Cómo hablar con los niños sobre el Día de Acción de Gracias para que realmente lo entiendan

(CNN) — Mientras limpiaba la mochila de su hijo de primer grado, la semana pasada, Elyse Gilbert encontró algo que la sorprendió. Mezclada con los residuos regulares de su día escolar, las sudaderas arrugadas y los envoltorios de comida, encontró una hoja de trabajo abiertamente inapropiada con el tema de Acción de Gracias.

En la parte superior de la página: una caricatura sonriente de nativos americanos con su brazo alrededor de un pedazo gigante de maíz. A continuación, una mezcla de palabras de vocabulario con el tema de Acción de Gracias. Su hijo había vuelto a reunir con éxito “inIdan” a “indio”.

“Literalmente suspiré. Asumí que tenían un plan de estudios actualizado sobre el Día de Acción de Gracias”, dijo, y explicó que pensaba que los educadores habían ido más allá de la versión de cuento de hadas de las vacaciones que aprendió hace tres décadas. Ya sabes, el de la unión y la generosidad que convenientemente deja de lado la parte de la historia en la que los nativos americanos fueron sistemáticamente asesinados y oprimidos y lo reemplaza con una segunda porción de pastel.

El incidente dejó a Gilbert, como muchos padres no indígenas hoy, cuestionando cómo celebrar el Día de Acción de Gracias con sus hijos. Las familias indígenas han estado luchando y resistiendo el mito del Día de Acción de Gracias durante tanto tiempo. Hoy, algunos nativos estadounidenses celebran la festividad, a menudo relacionándola con las tradiciones culturales de Acción de Gracias, mientras que otros lo consideran un día de luto.

A medida que nuestro país reconoce el persistente racismo y la insensibilidad cultural que, por mucho, mucho tiempo, se ha estado ocultando a simple vista, el modelo de Acción de Gracias de ayer ya no lo corta. Es hora de descubrir qué sigue.

“Somos estadounidenses, podemos convertir el feriado en lo que queramos que sea. Podemos elegir celebrar el uno al otro”, dijo la representante Deb Haaland, de Nuevo México. En 2018, ella se convirtió en una de las primeras mujeres nativas americanas elegidas para el Congreso de Estados Unidos.

Por favor, no pase por encima de la narración

El primer paso es usar un bolígrafo rojo para subraya los mitos y prácticas insensibles que rodean el Día de Acción de Gracias, particularmente cuando se les enseña a los niños pequeños. Los planes de estudio para las festividades varían enormemente en todo el país, y algunos niños simplemente podrían estar aprendiendo sobre la gratitud, algunos sobre la opresión de los pueblos indígenas y, aún así, algunos podrían ser alentados a vestirse como peregrinos e indios para recrear el primer Día de Acción de Gracias romántico que nunca fue.

“Hemos avanzado esta narrativa ficticia y hemos utilizado el Día de Acción de Gracias para crear una historia nacional que no es cierta”, dijo Maureen Costello, directora de Teaching Tolerance, un proyecto del Centro de Derecho de la Pobreza, que tiene una excelente hoja de recursos sobre el Día de Acción de Gracias.

Las festividades evolucionan con el tiempo. La Navidad no siempre tuvo a Papá Noel. La Pascua no siempre tuvo un conejito. Del mismo modo, el Día de Acción de Gracias no siempre se trató de una alegre comunión entre los colonizadores ingleses y los nativos americanos, una comunión alegre que está tan llena de hechos como un hombre barbudo que entrega regalos a través de una chimenea. “Es hora de abandonar esta ficción histórica”.

La práctica de disfrazarse como los nativos estadounidenses, o interactuar con cualquier medio que presente a los pueblos indígenas como reliquias históricas de dibujos animados, aunque sea bien intencionada, también es una mala idea. Cuando los niños aprenden sobre los nativos estadounidenses de esta manera, tiene una serie de consecuencias negativas, explica Costello.

Por un lado, la versión cursi y festiva de Disney de la fiesta enseña sutilmente a los niños que los nativos estadounidenses son cosa del pasado. Se vuelven más algo del pasado que los vecinos y conciudadanos que son y que, en muchos casos, todavía luchan por la igualdad de derechos y por un trato justo. También engañosamente suaviza una historia que debe enseñarse con todos sus bordes ásperos.

“En un mundo perfecto, regresaría el Día de Acción de Gracias a un festival de la cosecha”, dijo Costello. “Pero en el mundo real, tenemos esta historia [inexacta], por lo que los padres y los maestros necesitan decir la verdad”. Ella dice que si los niños no han estado expuestos al mito del Día de Acción de Gracias, entonces los padres podrían considerar enmarcar la festividad como un momento de gratitud, guardando la lección de historia para otro momento.

Pero considerando lo omnipresente que sigue siendo el mito, lo más probable es que la mayoría de los adultos tengan alguna explicación que dar.

Nuevas formas de buscar significado

La gratitud es en lo que Haaland se enfoca durante el Día de Acción de Gracias en su casa. “No lo celebramos porque pensemos que los primeros colonizadores tuvieron una gran cena con los nativos. Lo hacemos porque es un momento para agradecer a nuestra familia y pensar en cómo todos tenemos algo por lo qué estar agradecidos. Personalmente, yo pienso mucho en mis abuelos y en lo que hicieron para proteger nuestra cultura y tradiciones para nosotros”.

Esto está en la mente de Haaland mucho estos días, ya que ve un resurgimiento del activismo en torno a los sitios sagrados y un aumento en la elección de funcionarios de ascendencia indígena. Todo esto hace que sea más fácil para todos nosotros ver cómo “la historia de los nativos estadounidense es la historia de Estados Unidos”, dijo. Hoy, cualquier persona con una conexión a internet y un poco de curiosidad puede comprender mejor el pasado y cómo sus patrones y temas continúan desarrollándose hoy.

Tai Simpson, miembro de la nación Nimiipuu (tribu Nez Perce, de Idaho) y organizadora comunitaria de la Alianza Indígena Idaho, no celebra personalmente el Día de Acción de Gracias, pero no se opone a que otros observen la festividad. La clave, como ella lo ve, es hacerlo relevante.

“Puedes celebrar con tu familia, pero entender que se hicieron muchos sacrificios por este país, y los descendientes de quienes hicieron estos sacrificios todavía están cerca”, dijo.

Cuando Simpson enseña sobre esta festividad en las escuelas, enfatiza sus manifestaciones actuales. ¿Cuál es la realidad para los nativos estadounidenses hoy? ¿Como llegamos allá? “Los jóvenes pueden manejarlo. Pueden navegar preguntas difíciles y aprender historia de una manera completamente honesta”.

Para los niños pequeños, esto podría comenzar con el reconocimiento de que los colonos británicos no eran buenos participantes. A medida que los niños maduran, también debería hacerlo el contenido. Además, tales discusiones podrían incluir aprender más sobre la historia y la cultura de las tribus nativas estadounidenses locales, si hay una o más cerca.

En cuanto a las familias con raíces indígenas, ella sugiere que consideren volver a conectarse con su cultura en Acción de Gracias. Algunas tribus tienen poderes especiales en la festividad que “ayudan con la curación y la construcción de la comunidad”. Otros se toman los días libres para enseñar a los niños sus idiomas nativos, revisar sus historias de creación y, en general, conectarse con su cultura. “Es una oportunidad de ver lo que nuestra gente solía hacer y pensar: ‘Puedo hacer esto ahora'”.

Hacer cuentas con un pasado difícil podría ser un desafío, pero también es esencial para nuestra realidad demográfica actual, dijo Anton Treuer, profesor de Ojibwe en la Universidad Estatal de Bemidji y autor de “Todo lo que quería saber sobre los indios, pero tenía miedo de preguntar”.

“Los estadounidenses blancos han desarrollado formas de interactuar con el Día de Acción de Gracias que gira en torno a la comodidad blanca, en lugar de las necesidades de los niños de todas las razas”, dijo. “Pero ahora, con la mayoría de los estudiantes de K-12 siendo estudiantes negros, es vital descubrir cómo llevarse bien con personas que no son iguales a ti y comprenderlas”.

Entender la historia y el estado actual de otra cultura es una gran parte de esto, al igual que apreciar la sabiduría y la gracia en sus culturas. Treuer sugiere comenzar honrando el hecho de que muchos de los alimentos que comemos en Acción de Gracias, incluidos el pavo, los arándanos y las papas, provienen de las culturas nativas estadounidenses.

También, digno de la atención de cada persona es la tradición de respeto por el mundo natural y las formas en que nos brinda, que se encuentra en las culturas nativas. Esta es una lección que deberíamos haber aprendido hace mucho tiempo, antes de destruir sistemáticamente nuestro planeta.

Por último, podemos pensar en nuestra responsabilidad el uno con el otro, otro valor importante entre las comunidades nativas estadounidenses, y cómo podemos hacer que las cosas por las que estamos agradecidos, ya sea comida o compañía, estén disponibles para aquellos que no lo tienen.

Treuer dice que en el Día de Acción de Gracias de su familia, mezclan todos estos sentimientos e ideas, y más.

“Nos juntamos. Hablamos de historia. Estamos agradecidos. Estamos atentos. Recordamos a nuestros antepasados”, explicó. “No significa que todo sea siempre solemne. Puedes hacer todo eso en el mismo espacio”.

— Elissa Strauss escribe sobre la política y la cultura de la paternidad.