Polémica por audio: Marco Pumari desmiente haber solicitado 250.000 dólares a cambio de ser candidato a la vicepresidencia de Luis Fernando Camacho

Marco pPumari y Luis Fernando Camacho juntos el 7 de noviembre de 2019 (Crédito: AIZAR RALDES/AFP via Getty Images)

(CNN Español) — El líder del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari, calificó de “cobarde” la difusión del audio de una conversación entre él y Luis Fernando Camacho del 3 de diciembre, donde supuestamente se escucha a Camacho rechazar la entrega de 250.000 dólares a Pumari a cambio de que sea su candidato a la vicepresidencia.

“No lo culpo a él (Camacho), no sé si él o quién ha sacado ese audio, pero me parece lo más cobarde, no con nosotros sino con el país”, dijo Pumari este lunes en declaraciones a medios bolivianos.

“Me han indicado que supuestamente yo había pretendido cobrar 250.000 dólares a cambio de una candidatura hacía la vicepresidencia o la aceptación de mi candidatura a la vicepresidencia. Eso es totalmente falso”, afirmó.

“Que me demuestren, bajo documento o cualquier situación, que yo haya pedido un solo peso por mi candidatura”, dijo Pumari.

De acuerdo a la agencia de noticias Abi, Pumari ha confirmado que su voz aparece en la conversación, pero dijo que el audio fue manipulado y distorsionado.

El audio, que fue publicado por el medio Detrás de la Noticia de Bolivia, dura un poco menos de 3 minutos y comienza con una voz, que sería de Camacho, diciendo que no pueden “empezar con condiciones”.

Y agrega, “estoy prácticamente pagando por una candidatura cuando hablamos de 250.000 dólares, y no es correcto; cuando hablamos de las aduanas, no es mi gobierno y te lo dije. Yo anoche decidí que voy a ir tranquilo y usted vaya tranquilo por donde quiera ir, Marquito. Entrar con un vicepresidente que me condiciona con plata y con aduana, no puedo ir”.

Camacho publicó este domingo un comunicado donde desmiente que haya grabado el audio o que lo haya difundido.

“Si yo hubiera grabado la conversación y hubiera querido que se conozca, les aseguro que el mismo día lo hubiese publicado de frente, sin esconderme y por los siguientes motivos: su pedido

de los 250.000 dólares y las dos aduanas (Oruro y Potosi) fue hecho en una reunión anterior, el domingo 1 de diciembre, por lo que me podría haber evitado toda una semana de ataques y mentiras que tuve que soportar por caballerosidad y respeto a una conversación privada, aunque por demás repugnante”, indica Camacho en el comunicado.

CNN ha tratado de comunicarse con Pumari, hasta ahora sin éxito. Al contactar a los portavoces de Camacho, remitieron su comunicado de prensa sobre el asunto.

Camacho y Pumari ganaron protagonismo en las movilizaciones ciudadanas que terminaron en noviembre con la salida de Evo Morales de la Presidencia.

El 29 de noviembre Camacho anunció que se postularía a la presidencia de Bolivia en las próximas elecciones.