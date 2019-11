HBO Latinoamérica anuncia estrenos para 2020

Nicole Kidman protagonizará la serie "The Undoing" junto a los actores Hugh Grant y Donald Sutherland.

(CNN Español) — 2020 será un año lleno de estrenos para HBO en Latinoamérica. La Ciudad de México fue testigo de la presentación que el canal hizo sobre las series tanto en inglés como en español que se podrán ver para el próximo año.

Gustavo Grossmann, vicepresidente corporativo de Networks de HBO Latin America, presentó todo el plan de estrenos que el canal tendrá: “El 2020 será de grandes estrenos, pero también será un año en el que nos concentraremos aún más en las experiencias de los suscriptores con la marca, sobre todo en el entorno digital”.

Nombres como Nicole Kidman, Jason Bateman, Mark Ruffalo, Hugh Grant, Donald Sutherland y Hugh Laurie protagonizarán series llenas de suspenso, drama, terror y comedia.

En cuanto a las producciones latinoamericanas, por primera vez se hace una serie en Colombia llena de suspenso y ficción en medio de la selva. Brasil mostrará la vida de Rafa, un joven de 18 años, pansexual y de género no binario. Viajaremos al mundo de las pandillas de la gran Buenos Aires en la década de los 90 y viviremos tres décadas en el País Vasco con dos familias en el conflicto de ETA.

Nuevas series para 2020:

The Outsider: Basada en el libro El Visitante de Stephen King y producida y protagonizada por Jason Bateman y Ben Mendelsohn, la serie explora la investigación sobre el terrible asesinato de un niño y la fuerza misteriosa que se encuentra alrededor del caso. El estreno será el 12 de enero.

The Undoing: Protagonizada por Nicole Kidman y escrita por David E. Kelly, la serie se concentra en la vida de la terapeuta Grace Sachs (Kidman), que sufre un giro repentino después de una inesperada muerte violenta. El reparto también cuenta con Hugh Grant y Donald Sutherland.

I know this much is true: Mark Ruffalo interpreta a los gemelos Dominick y Thomas Birdsey. La trama, se sitúa en Estados Unidos del siglo XX y sigue la vida de los hermanos, marcada por traiciones, sacrificios y perdón.

Avenue 5: Una comedia de ciencia ficción situada 40 años en el futuro, protagonizada por Hugh Laurie y creada por Armando Lannucci.

RUN – Una mujer busca transformarse cuando recibe un mensaje de texto invitándola a cumplir un antiguo pacto, que promete amor verdadero y reinventarse a sí misma.

Perry Mason: Con la producción ejecutiva de Robert Downey Jr. y protagonizada por Mathew Rhys, la serie toma lugar en Los Ángeles en 1932, y se enfoca en la historia del origen del famoso abogado de defensa, Perry Mason, basado en los personajes de las novelas de Erle Stanley Gardner.

Producciones Latinoamericanas

Mil colmillos: Dirigida por Jaime Osorio, la primera serie de ficción de HBO producida en Colombia sigue la historia de un comando de élite en una misión en las profundidades de la jungla para encontrar y destruir a un poderoso y misterioso líder.

Patria: La historia transcurre a lo largo de tres décadas en Euskadi, el País Vasco. A través de sus protagonistas – dos familias divididas por las consecuencias del terrorismo –la serie nos habla sobre cómo vive la gente corriente en el contexto de un conflicto que, pese a ser local, tiene numerosos elementos comunes con cualquier enfrentamiento en muchos lugares del mundo.

TODXS NOSOTRXS – La trama central de esta producción brasileña sigue a Rafa, joven de 18 años, pansexual y de género no binario, que decide dejar su vida y familia en el interior y mudarse a San Pablo para vivir con su primo, Vini. Con dirección general de Vera Egito, la serie abordará temáticas LGBTQIA+ y traerá cuestiones como racismo y acoso.

Entre Hombres: Ambientada en Buenos Aires en los años 90 mostrará el submundo del crimen en una época considerada la más sombría en la historia de la policía local, en un marco donde la división social toma protagonismo. La trama está basada en la novela de culto de Germán Maggiori y el elenco está encabezado por Gabriel Goity, Nicolás Furtado, Diego Velázquez, Diego Cremonesi y Claudio Rissi.

Otras series que regresan:

Westworld (tercera temporada): La trama creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy vuelve con nuevos escenarios y novedades en el elenco, como Aaron Paul y Lena Waithe.

Insecure (cuarta temporada): Aclamada por la crítica, esta serie vuelve para su cuarta temporada. Protagonizada por la actriz Issa Rae, nominada al Emmy® y al Globo de Oro®, la comedia sigue los nuevos desafíos de las amigas Issa y Molly, quienes enfrentan sus defectos mientras transitan por mundos diferentes y lidian con experiencias cotidianas.

Chumel con Chumel Torres (quinta temporada): El programa de opinión y análisis político más incisivo de la televisión latinoamericana regresará en 2020. Con su particular estilo, Chumel continuará presentando temas polémicos sobre el acontecer político y social de México y toda América Latina.

My Brilliant Friend (segunda temporada): HBO regresa a Italia para seguir la historia de las amigas Elena y Lila, en una nueva trama basada en el segundo libro de la exitosa cuatrilogía de la escritora Elena Ferrante.

High maintenance (cuarta temporada): La comedia llega a su cuarto año acompañando las aventuras de “The Guy”.

Curb your enthusiasm (décima temporada): Larry David, uno de los responsables de ‘Seinfeld’, interpreta una versión exagerada y divertida de sí mismo en esta serie que llega a su décimo año.

Sin duda el 2020 para HBO estará lleno de series de primer nivel. Pero no solo las series, algunos de los estrenos de películas que se estrenarán harán que ya quieras estar enganchado frente al televisor. Algunas de estas película son “Joker”, “It 2”, “Jumanji: en la selva” y “Hombres de Negro Internacional”.