5 cosas que debes saber este 21 de noviembre: Paro nacional en Colombia, falla de seguridad en aplicaciones de Android y más

Uno de cada tres niños no recibe la nutrición que necesita para crecer bien. Embajador de EE.UU. en la Unión Europea admite presiones de su país a Ucrania. La Vía Láctea como nunca la habías visto. Falla en teléfonos con Android. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad. Suscríbete al newsletter

1. Paro nacional en Colombia: todo lo que debes saber

Este jueves el presidente Iván Duque enfrenta su primer paro general en rechazo a su gobierno. Ciudadanos, organizaciones sindicales, estudiantes, profesores y líderes de otros sectores, protestarán por diversos motivos como el aumento del desempleo en el último año, el incremento de asesinatos a líderes sociales (por el contrario, el gobierno asegura que ha disminuido) y las posibles reformas de los sistemas de pensión, laboral y tributario. La manifestación tendrá lugar en las principales ciudades del país y se da luego de la renuncia del ministro de Defensa, tras un bombardeo del Ejército contra organizaciones criminales en el que murieron al menos 8 menores de edad.

2. El testimonio de Sondland que vincula a Trump

La declaración del embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea en la Cámara de Representantes, en la investigación de juicio político contra Donald Trump, es según algunos la evidencia más condenatoria hasta la fecha que vincula al presidente con el supuesto condicionamiento de la ayuda militar a Ucrania a cambio de investigar al expresidente Joe Biden y su hijo. Gordon Sondland, además de admitir que sí hubo presiones del gobierno de EE.UU. para supeditar ayuda a Ucrania, entregó comunicaciones que mostraban que no solo él y el abogado Rudy Giuliani sabían del tema, sino también el círculo íntimo de Trump.

3. Estado de los niños en el mundo ha mejorado, pero…

El informe de 2019 sobre el estado mundial de la infancia, hecho por Unicef, hace énfasis en los alimentos y la nutrición de los niños. Señala que desde 1990 se han reducido en un 50 % las muertes de menores de 5 años y que 2.600 millones más de personas cuentan hoy con acceso a agua potable, comparado a 1990. Sin embargo, el informe revela que el problema de la malnutrición es un asunto “cada vez más creciente” y 1 de cada 3 niños no recibe la nutrición que necesita para crecer bien.

4. Falla de seguridad en aplicaciones de Android

La empresa de seguridad Checkmarx descubrió un error de seguridad que podría permitir que a través de algunas aplicaciones de Android espíen a los usuarios sin su conocimiento. La falla, que parece afectar más a los teléfonos Samsung y Google, permitiría a un hacker tomar el control de la cámara del teléfono, tomar fotos, grabar videos, tener acceso a material almacenado en el dispositivo y operar la cámara incluso cuando la aplicación está cerrada. Según los investigadores, la falla podría afectar a “cientos de millones” de usuarios en el mundo. ¿Qué han hecho las marcas para solucionar este problema? Te contamos aquí.

5. Sube tasa de cáncer anal en EE.UU.

Un estudio publicado en el Journal of the National Cancer Institute revela que los casos de cáncer anal y las muertes están aumentando en EE.UU., en particular entre las personas mayores y los hombres negros jóvenes. Los investigadores examinaron las tendencias en los casos de cáncer anal durante aproximadamente 15 años e identificaron cerca de 69.000 casos de este tipo de cáncer y más de 12.000 muertes durante este tiempo.

A la hora del café

Lizzo, con más nominaciones al Grammy

Se conocieron las nominaciones para la entrega número 62 de los premios Grammy, que se realizará el 26 de enero de 2020 en el Staples Center de Los Ángeles. La cantante Lizzo fue quien obtuvo más nominaciones, con 8 en total. Te contamos qué otros artistas fueron nominados.

Los 25 mejores viajes para 2020, según National Geographic

La reconocida revista destaca estos destinos para “viajes transformadores” y divide la lista en cuatro categorías: ciudad, naturaleza, cultura y aventura. Cuatro lugares de América Latina se incluyen en el listado. ¿Cuál es tu favorito?

El misterioso caso de un hombre que casi muere por su cubrecama

Esta es la historia de Martin Taylor, un hombre de 43 años de Aberdeenshire, Escocia, que por meses padeció de síntomas relacionados con una afección pulmonar. ¿Qué la provocaba? ¿Cómo dieron los médicos con la causa? Los detalles, aquí.

La majestuosidad de la Vía Láctea vista con otros “ojos”

Un grupo de científicos usó un telescopio especial para ver nuestra galaxia desde una nueva perspectiva. ¿Cómo se vería la Vía Láctea si el ojo humano pudiera ver ondas de radio? Pues bien, el resultado es asombroso.

Los regalos tecnológicos más espeluznantes, según Mozilla

Mozilla, la organización sin fines de lucro de Internet que desarrolló el navegador Firefox, publicó su tercera lista anual de “Privacidad no incluida”, sobre dispositivos populares que se conectan a internet. Esta lista muestra los aparatos con más fallas de seguridad, una buena alerta antes de regalarlos en Navidad.

La cifra del día

US$ 1

El precio por noche en la habitación número 8 del hotel Asahi Ryokan, en Fukuoka, Japón. ¿Por qué tan barato? Tienes que transmitir en vivo tu estadía.

La cita del día

“Todos estaban informados. No era un secreto”.

Lo dijo Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, durante la audiencia en la Cámara de Representantes en el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. Sondland admitió las presiones de EE.UU. a Ucrania para investigar a los opositores políticos de Trump.

Y para terminar…

Rescatan a un koala quemado en un incendio forestal

Arriesgando su propia integridad, una mujer rescata a un koala en medio de un incendio en Nueva Gales del Sur, Australia. A pesar del esfuerzo, el animal presenta quemaduras y se encuentra en “estado muy grave”.