, entre otras cosas, de impulsar la idea de que la campaña de Trump en 2016 conspiró con los rusos (el Departamento de Justicia decidió abrir la investigación, no los medios), así como de trabajar con los demócratas para generar controversia acerca de Ucrania (Los testigos llamados hasta el momento en la investigación de juicio político han sido miembros del Gobierno Trump).

Nunes también usó su declaración de apertura para defender una serie de columnas escritas por John Solomon, ex columnista del periódico The Hill, planteando dudas sobre las actividades de Joe y Hunter Biden en Ucrania. “Ahora que los informes de Salomon son un problema para los demócratas, también es un problema para los medios”, sostuvo Nunes. (The Hill está en medio de una investigación sobre las columnas de Solomon).

¿Cuánto habló realmente Nunes sobre los hechos de la investigación de Ucrania o del testimonio de los testigos que íbamos a escuchar? No mucho.

3. La poderosa declaración de apertura de Vindman

La historia personal de Vindman –quien fue traído a Estados Unidos desde Rusia con su hermano gemelo a los 3 años, su servicio militar ha sido condecorado y acumula años de trabajo como experto sobre Ucrania– es convincente al leerla en un pedazo de papel. Pero resultó mucho más cautivador escucharlo relatar el viaje de su vida en su declaración de apertura mientras vestía el uniforme del Ejército de Estados Unidos.

De hecho, sus líneas de cierre fueron especialmente poderosas:

“Estoy agradecido por el valiente acto de esperanza de mi padre hace 40 años y por el privilegio de ser ciudadano estadounidense y servidor público, donde puedo vivir sin temor por mi seguridad y la de mi familia”.

“Papá, mi audiencia aquí hoy, en el Capitolio de Estados Unidos, hablando a nuestros funcionarios electos es una prueba de que tomaste la decisión correcta hace cuarenta años cuando abandonaste la Unión Soviética y viniste a EE.UU. en busca de una vida mejor para nuestra familia. No te preocupes, estaré bien al decir la verdad “.

4. Vindman revela una “narrativa falsa” sobre Ucrania

Vindman no vaciló cuando se le preguntó por qué informó inmediatamente a sus superiores sobre la incomodidad que sintió frente a las acciones de Donald Trump durante la llamada telefónica del 25 de julio con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Él explicó que sabía de una “narrativa alternativa falsa” antes de la llamada. Ante la insistencia sobre si esas “narrativas falsas” correspondían a las ideas de que a) Ucrania se entrometió en las elecciones presidenciales de 2016 para ayudar a Hillary Clinton y b) los ucranianos no investigaron adecuadamente las acusaciones de que Joe y Hunter Biden habían cometido algún delito con respecto a Ucrania, Vindman dijo que, en efecto, a eso se referían.

Ninguno de esos argumentos, que Trump transmitió en su llamada del 25 de julio con Zelensky, tiene ninguna base en hechos conocidos.

5. ¿Vindman para el Ministerio de Defensa de Ucrania?

Durante el interrogatorio a Vindman, surgió que los ucranianos le pidieron en tres ocasiones que fuera su ministro de Defensa. (Vindman nació en Ucrania pero llegó a Estados Unidos cuando tenía 3 años).

“Soy estadounidense”, respondió Vindman, señalando que había rechazado las ofertas. “Vine aquí cuando era un niño, e inmediatamente rechacé estas ofertas”. Agregó que había notificado a su “cadena de mando y a la gente de contrainteligencia apropiada acerca de la oferta”.

Posteriormente, el representante demócrata por Connecticut Jim Himes criticó a los republicanos por tratar de incluir el tema en las audiencias. Himes dijo que fue un claro esfuerzo de cuestionar el compromiso de Vindman con Estados Unidos y parte de un intento más amplio de los conservadores de sugerir que tenía una doble lealtad de algún tipo. (Más tarde, el presidente Trump compartió un tuit de un asistente, Dan Scavino, señalando las tres ofertas hechas a Vindman).

6. ¿Quién es el informante? (De nuevo)

Dos veces –una por Nunes y otra por el representante de Ohio Jim Jordan– los republicanos en la comisión intentaron obligar a VIndman a revelar quiénes son las dos personas fuera del Consejo de Seguridad Nacional a las que les informó sobre la llamada del 25 de julio. Una de ellas, dijo Vindman, fue George Kent, el funcionario del Departamento de Estado que testificó la semana pasada. El otro, agregó Vindman, era miembro del grupo de inteligencia.

Cuando se le presionó para decir quién era esa segunda persona, Vindman objetó, citando la orientación proporcionada por Schiff de que la comisión no estaría involucrada en los esfuerzos por identificar al informante.

Nunes y Jordan se opusieron enérgicamente, señalando que Vindman había dicho que no conocía la identidad del informante, así que, ¿cómo podría revelarlo? Jordan fue más allá al dejar en claro que no creía la afirmación de Schiff de que éste último no conocía quién es el denunciante.

Dieron vueltas y más vueltas, sin ningún resultado. Vindman no dijo el nombre de la segunda persona, y Jordan y Nunes permanecieron molestos.

7. ¿Señor Vindman? No, teniente coronel Vindman

Vindman mostró relativamente poca emoción después de los primeros momentos de la audiencia, cuando sus manos temblaban visiblemente mientras leía su declaración de apertura. Pero sí dejó escapar su molestia un momento, cuando Nunes se refirió a él como “señor Vindman” al hacerle una pregunta.

“Es teniente coronel Vindman”, le respondió.

Trump aprovechó ese momento cuando habló con periodistas este martes. “No lo conozco”, aseguró Trump sobre Vindman. “No conozco, como él dice, al ‘teniente coronel’. Entiendo que alguien tuvo el infortunio de llamarlo ‘señor’ y lo corrigió. Nunca he visto al hombre. Entiendo que ahora usa su uniforme cuando entra. No, no conozco a Vindman en absoluto”, señaló Trump.

8. “Esto es Estados Unidos”

Cuando la audiencia se acercaba a su fin, el representante demócrata Sean Patrick Maloney le preguntó a Vindman si él o su padre estaban preocupados por la decisión de presentar un testimonio que lo pusiera al lado opuesto del presidente de Estados Unidos.

Vindman respondió que a su padre le preocupaba bastante porque venía de la Unión Soviética, donde las consecuencias de tal acción podrían ser graves. Sin embargo, Vindman agregó que él mismo no estaba intranquilo porque “esto es Estados Unidos. Este es el país al que he servido y defendido. Al que todos mis hermanos han servido. Y aquí lo correcto importa”.

9. Volker revela por qué Trump consideró a Ucrania de manera tan negativa

Volker relató una reunión realizada en mayo en la Oficina Oval, durante la cual él y otros le argumentaron a Trump que debería trabajar para construir una relación con el recién electo Volodymyr Zelensky.

Volker le dijo a la Comisión de Inteligencia de la Cámara el martes por la tarde que Trump no era receptivo a esas recomendaciones. “Dijo que Ucrania era un país corrupto, lleno de gente terrible”, relató Volker. “Él dijo: ‘Intentaron derribarme’”.

Volker explicó que se convenció de que la obstinación de Trump se basaba en lo que le había dicho su abogado personal, Rudy Giuliani. Volker aseguró: “Para mí era claro que a pesar de las noticias positivas y las recomendaciones transmitidas por esta delegación oficial sobre el nuevo presidente (Zelensky), el presidente Trump tenía una opinión negativa profundamente arraigada sobre Ucrania en el pasado. Estaba recibiendo evidentemente información de otras fuentes, incluyendo al alcalde Giuliani, eso fue más negativo, lo que le hizo mantener esta visión negativa”.

Volker descartó la creencia de Trump de que Joe Biden estaba tratando de proteger a su hijo en Ucrania o de que el país poseía el servidor hackeado al Comité Nacional Demócrata y las calificó de “teorías de conspiración”.

10. Volker cambió su testimonio a puerta cerrada significativamente

Volker, quien fue un testigo por el que los republicanos presionaron, entregó un testimonio muy diferente este martes en comparación a cuando habló a puerta cerrada con los investigadores de la Cámara de Representantes.

“Desde estos eventos, y desde que di mi testimonio el 3 de octubre, una gran cantidad de información y perspectivas adicionales han salido a la luz”, le señaló Volker a la Comisión de Inteligencia de la Cámara. “He sabido muchas cosas que no conocía en el momento de los eventos en cuestión”.

Entre los cambios:

* Volker dijo inicialmente que las investigaciones sobre las teorías de conspiración de Trump y la entrega de casi 400 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania no se mencionaron en una reunión realizada en la Casa Blanca el 10 de julio. Pero este martes, Volker sostuvo que ahora sabe que las investigaciones sí fueron mencionadas.

* Durante su testimonio de octubre, Volker señaló que cualquier conversación con los ucranianos acerca de hacer un anuncio sobre la apertura de una investigación contra los Biden había terminado en agosto. Sin embargo, el martes, Volker reconoció que el embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Sondland, le había dicho a un alto funcionario ucraniano el 1 de septiembre que creía que la ayuda militar estaba vinculada al anuncio de una investigación.

Los dos puntos son cuestiones importantes, y socavan los puntos que los republicanos esperaban que Volker apoyara en las audiencias públicas.

11. Morrison dice que la llamada de julio fue ubicada en un servidor clasificado por accidente

Morrison, el ex asesor principal del Consejo de Seguridad Nacional especializado en Rusia y Europa, reveló una noticia cuando señaló que el abogado de este consejo, John Eisenberg, le había dicho que la transcripción de la llamada telefónica entre Trump y Zelensky del 25 de julio fue ubicada en un servidor más seguro únicamente por un “error” del secretario ejecutivo del abogado.

“John relató que no pidió que se pusiera allí, pero que el personal de la Secretaría Ejecutiva no entendió su recomendación sobre cómo restringir el acceso”, le explicó Morrison a la comisión.

Eso contradice directamente lo que Vindman le dijo a la Comisión de Inteligencia el día de hoy. Aquí está el intercambio entre Vindman y el abogado demócrata Dan Goldman:

GOLDMAN: ¿Se pretendía que los abogados la pusieran en el sistema altamente clasificado o fue un error que se ubicara allí?

VINDMAN: Creo que fue intencionado. Pero, de nuevo, tenía el propósito de evitar fugas y limitar el acceso.

Posteriormente se le preguntó a Morrison sobre las instrucciones específicas que se dan acerca del lugar donde se debe ubicar la transcripción. Dejó claro que él estaba a favor de limitar el número de personas con acceso, pero que no solicitó específicamente que se pusiera en el servidor donde finalmente terminó.