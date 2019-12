El Vaticano acepta la renuncia del arzobispo Richard Malone, acusado de orquestar el encubrimiento sistemático de sacerdotes abusadores

(CNN) — Durante más de un año, miles de católicos en Buffalo, New York, suplicaron, protestaron y rezaron para que el obispo Richard Malone renunciara. Distribuyeron peticiones, sostuvieron pancartas en vigilias de oración, incluso trataron de encontrar el avión de Malone en el aeropuerto.

El miércoles, estos católicos de Buffalo finalmente lograron lo que deseaban, cuando el Vaticano anunció que el papa Francisco había aceptado la renuncia de Malone.

Malone emitió una declaración, atribuyendo su jubilación anticipada a la agitación causada por la crisis de abuso sexual del clero de la Iglesia católica, y la discordia sobre su respuesta a la misma.

La Diócesis de Buffalo “será mejor atendida por un nuevo obispo que tal vez sea más capaz de lograr la reconciliación, la curación y la renovación que tanto se necesita”, escribió en una carta publicada por la diócesis.

“Es mi evaluación honesta que he logrado todo lo que he podido, y que aún quedan divisiones y heridas que no puedo atar y sanar”, escribió.

Todos los obispos deben presentar su renuncia al papa cuando cumplan 75 años. Malone tiene 73.

Desde que la crisis de abuso sexual del clero de la iglesia se reinició en 2018, los obispos de todo el país han sido objeto de un mayor escrutinio por los crímenes y encubrimientos que supuestamente han ocurrido bajo su vigilancia. Pocos se enfrentaron a acusaciones más fuertes y más persistentes que Malone, quien dirigió la diócesis de unos 600.000 católicos desde 2012.

Tanto el FBI como el fiscal general de Nueva York están investigando el abuso del clero y los encubrimientos en la diócesis de Buffalo, según Buffalo News. El periódico también informó que se han presentado más de 220 demandas contra la diócesis por abuso del clero. Buffalo ya ha pagado a los sobrevivientes de abuso más de 175 millones de dólares a través de un fondo de compensación para víctimas.

En octubre de este año la Santa Sede anunció una investigación a la Diócesis de Búfalo cuyo obispo había sido acusado de mal manejo de denuncias por abuso sexual. El obispo de Buffalo, Richard Malone, admitió no haber “estado a la altura del estándar” en su manejo de las acusaciones de abuso sexual contra sacerdotes, se había negado a renunciar, incluso cuando los católicos locales expresaron su insatisfacción con su liderazgo.

Los resultados de esa investigación no se han hecho públicos. Malone estaba entre un contingente de obispos de los Estados Unidos que se reunieron con el papa Francisco el mes pasado en Roma como parte de las reuniones “ad limina” programadas regularmente.

Como CNN y otros medios de comunicación han informado, Malone mantuvo una carpeta secreta llena de nombres de sacerdotes acusados en un armario en su oficina. Muchos de esos nombres fueron retenidos cuando Malone emitió una lista de sacerdotes acusados con credibilidad, dijo un denunciante a CNN el año pasado.

Una portavoz le dijo a CNN que la lista que Malone publicó incluía solo a sacerdotes acusados de abusar de menores, no a los acusados de mala conducta con adultos.

“Mi manejo de los reclamos recientes de algunos de nuestros feligreses sobre conducta sexual inapropiada con adultos, sin duda, no ha cumplido con el estándar al que nos mantiene, y al que nos apegamos”, dijo Malone el año pasado.

Más tarde, la diócesis revisó su lista de sacerdotes acusados de manera creíble del 42 al 78.

Aún así, Malone se resistió rotundamente a su renuncia, incluso cuando prominentes católicos locales y algunos de sus propios sacerdotes pidieron su destitución, insistiendo en que un “pastor lo hace” no abandone el rebaño “.

En su lugar, Edward Scharfenberger, el obispo de Albany, dirigirá temporalmente la diócesis de Buffalo, anunció el Vaticano.

Scharfenberger atenderá a ambas diócesis simultáneamente, dijo la diócesis de Albany.

— Rosa Flores y Joe Sutton de CNN contribuyeron a este informe.