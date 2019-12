La fuerza desestabilizadora más poderosa que enfrenta la OTAN hoy

(CNN) — La OTAN está teniendo un cumpleaños infeliz.

Los corchos de champán debían aparecer cuando los líderes de la alianza militar más poderosa del mundo se reunieran en las afueras de Londres esta semana. Fundada en 1949 por países que se reunían para luchar contra el comunismo soviético, la OTAN obtuvo esa victoria hace 30 años, cuando la caída del Muro de Berlín anunció el colapso de la URSS. Debería haber sido todo suave desde allí.

Pero las divisiones y la controversia ahora están desgarrando la unidad de la OTAN. Turquía está más cerca que nunca de Rusia, la nación por la que la alianza de defensa mutua se estableció por primera vez para contrarrestarla. El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró la “muerte cerebral” de la alianza, y la canciller alemana, Angela Merkel, una niña de Alemania Oriental de la Guerra Fría, respondió dándole un jalón retórico de orejas.

Normalmente, el presidente de EE. UU. podría juntar las cabezas. Pero el propio Donald Trump es la fuerza desestabilizadora más poderosa que enfrenta la OTAN en la actualidad.

No es solo que regaña a los aliados por no cumplir con los compromisos de gasto de defensa (una crítica justa en muchos casos), o que descarta la amenaza que muchos socios de la OTAN todavía perciben del Kremlin. Es que Trump ve la alianza histórica como una estafa de protección en lugar de un multiplicador del poder diplomático y militar global de EE. UU. Nadie sabe si cree en el principio fundamental de la OTAN de autodefensa mutua.

La OTAN aún no está en soporte vital; su fundamento institucional es demasiado fuerte dentro de las fuerzas armadas y capitales estadounidenses y aliadas. Pero en su 70 cumpleaños, está buscando su alma.

‘Ella no se había divertido tanto en 25 años’

Esta es una mirada hacia atrás. Trump se pondrá al día en los viejos tiempos con la reina Isabel II del Reino Unido hoy, mientras organiza una recepción para los líderes de la OTAN en el Palacio de Buckingham. Según el presidente de Estados Unidos, los dos se llevan muy bien, a pesar de su controvertida maniobra en julio de 2018 frente a la monarca. Como neoyorquino, Trump debería haber sabido que era una violación del derecho humano universal caminar en línea recta; sin embargo, el comentarista real Richard Fitzwilliams le dijo a CNN que el bloqueo corporal no infringe técnicamente el protocolo real.

Invitados peligrosos

Seguramente no es mucho pedir.

Boris Johnson solo necesita que su visitante más importante de esta semana sea discreto, que vaya y venga sin problemas y que evite meter la nariz en los asuntos políticos de Gran Bretaña. Desafortunadamente, su invitado es Donald Trump.

El presidente de EE. UU., que es inmensamente impopular entre los británicos y un gran admirador de Johnson, no podría llegar en un peor momento para el primer ministro del Reino Unido, solo días antes de una elección general.

¿Esa tradición en la que los líderes extranjeros no interfieren en las elecciones de los demás a los que Johnson se refirió el otro día? Trump nunca ha oído hablar de eso. Ya entró en la campaña, golpeando al líder laborista Jeremy Corbyn y compitiendo con el jefe del Partido Brexit, Nigel Farage, una espina constante en el lado derecho de Johnson.

Trump ve a Johnson como un primo populista-nacionalista e intentará acomodarlo, incluso manteniendo su distancia esta semana. Pero el viaje podría fácilmente tener forma de pera: Trump siempre actúa en el momento, a menudo sin previsión. Su temperamento a veces traiciona sus propios intereses políticos. Si es atacado, le devuelve el golpe con fuerza, lo que significa que Corbyn, u otro enemigo amargo, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, podrían provocarle una erupción que sería incómoda para Johnson. Y su política exterior siempre trata en última instancia de satisfacer los objetivos políticos internos, en lugar de apaciguar a sus anfitriones.

Invitado o no, Trump será Trump. Es por eso que los jefes electorales del Partido Conservador no pueden esperar a que Air Force One vuelva a casa.

“No confío en nadie en absoluto”

Volodymyr Zelensky suena como si estuviera al final de su atadura, luego de verse llevado por un embrollo de juicio político de Estados Unidos por la ayuda militar retenida mientras su país lucha con separatistas respaldados por Rusia. “Tienes que entender. Estamos en guerra. Si eres nuestro socio estratégico, no puedes bloquear nada para nosotros”, dijo el presidente ucraniano en una entrevista con la revista Time, Le Monde, Der Spiegel y Gazeta Wyborcza.

Cuando se le preguntó si confiaba en el presidente ruso Vladimir Putin como negociador, Zelensky respondió: “No confío en nadie en absoluto”.