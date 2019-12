Tiroteo en Nueva Orleans deja al menos 11 heridos

(CNN) — Un hombre armado hirió a 11 personas la madrugada del domingo en Canal Street, en las afueras del Barrio Francés de Nueva Orleans, y una persona fue detenida cerca de la escena aunque aún no ha sido acusada formalmente, dijo la policía.

Diez de las víctimas fueron transportadas a centros médicos locales y una ingresó a un hospital local. Dos de las víctimas están en estado crítico, dijo el Departamento de Policía de Nueva Orleans.

“Un individuo fue detenido cerca de la escena”, dijo la policía, pero su posible participación en el tiroteo está bajo investigación.

Hasta las 6:30 a.m. (7:30 a.m. ET) no se habían realizado arrestos, dijeron las autoridades.

La policía recibió una llamada informando de un disturbio a las 3:21 am, hora local. Cuando los agentes llegaron al lugar, pudieron escuchar disparos y encontraron víctimas de inmediato, dijo el portavoz de la policía de Nueva Orleans, Aaron Looney.

La dirección del tiroteo proporcionada por la policía está a unos pasos de la popular Bourbon Street, una calle frecuentada por turistas.

Paramédicos y policías estatales y federales también respondieron a la escena.

Alta Spells de CNN contribuyó a este informe.