Exabogado principal del FBI: Quiero que Trump ‘se disculpe conmigo’

(CNN) — El exabogado principal del FBI de cuando comenzó la investigación sobre la trama rusa dijo este lunes que el presidente Donald Trump debería disculparse con él y con el resto del FBI por propagar teorías de conspiración sobre los orígenes de la investigación después de que el informe del inspector general del Departamento de Justicia los desacreditara.

“Creo que el presidente debería disculparse con nosotros”, dijo James Baker, exasesor general del FBI, a Chris Cuomo de CNN. “Le preguntaría respetuosamente, le pediría que se disculpe conmigo, con mis colegas, porque las cosas que dijo son simplemente incorrectas. Y creo que debería dar un paso adelante y hacer eso como mínimo”.

“Las conclusiones son bastante claras de que las declaraciones del presidente en los últimos años fueron totalmente erróneas: que no hubo engaño, no hubo conspiración para derrocar a nadie, no hubo sedición, no hubo traición, hubo no hay evidencia de nada de eso”.

Agregó que las declaraciones de Trump han tenido un efecto negativo en su familia y excolegas.

Los comentarios de Baker respondieron a la conclusión del informe en términos inequívocos de que no hubo conspiración política para socavar la campaña presidencial de 2016 de Trump. Si bien el informe detalla los errores que el FBI cometió durante la investigación, específicamente sobre las órdenes de vigilancia emitidas para un exasistente de campaña de Trump, esencialmente refuta más de dos años de puntos de discusión por parte de Trump y los republicanos sobre un esfuerzo estatal profundo para descarrilar su campaña.

Baker también dijo que no esperaba los comentarios del secretario de Justicia William Barr el lunes criticando al FBI y contradiciendo algunos de los hallazgos clave del informe. Los comentarios, dijo Baker, fueron “decepcionantes”.

“Me pareció realmente sorprendente y simplemente no apropiado en estas circunstancias dado lo que dijo y lo que el inspector general había encontrado”, dijo.

Baker le dijo a Cuomo que los continuos ataques despectivos de Trump habían sido “traumáticos”, pero dijo: “Acabo de resolver que me niego a meterme en el barro con nadie”.

“Simplemente me niego. No es lo que es lo mejor para el país”.

— Dan Berman y Paul LeBlanc de CNN contribuyeron a este informe.