Muere la cantante de Roxette Marie Fredriksson; tenía 61 años

(CNN) — La cantante Marie Fredriksson murió este lunes después de una batalla de 17 años contra el cáncer, según confirmó la compañía de su mánager.



La artista de 61 años fue una exitosa artista solista en su Suecia natal antes de unirse a Per Gessle para formar Roxette, el acto que llegó a alcanzar la fama mundial.

El primer single del dúo fue “The Look”, alcanzando el número uno en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos en 1989.

Otro sencillo, “It Must Have Been Love”, se convirtió en un gran éxito después de aparecer en la banda sonora de la comedia romántica de 1990 “Pretty Woman”, protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts.

Roxette realizó una extensa gira, con Fredriksson ganando reconocimiento como una talentosa artista en vivo.

En 2002 fue diagnosticada con un tumor cerebral, del cual se recuperó luego de un tratamiento agresivo.

En 2009, Roxette estaba actuando nuevamente, e incluso hizo varios álbumes más.

Pero para 2016, los médicos le habían aconsejado a Fredriksson que dejara de viajar para priorizar su salud.

“Marie nos deja un gran legado musical. Su increíble voz, tanto fuerte como sensible, y sus actuaciones en vivo mágicas serán recordadas por todos los que tuvimos la suerte de presenciarlas”, dijo Dimberg Jernberg Management en un comunicado.

“Pero también recordamos a una persona maravillosa con un gran apetito por la vida, y una mujer con un gran corazón que se preocupaba por todos los que conocía”.

El excompañero de banda Gessle emitió un comunicado recordando a Fredriksson como una “música sobresaliente, una maestra de la voz, una artista increíble”.

Fueron amigos durante más de 40 años, dijo Gessle.

“Estoy orgulloso, honrado y feliz de haber podido compartir gran parte de su tiempo, talento, calidez, generosidad y sentido del humor”, escribió.

“Todo mi amor está con ella y su familia. Las cosas nunca serán las mismas”.