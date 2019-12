Un rumor en Facebook sobre furgonetas blancas esparce miedo en EE.UU.

(CNN Business) — Terribles rumores impulsados inicialmente por los algoritmos de Facebook han despertado el temor de que hombres que conducen furgonetas blancas están secuestrando a mujeres de todo Estados Unidos para tráfico sexual y para vender partes de sus cuerpos.

Si bien no hay evidencia que sugiera que eso está sucediendo, y mucho menos a escala nacional y coordinada, una serie de publicaciones virales de Facebook creó un efecto dominó que llevó al alcalde de una importante ciudad estadounidense a emitir una advertencia basada en los reclamos no comprobados.

El último pánico inducido en línea muestra cómo las publicaciones virales de Facebook pueden avivar la paranoia y hacer que la gente crea que detectar algo tan común como una camioneta blanca puede considerarse sospechoso y estar conectado a una pandilla nacional.

“No se estacione cerca de una camioneta blanca”, dijo el alcalde de Baltimore, Bernard “Jack” Young, en una entrevista televisiva el lunes. “Asegúrese de mantener su teléfono celular en caso de que alguien intente secuestrarla”.

El alcalde dijo que la Policía de Baltimore no le había informado de la aparente amenaza, pero afirmó que estaba “por todo Facebook”.

El martes, Matthew Jablow, portavoz del Departamento de Policía de Baltimore, dijo a CNN Business que, si bien el Departamento está al tanto de las publicaciones en las redes sociales, no recibió “ningún informe de incidentes reales”.

De hecho, aunque no hay evidencia sólida de tal fenómeno en Baltimore, informes no confirmados de furgonetas blancas sospechosas en Baltimore y otras ciudades de EE.UU. se han compartido cientos de miles de veces en Facebook en las últimas semanas y han sido vistos por millones de usuarios en Facebook. Al menos una persona que conduce una camioneta blanca ha informado que fue hostigada por los rumores.

El concejal de la ciudad de Baltimore, Kristerfer Burnett, copresidente del Colectivo contra la Trata de Personas de la ciudad de Baltimore, dijo a CNN Business que le preocupaba que el pánico acerca de las furgonetas blancas distrajera la cuestión más amplia de la trata de personas.

“Necesitamos asegurarnos de que exista información precisa, especialmente porque Baltimore es un foco de trata de personas en el país”, agregó Burnett.

Aseguró que los rumores se habían extendido principalmente a través de Facebook, “lo cual creo que es algo revelador dada la conversación nacional sobre la capacidad e incapacidad de Facebook para controlar la difusión de información inexacta en su plataforma”.

En Georgia, la Policía que investiga informes de furgonetas blancas sospechosas ha pedido al público que llame al 911 en lugar de publicar en las redes sociales.

Haciéndose viral

Se han reportado avistamientos de furgonetas blancas “sospechosas” en Baltimore durante años. Por ejemplo, CNN Business encontró una publicación de 2016 de una mujer que advirtió que había una camioneta blanca fuera de su casa y que la gente debía tener cuidado porque había “un hombre en una camioneta blanca secuestrando niños”.

Contactada por CNN Business Tuesday, la mujer dijo que no tenía evidencia específica para respaldar el reclamo, pero que lo había escuchado “muchas veces” y que solo estaba tratando de advertir a sus amigos que tienen hijos.

Aunque ese mensaje apenas recibió atención, ha habido una gran cantidad de publicaciones sobre furgonetas blancas en Baltimore durante el último mes que se han vuelto virales en Facebook e Instagram, que también es propiedad de Facebook.

El 13 de noviembre, Saundra Murray, residente de Baltimore, publicó fotos en Instagram de una camioneta blanca frente a una estación de servicio. Murray dijo que dos hombres en la camioneta no dejaban de mirarla mientras estaban en la tienda. Murray le contó a CNN Business que había visto a los hombres en la tienda antes de saber que estaban en una camioneta blanca. Dijo que no denunció el incidente a la Policía “porque no tenía mucha información que denunciar, pero quería publicar en [Instagram] para que la gente supiera lo que está sucediendo”.

Murray dijo que había visto reportes en las redes sociales de furgonetas blancas sospechosas, pero que pensaba que la gente exageraba: las furgonetas blancas misteriosas son una “gran cosa en las películas”, pensó, y creía que eso podría haber contribuido a la exageración.

Sin embargo, después de su experiencia, ahora cree que los hombres y la camioneta son “parte de una historia más grande, no creo que sean dos tipos al azar”.

La Policía de Baltimore no ha recibido informes de incidentes reales.

La publicación de Murray acumuló más de 3.200 me gusta en Instagram. Unos días después, el 17 de noviembre, otra mujer en Baltimore publicó en Facebook capturas de pantalla de la publicación de Murray en Instagram. Esa publicación de Facebook había sido compartida más de 2.000 veces hasta este martes.

Otra publicación diferente en Facebook, de un mujer en Baltimore, el 18 de noviembre, que se compartió más de 5.000 veces, mostró la imagen de una camioneta blanca en la que advirtió: “Cuando salgas al estacionamiento del centro comercial y veas una camioneta como esta estacionada al lado de su carro, NO VAYAS A TU CARRO “.

La publicación afirmó que los traficantes de sexo tenían “estas camionetas equipadas con seguros que se bloquean desde el exterior y, una vez dentro, no se puede salir”.

Pero las publicaciones no solo se volvieron virales en Baltimore. Un mensaje en Facebook de un hombre en Carolina del Sur, el 15 de noviembre, mostró la foto de una camioneta blanca con dos cerraduras externas. La foto parecía haber sido tomada de Snapchat.

“SI USTED VE CUALQUIER FURGONETA COMO ESTA LLAME AL 911, ESTO SE UTILIZA PARA TRÁFICO SEXUAL”, decía la publicación en Facebook.

La publicación fue compartida extraordinariamente 151.000 veces.

Más allá de Facebook

Para ayudar a abordar su problema de desinformación, Facebook ha contratado verificadores de datos de terceros. El 21 de noviembre, uno de los socios de la compañía, Lead Stories, realizó una verificación de hechos que decía que las personas no necesitan preocuparse particularmente solo porque ven una camioneta con cerraduras externas.

Lead Stories señaló que trabajadores de la construcción usan comúnmente cerraduras externas en camionetas porque mantienen herramientas costosas en sus vehículos.

La verificación de datos se ha aplicado a algunas publicaciones de Facebook sobre furgonetas blancas, lo que significa que los usuarios de Facebook que intenten ver esas publicaciones recibirán una alerta de que la información es falsa.

Pero si bien eso podría ayudar a retrasar o detener la propagación de tales publicaciones en el futuro, no puede deshacer el daño hecho o evitar que la información vaya a otro lado. El martes, CNN Business se enteró de que las capturas de pantalla de la publicación de Facebook circulaban a través de un servidor de listas de correo electrónico para padres en un suburbio de Nueva York.

La mayor preocupación, por supuesto, no es solo el miedo en Facebook, sino cómo puede extenderse al mundo real. En Detroit, un especialista en mejoras para el hogar dijo a los medios locales, a fines de noviembre, que fue acosado por conducir una camioneta blanca después de que dijo que las especulaciones sobre furgonetas blancas se volvieron virales en Facebook en esa ciudad.

Brian Ries de CNN contribuyó a este reporte.