Uber publica informe de seguridad que revela 5.981 incidentes de agresión sexual en EE.UU.

San Francisco (CNN Business) — Uber publicó el jueves su muy esperado informe de seguridad en Estados Unidos que revela, entre otros detalles, que recibió 5.981 informes de agresión sexual en 2017 y 2018.

Entre ellos, hubo 464 informes de violación.

El informe, que se produce más de un año después de una investigación de CNN sobre agresión sexual y abuso en el servicio de transporte, también indica que hubo 19 muertes causadas por agresión física durante 2017 y 2018.

En su informe, Uber intentó repetidamente contextualizar el número de agresiones sexuales como un porcentaje del total de viajes, señalando desde el principio que el 99,9% de los viajes ocurren sin incidentes. También contextualizó sus incidentes de agresión sexual y homicidio al citar las tasas nacionales.

El informe incluyó información sobre la parte denunciante y la parte acusada, y los pasajeros acusados representan el 45% de las partes acusadas de incidentes de agresión sexual. El informe dice que “los conductores tienen derecho a que se cuenten sus experiencias y tenemos la responsabilidad de apoyarlos”.

El informe mostró que aproximadamente el 92% de las víctimas de violación eran pasajeros y aproximadamente el 7% de las víctimas eran conductores. Las mujeres y las personas que se identifican como mujeres constituyeron el 89% de las víctimas, y los hombres y personas que se identifican como hombres representaron aproximadamente el 8% de las víctimas. Menos del 1% de las víctimas fueron identificadas como minorías de género.

Las otras cuatro categorías de agresión sexual definidas por Uber, que incluyen besos no consentidos, toques no consentidos e intentos de violación, no detallan si las partes denunciantes fueron víctimas.

El nuevo informe de 84 páginas contiene datos que Uber tenía de 2017 y 2018 e incluye informes de incidentes resueltos el 31 de octubre de 2019 o antes.

Uber se comprometió a publicar el informe hace casi un año en respuesta a una investigación de CNN que encontró que al menos 103 conductores de Uber en Estados Unidos habían sido acusados de agredir sexualmente o abusar de sus pasajeros en los últimos cuatro años. Los conductores fueron arrestados, buscados por la policía o identificados en demandas civiles relacionadas con los incidentes. Era la primera vez que se ponían números al problema.

Uber anunció mayores medidas de seguridad en 2018, incluida una alianza con RapidSOS, una compañía que envía la ubicación del conductor y la información relevante a una agencia de policía local cuando el piloto usa el botón de emergencia en la aplicación Uber. Uber también renovó su política de verificación de antecedentes para realizar verificaciones anuales de los conductores. Uber finalmente anunció que eliminaría una política que anteriormente obligaba a las personas con quejas de agresión sexual a someterse a arbitraje y les hacía firmar acuerdos de confidencialidad.

Uber se hizo empresa pública en mayo, pero advirtió a los inversores en su documentación de salida a bolsa sobre el informe, que según dijo podría afectar negativamente a su marca.

“Las respuestas públicas a este informe de transparencia o informes públicos similares de incidentes de seguridad que supuestamente ocurrieron en nuestra plataforma… pueden resultar en una cobertura negativa de los medios y un mayor escrutinio regulatorio y podrían afectar negativamente nuestra reputación con los usuarios de la plataforma”, dice la compañía en la presentación.

Uber y su competidor Lyft se han enfrentado a acciones legales relacionadas con problemas de seguridad en todo el país. La falta de transparencia sobre el número de incidentes relacionados con los conductores ha sido un punto de conflicto en las demandas contra la empresa. Lyft también ha dicho que publicará un informe de seguridad a finales de año.

Los problemas de seguridad con las aplicaciones de transporte no se limitan a las empresas nacionales.

Didi Chuxing, la empresa de transporte de pasajeros más grande de China, también se ha enfrentado problemas de seguridad de los pasajeros y la reacción violenta por el manejo de incidentes, incluidos los asesinatos de dos pasajeras en 2018. En noviembre, la compañía anunció que reanudaría el servicio en su servicio de viaje compartido Hitch con un “toque de queda” a las 8 pm para las mujeres, que rápidamente echó para atrás luego de enfrentar críticas.