“Creo que todo esto va a explotar”: Fiona Hill dice que el embajador de la Unión Europea estaba haciendo un “recado político interno”

(CNN) — Una ex alta funcionaria de la Casa Blanca dijo el jueves que el esfuerzo para presionar a Ucrania a abrir investigaciones sobre los rivales políticos del presidente Donald Trump fue un “recado político interno” que se produjo a expensas de la política exterior de Estados Unidos.

Fiona Hill, quien se desempeñó como la principal asesora de Trump en Rusia hasta que dejó la administración en mitad de año, dijo a los legisladores en la última audiencia de investigación de juicio público programada que el embajador estadounidense Gordon Sondland tenía razón al excluirla de su esfuerzo para que Ucrania anunciara investigaciones, porque el esfuerzo de Sondland se había separado de la política exterior para hacer política.

“Me llamó la atención (el miércoles) cuando ves en la pantalla los correos electrónicos del embajador Sondland, y quién estaba en estos correos electrónicos, y dijo que estas son las personas que necesitan saber que tenía toda la razón”, dijo Hill, haciendo referencia a correos electrónicos que Sondland había enviado a funcionarios que incluían al jefe de gabinete interino, Mick Mulvaney. “Porque él estaba involucrado en un recado político interno. Y nosotros estábamos involucrados en la política exterior de seguridad nacional. Y esas dos cosas simplemente habían divergido”.

Hill agregó: “No había puesto el dedo en eso en este momento, pero estaba irritada con él y enojada con él porque no estaba coordinando completamente. Y le dije: ‘Embajador Sondland, Gordon, yo creo que todo esto va a explotar. Y aquí estamos.”

Hill testificó en el Capitolio el jueves junto a David Holmes, el consejero de asuntos políticos de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania, quien fue arrojado al centro de la investigación de juicio político después de que le dijo a su jefe, el diplomático estadounidense Bill Taylor, que escuchó una llamada entre Trump y el embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Sondland.

El testimonio de Hill y Holmes se sumó a la lista de funcionarios de carrera del gobierno que se presentaron en la investigación de juicio político para explicar cómo el impulso de las investigaciones del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, avanzó fuera de los canales normales del Gobierno. Durante cinco días de testimonio público, varios testigos declararon que las investigaciones sobre los opositores políticos de Trump estaban condicionadas a una reunión en la Casa Blanca que querían los ucranianos, así como a la liberación de 400 millones de dólares en ayuda de seguridad que se había congelado.

“Desde mayo en adelante, se hizo muy claro que la reunión de la Casa Blanca en sí misma se basaba en otros asuntos, a saber, las investigaciones y las preguntas sobre la interferencia electoral en 2016”, dijo Hill.

‘No pude resistir más’

Hill y Holmes podrían ser los testigos finales ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara en la investigación de juicio político en la que 17 testigos comparecieron, con 12 funcionarios que testificaron públicamente en siete audiencias en cinco días separados.

A medida que la audiencia del jueves pasó a las preguntas de los legisladores, las preguntas a los testigos disminuyeron y los legisladores usaron su tiempo para presentar sus casos, apasionadamente en ambos lados, a favor y en contra de la acusación.

“El presidente lo hizo. Y la única pregunta que queda es, ¿qué haremos?”, dijo el representante Denny Heck, un demócrata de Washington.

“¿Ustedes quieren ser el hazmerreír de la historia para impugnar a un presidente de Estados Unidos porque no asistió a una reunión? Oh, por favor, querido Dios, por favor, asuman eso”, dijo el representante Mike Turner, un republicano de Ohio.

No todos los republicanos excusaron la conducta de Trump, pero ninguno titubeó en lo que respecta a la destitución. El representante Will Hurd, un republicano de Texas en el panel de inteligencia que se jubiló, dijo el jueves que la llamada de julio fue “política exterior inapropiada y equivocada”, pero se opuso al juicio político.

“No he escuchado evidencia que demuestre que el presidente cometió soborno o extorsión”, dijo Hurd.

Los demócratas de la Cámara aún no han dicho que hayan terminado con audiencias públicas o declaraciones en la fase de investigación de la investigación de juicio político. Pero el presidente de Inteligencia de la Cámara, Adam Schiff, un demócrata de California, pronunció un argumento final el jueves.

“Me resistí a seguir este camino por mucho tiempo. Pero te diré por qué no pude resistir más, y todo se redujo a esto. En realidad, todo se redujo al tiempo”, dijo Schiff. “Se redujo al hecho de que el día después de que (el ex fiscal especial) Bob Mueller testificó… Donald Trump está de vuelta en el teléfono pidiendo a otra nación que se involucre en otra elección de Estados Unidos. Eso me dice que este presidente cree que está por encima la ley, más allá de la responsabilidad. Y en mi opinión, no hay nada más peligroso que un presidente poco ético que cree que está por encima de la ley”.

Refutar la ‘narrativa ficticia’ de la intromisión de Ucrania

El testimonio de Hill corroboró varios relatos ofrecidos por otros sobre los eventos que rodearon la llamada del 25 de julio, que ocurrió después de que ella dejó su cargo en el Consejo de Seguridad Nacional. Hill montó una defensa contundente de otro testigo clave de la investigación de juicio político, el teniente coronel Alexander Vindman, y dijo que le preocupaba su papel en Ucrania solo porque las cosas estaban cambiando a un ámbito político.

“No sentí que tuviera la antena política para lidiar con algo que se está desviando hacia la política interna. No todos están preparados para eso”, dijo Hill. “Eso no significa de ninguna manera que yo estuviera cuestionando su juicio general, ni cuestionase de ninguna manera su experiencia sustantiva. Es excelente en asuntos relacionados con Ucrania, Bielorrusia y Moldavia, en asuntos de defensa rusos”.

Como uno de los testigos finales, Hill pronunció una refutación total a la “narrativa ficticia” impulsada por Trump y sus aliados republicanos, incluso durante las audiencias de juicio político, que Ucrania interfirió en las elecciones de 2016. Y advirtió a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes que el Kremlin está preparado para atacar nuevamente en 2020 y sigue siendo una grave amenaza para la democracia estadounidense que Estados Unidos debe tratar de combatir.

“Con base en las preguntas y declaraciones que he escuchado, algunos de ustedes en esta comisión parecen creer que Rusia y sus servicios de seguridad no realizaron una campaña contra nuestro país, y que tal vez, de alguna manera, por alguna razón, Ucrania sí lo hizo”, dijo. “Esta es una narrativa ficticia que ha sido perpetrada y propagada por los propios servicios de seguridad rusos”.

El testimonio de Holmes también rechazó varias de las defensas ofrecidas por Trump y los republicanos: que la evidencia ofrecida es de segunda mano y de rumores, y que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no sintió presión de Trump.

Los ucranianos todavía sienten presión hasta el día de hoy, testificó Holmes, ya que necesitan el apoyo de Estados Unidos, mientras que Zelensky intenta organizar una cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin.

“Aunque la suspensión de la asistencia de seguridad pudo haber sido levantada, todavía había cosas que querían que no estaban recibiendo, incluida una reunión con el presidente en la Oficina Oval”, dijo Holmes. “Independientemente de si la asistencia de seguridad se mantuvo o no, los ucranianos entendieron que eso era algo que el presidente quería, y aún querían cosas importantes del presidente”.

Holmes dijo a los legisladores que presentó su cuenta después de leer los informes sobre la investigación de juicio político y señaló “la falta de evidencia de” primera mano” y sugirió que la evidencia ofrecida era “de rumores”.

“Me di cuenta de que tenía conocimiento de primera mano con respecto a ciertos eventos del 26 de julio que de otra manera no se habrían informado, y que esos eventos potencialmente tenían que ver con la cuestión de si el presidente, de hecho, sabía que esos altos funcionarios estaban usando las palancas de nuestro poder diplomático para inducir al nuevo presidente ucraniano a anunciar la apertura de una investigación criminal contra el oponente político del presidente Trump”, dijo Holmes.

“Más que digno de su atención”

Múltiples testigos han dicho que avanzar en la investigación de interferencia electoral de 2016, junto con una investigación sobre el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo, Hunter, ascendió a las condiciones establecidas en el país antes de que se liberaran aproximadamente 400 millones de dólares en ayuda militar para el país y se pudiera celebrar una reunión clave en Washington entre Trump y Zelensky.

Tanto Giuliani como Trump han instado al Gobierno ucraniano a anunciar investigaciones sobre cualquier papel que el país haya tenido en las elecciones de 2016, algo que Trump mencionó en la llamada telefónica de julio con Zelensky.

Hill disputa ese argumento, con una advertencia para el futuro.

“Todos deberíamos estar muy preocupados por lo que los rusos tienen la intención de hacer en 2020”, dijo.

El representante Devin Nunes, republicano de rango en la Comisión de Inteligencia de la Cámara, rechazó el testimonio de Hill. Sugirió que Ucrania de hecho interfirió en las elecciones de 2016, al tiempo que señaló el informe republicano de la Cámara sobre la interferencia electoral de Rusia que se publicó el año pasado. Nunes levantó una copia del informe de 240 páginas y se las pasó a los testigos.

“Es completamente posible que dos naciones separadas participen en la intromisión electoral al mismo tiempo, y los republicanos creen que debemos tomar en serio la intromisión de todos los países extranjeros, independientemente de qué campaña sea el objetivo”, dijo el republicano de California.

Los republicanos señalaron varios comentarios despectivos que hicieron los ucranianos sobre Trump en las elecciones de 2016. Pero Hill argumentó que personas de muchos países han criticado a Trump, pero su respuesta a esa crítica fue exclusiva de Ucrania.

El testimonio de Hill también incluyó un sutil golpe a algunos de sus antiguos colegas que se han negado a hacer lo que ella está haciendo: comparecer ante las comisiones de juicio político y detallar su experiencia. Hill dijo que Trump tenía derecho a ser “agraviado” por algunas de las críticas, pero ella hizo una clara distinción entre esos esfuerzos y la campaña de interferencia sistémica que dirigió Rusia.

“Creo que aquellos que tienen información que el Congreso considera relevante tienen la obligación legal y moral de proporcionarla”, dice en su declaración de apertura. El ex asesor de seguridad nacional John Bolton, el ex jefe de Hill, es uno de los que se han negado a cooperar con la solicitud de los investigadores de juicio político para testificar.

“Si el presidente, o cualquier otra persona, impide o subvierte la seguridad nacional de Estados Unidos con el fin de promover intereses políticos o personales internos, eso es más que digno de su atención”, dijo Hill a los legisladores. “Pero no debemos permitir que la política interna nos impida defendernos de las potencias extranjeras que realmente nos desean dañar”.

Kevin Liptak y Marshall Cohen de CNN contribuyeron a este informe.