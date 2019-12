Rompe el silencio la exabogada del FBI que fue blanco de Trump

Lisa Pages.

(CNN) – Casi dos años después de que sus mensajes de texto contra Donald Trump fueran revelados al Congreso y ella se convirtiera en un blanco público de la ira del presidente, Lisa Page aseguró que es hora de romper su silencio.

La asediada exabogada del FBI volvió a aparecer en Twitter durante la noche de este domingo cuando en su cuenta publicó un mensaje que decía “Ya basta de quedarme callada”, junto al enlace de una entrevista que le concedió al sitio web The Daily Beast. En esa conversación, Page calificó los ataques de Trump de “repugnantes” y aseguró que decidió hablar luego de que el presidente hiciera una referencia lasciva sobre sus intercambios de mensajes con el exagente del FBI Peter Strzok, con quien ella tuvo una aventura, durante un mitin en Minnesota en octubre. El presidente ha criticado frecuentemente la serie de mensajes en la que Page y Strzok hablaron mal del entonces candidato presidencia. Este lunes, Trump volvió a atacar a Page, insinuando en un tuit que leyera de nuevo las comunicaciones que tuvo con Strzok.

“Me había quedado callada durante años esperando que esto desapareciera, pero en lugar de eso ha empeorado”, sostuvo Page. “Había sido tan difícil no defenderme y dejar que las personas que me odian controlaran la narrativa. He decidido recuperar mi poder”.

Ya agregó: “Es como recibir un puño en el estómago. Mi corazón cae a mi estómago cuando me doy cuenta de que él ha tuiteado sobre mí otra vez”, dijo refiriéndose a Trump. “El presidente de Estados Unidos me está insultando delante de todo el mundo. Me está degradando a mí y a mi carrera. Es repugnante”.

Los comentarios de Page se producen antes del informe del Inspector General del Departamento de Justicia sobre la vigilancia del FBI en su investigación inicial acerca de la interferencia rusa durante las elecciones de 2016, el cual se debe presentar el próximo 9 de diciembre. Page y Strzok también estuvieron involucrados en la indagación del FBI sobre el manejo de información clasificada por parte de Hillary Clinton y sirvieron en el equipo del fiscal especial Robert Mueller. Strzok fue despedido del equipo una vez que los mensajes de texto fueron descubiertos por investigaciones internas. Page renunció después de que se conocieron digas comunicaciones.

CNN informó previamente que se espera que el reporte señale que la investigación de Rusia se empezó correctamente en el verano de 2016, pero empleados de nivel inferior cometieron una serie de errores. Page dijo que su expectativa es que el informe demuestre que ella actuó profesionalmente sin prejuicios contra el presidente.

“Aunque sería bueno que el inspector general confirmara públicamente que mis opiniones personales no tuvieron absolutamente ninguna relación con el curso de las investigaciones sobre Rusia, no me engaño porque ese hecho será muy importante para mucha gente”, dijo Page. “El presidente tiene un megáfono muy ruidoso”, completó.

“Pero también es muy intimidatorio porque él sigue siendo el presidente de Estados Unidos. Y cuando el presidente te acusa de traición por tu nombre propio, a pesar de que sé que no hay ninguna una forma comprensible de que yo hay cometido algún delito, y mucho menos traición, él sigue siendo alguien en condiciones de hacer algo al respecto. Intentar destruir aún más mi vida. Nunca desaparece ni se detiene, incluso cuando no me está atacando públicamente”, insistió.

Una investigación previa del inspector general el año pasado evaluó los controvertidos textos de Page con Strzok. Ese informe concluyó que sus mensajes “arrojaron una nube” sobre la indagación de los correos electrónicos de Clinton, la cual ambos manejaron, pero que no permitieron que sus opiniones políticas afectaran su toma de decisiones.

En 2018, Page habló con legisladores a puerta cerrada sobre los mensajes de texto. Los congresistas republicanos elogiaron su testimonio y la llamaron “testigo muy creíble”. El exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, quien desde entonces dejó de apoyar a Trump, felicitó a Page el lunes por hablar.

“Hay muchas personas que todavía están en la red del presidente que sienten exactamente lo mismo que Lisa Page. Aplaudo a Lisa Page por hacer eso”, sostuvo Scaramucci con Alisyn Camerota de CNN en “New Day”. “Pero también entiendo por qué no lo hizo antes porque es intimidatorio hasta que deja de serlo”.

Marshall Cohen y Laura Jarrett de CNN contribuyeron a este informe.