5 cosas que debes saber este 28 de noviembre: Feliz día de Acción de Gracias para todos

Marchas pacíficas en Colombia, a una semana del inicio de las protestas contra el gobierno. Las tormentas históricas en Acción de Gracias. Un informe insinúa que Trump sabía del denunciante antes de entregar ayuda a Ucrania. Twitter eliminará cuentas inactivas. Cada 47 minutos decomisan un arma en Chicago. Esto es lo que debes saber para comenzar el día.

1. 7 días

La protesta generalizada en Colombia contra el gobierno de Iván Duque completó una semana y el paro nacional, convocado por diversos sectores, no parece terminar. Organizadores de las marchas han solicitado una mesa exclusiva con el mandatario para negociar 13 puntos de una agenda. Iván Duque sigue adelante con lo que ha denominado ”gran conversación nacional” y en la noche del miércoles el tema era la educación. ¿Por qué siguen los cacerolazos y cómo llegó Colombia hasta aquí? Esto es lo que debes saber.

2. Happy Thanksgiving!

Sí, ha llegado ese momento en que millones de personas en EE.UU. salen de viaje para compartir con sus seres queridos, ese momento del año cuando los presidentes hacen caso a la tradición e indultan a un pavo (para esta ocasión Trump indultó a dos), ese momento en donde la comida es protagonista de la celebración. Acción de gracias, un tiempo para estar agradecidos, para recordar también una festividad con un origen convulso cuyo legado a veces se explica de otra manera para que los niños realmente lo entiendan. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

3. Lo que sabía Donald Trump

Los defensores del presidente Donald Trump han argumentado que no pasó nada malo dado que finalmente se entregó la ayuda a Ucrania. Sin embargo, un informe de The New York Times, revelado el martes por la noche, sugiere que el mandatario recibió información sobre la existencia del denunciante a fines de agosto. ¿Qué sabía Trump y desde cuándo? Zachary Cohen de CNN hace un contexto de lo acontecido con la trama ucraniana y también sobre la investigación de juicio político que vino después y sigue en el Congreso.

4. Inmigrantes

Un estudio publicado en el Journal of the American Heart Association sostiene que las políticas restrictivas de inmigración de Estados Unidos están teniendo un impacto en la salud de mujeres inmigrantes. Específicamente, el estudio analizó los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular entre la mayoría de las mujeres latinas en Estados Unidos que temían la deportación, ya sea para sí mismas o para sus familiares. La investigación indica que hay un vínculo entre temores de deportación y la presión arterial alta.

5. Basuras

Según el Banco Mundial, en las ciudades del mundo se generan, diariamente, 2.000 millones de toneladas de desechos sólidos al año, algo así como el equivalente al peso de la Gran Pirámide de Giza. Para enfrentar este colosal problema de desperdicios, varias ciudades han apelado a la tecnología para resolver sus complicaciones. Conoce el ejemplo de Copenhague, Dinamarca, que abrió una planta que convierte los desechos en electricidad y calefacción para miles de personas, y cómo otras ciudades recurren a la inteligencia artificial para lidiar con la basura.

A la hora del café

¿Tormentas en Acción de Gracias? No es la primera vez

Millones de personas podrían afrontar un tiempo brutal en este día de Acción de Gracias. Te mostramos otras cinco tormentas notables, comenzando con la Gran Tormenta de los Apalaches en 1950.

¿Cuáles son los regalos más populares de Black Friday?

Visita CNN Underscored, la guía de productos y servicios que te ayuda a vivir una vida más inteligente, simple y satisfactoria.

Se comió 40 pizzas en 30 días

Eso fue lo que reveló el fundador y exdirector ejecutivo de Papa John’s, John Schnatter, en su primera entrevista desde que fue expulsado de la compañía. El resultado: “no saben tan bien”.

Úsala o piérdela

Twitter advirtió a los usuarios que no han iniciado sesión durante al menos 6 meses que sus cuentas podrían ser eliminadas pronto. ¿Por qué? Te explicamos aquí.

Vuelve Toys ‘R’ Us

La popular tienda de juguetes abrió su primera nueva sucursal en Paramus, Nueva Jersey, dos años después de que la compañía se declaró en bancarrota y cerró más de 700 tiendas.

La cifra del día

10.000

El número de armas que la Policía de Chicago ha confiscado este año, según el superintendente de la policía de Chicago, Eddie Johnson. Eso equivale, aproximadamente, a una pistola confiscada cada 47 minutos.

La cita del día

“Qué sabemos nosotros de las implicaciones de llamarle terrorismo a un acto terrorista”

Lo dijo Adrián LeBarón en reacción a la negativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de calificar a los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. Entrevista de nuestra corresponsal Krupskaia Alís con dos integrantes de los LeBarón.

Y para terminar…

Cuando el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s salió mal

Globos perforados, postes de luz caídos, espectadores lesionados… mira este video con la cuota de contratiempos en el tradicional desfile de Acción de Gracias organizado por Macy’s.