“Mientras dure la guerra”, “Dolor y Gloria”, “Monos”, y “La noche de las dos lunas”, entre los nominados a los premios Goya 2020

(CNN Español) – Una historia sobre la guerra en tiempos del general Francisco Franco y un drama con los recuerdos en el ocaso de la vida de director de cine español son las dos cintas que conquistaron a los jurados y que recibieron la mayor cantidad de nominaciones a la trigésima cuarta edición de los premios Goya.

Se trata de “Mientras dure la guerra” de Alejandro Amenábar y “Dolor y Gloria” de Pedro Almodovar con 17 y 16 nominaciones respectivamente.

La cinta de Amenábar comparte con Almodovar nominaciones en las categorías principales de la premiación: “mejor película”, “mejor dirección”, “mejor guión original”, “mejor actor y actriz protagonista” y “mejor actor y actriz de reparto”.

Amenábar, un viejo conocido de los Goya, dijo en rueda de prensa que sus 17 nominaciones le otorga una sensación de alivio.

“La sensación es de alivio, de orgullo, una película que te cuesta tanto levantar, que nos ha costado tanto levantar(…) cuando sientes la conexión con la gente y ves que lo que intentabas contar se ha entendido, pues es el mayor respaldo para un cineasta”, dijo el cineasta hispanochileno.

Por su parte, Almodovar hizo mención especial a las nominaciones de dos mujeres que desempeñaron papeles importantes en su cinta: Teresa Font en la categoría de “mejor montaje” y Julieta Serrano en la categoría de “mejor actriz de reparto”.

“Esperaba mucho la de Teresa Font. Tenía mucho interés en que el primer montaje de ella conmigo estuviera nominado porque realmente me he entendido muy bien con ella y con Julieta (Serrano), en efecto era otra de las que estaba pendiente porque Julieta le da una enorme grandeza a la película, he hecho promoción en todas las lenguas y en todos los países y en todos he tenido que hablar del personaje de ella”, dijo el director.

Las cintas nominadas en la categoría de “mejor película” son “Dolor y Gloria”, “Intemperie”, “La trinchera infinita”, “Lo que arde” y “Mientras dure la guerra”.

Los directores que buscarán quedarse con el Goya en la categoría de “mejor dirección” son Pedro Almodovar (Dolor y Gloria), Aitor Arregi, Jon Garaño y José Mari Goenaga (La trinchera infinita), Oliver Laxe (Lo que arde) y Alejandro Amenábar (Mientras dure la guerra).

Una cinta venezolana, “La noche de las dos lunas”, fue la única latinoamericana que logró obtener una nominación en la categoría de “mejor canción original”, por el tema “Nana de las dos lunas”, compuesto por Sergio de la Puente e interpretada por la cantante y actriz venezolana, Mariaca Semprún.

Antonio Banderas, Antonio de la Torre, Karra Elejalde y Luis Tosar son los nominados a “mejor actor protagonista”. Penélope Cruz, Greta Fernández, Belén Cuesta y Marta Nieto son las nominadas a “mejor actriz protagonista”.

Los actores nominados en la categoría de “mejor actor de reparto” son Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Luis Callejo y Eduard Fernández. Las actrices nominadas a “mejor actriz de reparto” son: Mona Martínez, Natalia de Molina, Julieta Serrano y Nathalie Poza.

Entre las latinoamericanas nominadas a la categoría “mejor película iberoamericana” están “Araña” de Chile, “El despertar de las hormigas” de Costa Rica, “La odisea de los giles” de Argentina y “Monos” de Colombia.

Los premios Goya se entregarán el próximo 25 de enero de 2020 en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, España.